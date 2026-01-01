Einzigartige Hongkong Reisen
Erkunden Sie eine der schönsten Metropolen weltweit
Hotels in Hongkong: Die Lage entscheidet
Der Victoria Harbour teilt die Stadt in zwei Welten, und beide haben ihren eigenen Reiz. Auf Hong Kong Island wohnen Sie in Central, Wan Chai oder Causeway Bay mitten im pulsierenden Geschäfts- und Ausgehviertel – ideal, wenn Sie abends durch die Gassen von Soho schlendern oder zum Victoria Peak hinauffahren möchten. Auf der gegenüberliegenden Seite, in Kowloon rund um Tsim Sha Tsui, logieren Sie an der Uferpromenade mit dem berühmten Blick auf die Skyline; die quirligen Märkte von Mong Kok und die Temple Street liegen gleich um die Ecke.
Dank Star Ferry und der zuverlässigen Metro MTR wechseln Sie in wenigen Minuten die Hafenseite – kein Hotelstandort liegt in Hongkong wirklich abgelegen.
Beste Reisezeit für Hongkong
Das Klima ist subtropisch. Als angenehmste Monate gelten Oktober bis Dezember: Dann ist es meist sonnig, trocken und mit Temperaturen um 20 bis 25 Grad ideal für Stadtspaziergänge und Wanderungen. Auch der Winter bleibt mild. Im Frühling nimmt die Luftfeuchtigkeit zu, der Sommer ist heiss und schwül; von etwa Juni bis September muss zudem mit Taifunen und kräftigen Regengüssen gerechnet werden. Da Hotels, Einkaufszentren und Verkehrsmittel durchgehend klimatisiert sind, lässt sich Hongkong grundsätzlich das ganze Jahr über bereisen.
Praktische Hinweise für Ihre Hongkong-Ferien
Vom internationalen Flughafen auf Lantau bringt Sie der Airport Express in rund einer halben Stunde ins Zentrum. Für Metro, Tram und Fähren empfiehlt sich die wiederaufladbare Octopus-Karte. Englisch ist neben Kantonesisch weit verbreitet, bezahlt wird mit dem Hongkong-Dollar. Planen Sie neben Skyline und Shopping auch die grüne Seite der Stadt ein: Rund drei Viertel des Territoriums bestehen aus Bergen, Parks und Inseln.
Lohnende Ausflüge führen mit der Seilbahn nach Ngong Ping zum grossen Buddha auf Lantau, auf die autofreie Insel Lamma oder über den Küstenwanderweg Dragon's Back mit Badestopp an einem der Strände im Süden von Hong Kong Island. Und natürlich gehört ein Dim-Sum-Essen in einem traditionellen Teehaus zu jedem Besuch.
Für wen sich Hongkong eignet
Hongkong ist das ideale Ziel für Städtereisende, Feinschmecker und alle, die asiatisches Grossstadtleben in konzentrierter Form erleben möchten – dank kurzer Wege und englischer Beschilderung auch für Erstbesucher Asiens unkompliziert. Als Stopover lässt sich die Stadt hervorragend mit einer Rundreise durch China, mit Ferien in Südostasien oder mit einer Weiterreise nach Australien und Neuseeland kombinieren; schon zwei bis vier Nächte genügen für einen ersten Eindruck. Gerne stellen Ihnen unsere Spezialisten das passende Hotel und Ihr individuelles Reiseprogramm zusammen.
The Peninsula Hong Kong
ab CHF 289.– / pro Person
Hong Kong
Grosses Hallenbad mit Sonnenterrasse und Panoramablick auf die Skyline von Hong Kong sowie modernes Fitness....
Mandarin Oriental
ab CHF 405.– / pro Person
Hong Kong
Das mehrfach ausgezeichnete und wunderschön gestaltete Spa bietet eine grosse Auswahl an luxuriösen Behandlungen und...
Hotel ICON
ab CHF 164.– / pro Person
Hong Kong
Dachterrasse auf der 9. Etage mit Swimmingpool, Poolbar und herrlicher Hafensicht mit Ausblick auf die Skyline...
Harbour Grand Kowloon
ab CHF 11.– / pro Person
Hong Kong
Herrlicher Swimmingpool mit Hafenblick und Sonnenterrasse auf dem Dach des Hotels (21. Stock) mit Spa/Jacuzzi...
The Mira Hong Kong
ab CHF 110.– / pro Person
Hong Kong
Hallenschwimmbad, Fitness, Wellness mit Sauna, Dampfbad und Jacuzzi. Verbunden mit dem Einkaufszentrum «Mira...
The Hari
ab CHF 115.– / pro Person
Hong Kong
Das Hotel verfügt über ein 24h-Fitness mit Outdoor Bereich. The Hari bietet jungen Kunsttalenten die Möglichkeit ihre...
Park Hotel Hong Kong
ab CHF 83.– / pro Person
Hong Kong
Das bekannte und komfortable Hotel bietet grosszügige Zimmer und ist ein idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte...
The Cityview Hotel
ab CHF 88.– / pro Person
Hong Kong
Das komfortable Hotel liegt im Herzen von Yau Ma Tei, einem authentischen Stadtteil Kowloons und punktet mit modernen...
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Als angenehmste Monate gelten Oktober bis Dezember: meist sonnig, trocken und mit 20 bis 25 Grad ideal für Stadtspaziergänge und Wanderungen. Der Winter bleibt mild, der Sommer ist heiss und schwül; von Juni bis September sind Taifune und kräftige Regengüsse möglich. Da Hotels, Einkaufszentren und Verkehrsmittel klimatisiert sind, lässt sich Hongkong grundsätzlich ganzjährig bereisen.
Beide Hafenseiten haben ihren Reiz: Auf Hong Kong Island wohnen Sie in Central, Wan Chai oder Causeway Bay mitten im Geschäfts- und Ausgehviertel, nahe Soho und Victoria Peak. In Kowloon rund um Tsim Sha Tsui logieren Sie an der Uferpromenade mit berühmtem Skyline-Blick. Dank Star Ferry und Metro MTR wechseln Sie in wenigen Minuten die Hafenseite – kein Standort liegt wirklich abgelegen.
Vom internationalen Flughafen auf der Insel Lantau bringt Sie der Airport Express in rund einer halben Stunde ins Stadtzentrum. Für die weitere Fortbewegung mit Metro, Tram und Fähren empfiehlt sich die wiederaufladbare Octopus-Karte. Englisch ist neben Kantonesisch weit verbreitet, bezahlt wird mit dem Hongkong-Dollar.
Hongkong eignet sich für Städtereisende, Feinschmecker und alle, die asiatisches Grossstadtleben konzentriert erleben möchten. Dank kurzer Wege und englischer Beschilderung ist die Stadt auch für Erstbesucher Asiens unkompliziert. Als Stopover lässt sie sich ideal mit einer China-Rundreise, Ferien in Südostasien oder einer Weiterreise nach Australien und Neuseeland kombinieren.
Schon zwei bis vier Nächte genügen für einen ersten Eindruck von Hongkong, etwa als Stopover auf dem Weg nach Südostasien oder Australien. In dieser Zeit schaffen Sie Highlights wie den Victoria Peak, ein Dim-Sum-Essen im Teehaus sowie Ausflüge zum grossen Buddha auf Lantau oder über den Küstenwanderweg Dragon's Back.
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