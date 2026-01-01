Hotels in Hongkong: Die Lage entscheidet

Der Victoria Harbour teilt die Stadt in zwei Welten, und beide haben ihren eigenen Reiz. Auf Hong Kong Island wohnen Sie in Central, Wan Chai oder Causeway Bay mitten im pulsierenden Geschäfts- und Ausgehviertel – ideal, wenn Sie abends durch die Gassen von Soho schlendern oder zum Victoria Peak hinauffahren möchten. Auf der gegenüberliegenden Seite, in Kowloon rund um Tsim Sha Tsui, logieren Sie an der Uferpromenade mit dem berühmten Blick auf die Skyline; die quirligen Märkte von Mong Kok und die Temple Street liegen gleich um die Ecke.

Dank Star Ferry und der zuverlässigen Metro MTR wechseln Sie in wenigen Minuten die Hafenseite – kein Hotelstandort liegt in Hongkong wirklich abgelegen.

Beste Reisezeit für Hongkong

Das Klima ist subtropisch. Als angenehmste Monate gelten Oktober bis Dezember: Dann ist es meist sonnig, trocken und mit Temperaturen um 20 bis 25 Grad ideal für Stadtspaziergänge und Wanderungen. Auch der Winter bleibt mild. Im Frühling nimmt die Luftfeuchtigkeit zu, der Sommer ist heiss und schwül; von etwa Juni bis September muss zudem mit Taifunen und kräftigen Regengüssen gerechnet werden. Da Hotels, Einkaufszentren und Verkehrsmittel durchgehend klimatisiert sind, lässt sich Hongkong grundsätzlich das ganze Jahr über bereisen.

Praktische Hinweise für Ihre Hongkong-Ferien

Vom internationalen Flughafen auf Lantau bringt Sie der Airport Express in rund einer halben Stunde ins Zentrum. Für Metro, Tram und Fähren empfiehlt sich die wiederaufladbare Octopus-Karte. Englisch ist neben Kantonesisch weit verbreitet, bezahlt wird mit dem Hongkong-Dollar. Planen Sie neben Skyline und Shopping auch die grüne Seite der Stadt ein: Rund drei Viertel des Territoriums bestehen aus Bergen, Parks und Inseln.

Lohnende Ausflüge führen mit der Seilbahn nach Ngong Ping zum grossen Buddha auf Lantau, auf die autofreie Insel Lamma oder über den Küstenwanderweg Dragon's Back mit Badestopp an einem der Strände im Süden von Hong Kong Island. Und natürlich gehört ein Dim-Sum-Essen in einem traditionellen Teehaus zu jedem Besuch.

Für wen sich Hongkong eignet

Hongkong ist das ideale Ziel für Städtereisende, Feinschmecker und alle, die asiatisches Grossstadtleben in konzentrierter Form erleben möchten – dank kurzer Wege und englischer Beschilderung auch für Erstbesucher Asiens unkompliziert. Als Stopover lässt sich die Stadt hervorragend mit einer Rundreise durch China, mit Ferien in Südostasien oder mit einer Weiterreise nach Australien und Neuseeland kombinieren; schon zwei bis vier Nächte genügen für einen ersten Eindruck. Gerne stellen Ihnen unsere Spezialisten das passende Hotel und Ihr individuelles Reiseprogramm zusammen.