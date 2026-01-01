Guilin Reisen
Die Schönheit von Guilin entdecken
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Einer der beliebtesten Reiseziele überhaupt
Idylle, wohin man blickt - Guilin
Insbesondere während der Regenzeit im März bietet Guilin traumhafte Anblicke. Dies liegt in erster Linie an dem feinen Nebel, in den die Stadt dann gehüllt ist und in dem vor allem die Reisterrassen der Umgebung sehr malerisch wirken. Besonders schön ist zu dieser Jahreszeit eine Flussfahrt auf dem Li Fluss, da Sie bei dieser Gelegenheit Anblicke aus einer herrlichen Perspektive erwarten.
Ein ständig wechselndes Lichtspiel macht schnell deutlich, warum die Umgebung von Guilin ein beliebtes Motiv für die klassische chinesische Malerei ist und viele Besucher sich an dieser Naturkulisse nicht sattsehen können. Ein weiterer Ort in Guilin, dessen Besichtigung sich lohnt, ist der eindrucksvolle Elefantenrüssel-Hügel, den die Chinesen Xiangbi Shan nennen.
Guilin Ferien - perfekt für Romantiker
Aber nicht nur landschaftlich ist Guilin sehr ansprechend, auch kulturell hat diese Stadt einiges zu bieten. So verfügt Guilin über sehenswerte Paläste und Gebäude, die Sie bei einem Besuch der Stadt besichtigen können. Sehr eindrucksvoll ist auch eine unter dem Namen Reed Flute Cave bekannte Höhle, die genauso wie der Li Fluss und die Kalkgipfel von Guilin, eine der gefragtesten Sehenswürdigkeiten der Region ist. Guilin ist auch bekannt für seine bunten Feiern und Veranstaltungen, die bis weit über die Grenzen der Stadt hinaus geschätzt werden.
Sehr beliebt ist zum Beispiel das farbenfrohe Lusheng Fest, welches zusammen mit dem Berglieder-Fest als beliebteste Festivität der Region gilt.
Eine Region, in der Wasser eine wichtige Rolle spielt - Guilin
Die Gegend rund um Guilin wird von herrlichen Flüssen und Seen geprägt. So lädt der Oleander Fluss dazu ein, auf ihm im Rahmen von herrlichen Bootsausflügen eine schöne Zeit zu verbringen. Der herrlich gelegene Zeder See hingegen ist genau das richtige Ziel für Sie, wenn Sie gerne in einer idyllischen Umgebung wandern möchten. Bei einem Aufenthalt in Guilin ist auch ein Abstecher zu der wundervollen Schilfrohrflötenhöhle sehr empfehlenswert. Diese beeindruckende Höhle, die ihren Namen dem vor ihr wachsenden Schilf verdankt, ist ebenso wie der imposante Mondberg eines der absoluten Highlights der Region um Guilin.
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