Wofür Chengdu steht – und für wen es passt

Chengdu liegt im Becken von Sichuan im Südwesten Chinas. Die Ebene ist dicht besiedelt und landwirtschaftlich geprägt, westlich der Stadt steigt das Gelände rasch an und geht in das Bergland an der Ostflanke des tibetischen Hochlands über. Diese Lage erklärt den Charakter des Ziels: Sie verbinden eine grosse, moderne Stadt mit Ausflügen in Berg- und Waldlandschaften, ohne dafür weite Anfahrten in Kauf nehmen zu müssen.

Als Reiseziel eignet sich Chengdu vor allem, wenn Sie Kultur, Natur und Essen kombinieren möchten und städtisches Tempo nicht scheuen. Familien mit Kindern finden in der Panda-Aufzuchtstation ein Ziel, das auch jüngere Reisende über Stunden bindet. Weniger passend ist die Stadt, wenn Sie in kurzer Zeit nur die klassischen Höhepunkte Chinas sehen oder anschliessend Badeferien verbringen möchten – dafür liegt Chengdu zu weit im Landesinnern.

Für den Besuch bei den Pandas planen Sie am besten einen halben Tag und einen frühen Start ein: Die Tiere sind in den Morgenstunden rund um die Fütterung am aktivsten, später am Tag ruhen sie meist. Den Rest des Tages füllen Teehäuser, Tempelanlagen und Altstadtgassen – ein Programm, das sich gut zu Fuss und mit der Metro bewältigen lässt.

Ein Wort zum Essen: Die Sichuan-Küche ist schärfer als das, was in Europa üblicherweise als chinesische Küche gilt, und der Szechuanpfeffer erzeugt ein leicht prickelndes Gefühl auf der Zunge. Wer wenig Schärfe verträgt, findet aber ebenso milde Gerichte; in Hotels und grösseren Restaurants lässt sich der Schärfegrad in der Regel anpassen.

Aufenthaltsdauer, Reisezeit und Hotelwahl

Zwei bis drei Nächte reichen für Stadt und Pandas. Wer zusätzlich einen Tagesausflug in die Umgebung unternehmen möchte, rechnet besser mit drei bis vier Nächten. Länger bleiben vor allem Reisende, die von Chengdu aus weiter in die Bergregionen im Westen und Norden der Provinz ziehen; dort liegen die Ziele deutlich höher, was etwas Eingewöhnung und Reserve im Programm verlangt.

Beim Klima gilt: Das Becken ist feucht und häufig dunstig, klare Fernsicht ist nicht die Regel. Frühling und Herbst sind die angenehmsten Monate, der Hochsommer ist schwül. Niederschlag fällt vor allem im Sommerhalbjahr, ein leichter Regenschutz gehört deshalb auch bei sonniger Prognose ins Gepäck.

Bei der Hotelwahl entscheidet vor allem die Lage. Unterkünfte im Zentrum verkürzen die Wege zu Parks, Gassen und Restaurants und eignen sich, wenn Sie die Stadt zu Fuss erleben möchten. Häuser in Bahnhofsnähe sind praktisch, wenn Chengdu Zwischenstopp auf einer längeren Zugstrecke ist. Wer vor allem Ausflüge plant, achtet auf eine gute Anbindung Richtung Stadtrand.

Als Etappe lässt sich Chengdu gut mit anderen Regionen des Landes verbinden: Per Schnellzug oder Inlandflug erreichen Sie die grossen Stationen einer China-Rundreise in überschaubarer Zeit. Welche Reihenfolge für Ihre Route sinnvoll ist und welches Hotel zu Ihrem Programm passt, klären Sie am besten im Gespräch mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten.