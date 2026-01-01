Die im Gebiet von Nord-Guangxi gelegene Stadt Guilin ist durch viele Kalkgipfel und den malerischen Li-Fluss, welcher auch Li Jiang genannt wird, ein Ort von erhabener Schönheit. Aus diesem Grund ist die Stadt ein sehr beliebtes Ausflugsziel, welches Sie bei China Reisen unbedingt besuchen sollten. Wenn Sie diese Region im Süden von China besuchen, werden Sie begeistert sein von der friedfertigen Atmosphäre, die in und um Guilin herum herrscht. Geniessen Sie es eine der schönsten Gegenden Chinas hautnah zu erkunden und lassen Sie sich von der Schönheit Guilins in den Bann ziehen.

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