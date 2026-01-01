Entdecken Sie das faszinierende China auf einer Rundreise! In 9 bis 16 Tagen die Schönheit des riesigen Landes, seine reiche Kultur und seine moderne Gesellschaft zu erleben, gehört zu den ausserordentlich bereichernden Abenteuern der Gegenwart. Bereisen Sie Ost und West China, von Beijing, der «Verbotenen Stadt» und der «Grossen Mauer» bis nach Shanghai. Der Hochgeschwindigkeitszug schafft die 1.300 km in weniger als 5 Stunden. Als Kontrast geniessen Sie anschliessend malerische Seenlandschaften, pittoreske Karawanenstationen und traditionelle Dörfer. Unsere erfahrenen China Spezialisten beraten Sie gern entsprechend Ihrer individuellen Wünsche.