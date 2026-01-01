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Guilin, Guangxi, China

Guilin Reisen

Die Schönheit von Guilin entdecken

Die im Gebiet von Nord-Guangxi gelegene Stadt Guilin ist durch viele Kalkgipfel und den malerischen Li-Fluss, welcher auch Li Jiang genannt wird, ein Ort von erhabener Schönheit. Aus diesem Grund ist die Stadt ein sehr beliebtes Ausflugsziel, welches Sie bei China Reisen unbedingt besuchen sollten. Wenn Sie diese Region im Süden von China besuchen, werden Sie begeistert sein von der friedfertigen Atmosphäre, die in und um Guilin herum herrscht. Geniessen Sie es eine der schönsten Gegenden Chinas hautnah zu erkunden und lassen Sie sich von der Schönheit Guilins in den Bann ziehen.

Wenn Sie schon immer die geheimnisvollen Seiten Chinas erforschen wollten, kontaktieren sie am besten noch heute unsere Spezialisten, die ihnen alles über Ferien in China und der Stadt Guilin erzählen können.

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Einer der beliebtesten Reiseziele überhaupt

Idylle, wohin man blickt - Guilin

Insbesondere während der Regenzeit im März bietet Guilin traumhafte Anblicke. Dies liegt in erster Linie an dem feinen Nebel, in den die Stadt dann gehüllt ist und in dem vor allem die Reisterrassen der Umgebung sehr malerisch wirken. Besonders schön ist zu dieser Jahreszeit eine Flussfahrt auf dem Li Fluss, da Sie bei dieser Gelegenheit Anblicke aus einer herrlichen Perspektive erwarten.

Ein ständig wechselndes Lichtspiel macht schnell deutlich, warum die Umgebung von Guilin ein beliebtes Motiv für die klassische chinesische Malerei ist und viele Besucher sich an dieser Naturkulisse nicht sattsehen können. Ein weiterer Ort in Guilin, dessen Besichtigung sich lohnt, ist der eindrucksvolle Elefantenrüssel-Hügel, den die Chinesen Xiangbi Shan nennen.

Guilin Ferien - perfekt für Romantiker

Aber nicht nur landschaftlich ist Guilin sehr ansprechend, auch kulturell hat diese Stadt einiges zu bieten. So verfügt Guilin über sehenswerte Paläste und Gebäude, die Sie bei einem Besuch der Stadt besichtigen können. Sehr eindrucksvoll ist auch eine unter dem Namen Reed Flute Cave bekannte Höhle, die genauso wie der Li Fluss und die Kalkgipfel von Guilin, eine der gefragtesten Sehenswürdigkeiten der Region ist. Guilin ist auch bekannt für seine bunten Feiern und Veranstaltungen, die bis weit über die Grenzen der Stadt hinaus geschätzt werden.

Sehr beliebt ist zum Beispiel das farbenfrohe Lusheng Fest, welches zusammen mit dem Berglieder-Fest als beliebteste Festivität der Region gilt.

Eine Region, in der Wasser eine wichtige Rolle spielt - Guilin

Die Gegend rund um Guilin wird von herrlichen Flüssen und Seen geprägt. So lädt der Oleander Fluss dazu ein, auf ihm im Rahmen von herrlichen Bootsausflügen eine schöne Zeit zu verbringen. Der herrlich gelegene Zeder See hingegen ist genau das richtige Ziel für Sie, wenn Sie gerne in einer idyllischen Umgebung wandern möchten. Bei einem Aufenthalt in Guilin ist auch ein Abstecher zu der wundervollen Schilfrohrflötenhöhle sehr empfehlenswert. Diese beeindruckende Höhle, die ihren Namen dem vor ihr wachsenden Schilf verdankt, ist ebenso wie der imposante Mondberg eines der absoluten Highlights der Region um Guilin.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Kultur

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Peking

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Shanghai

Zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Reiseinformationen

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