Knecht Reisegruppe Gütesiegel
chinareisen
Zhangjiajie-Berg, Wulingyuan Hunan, China

China Rundreisen umfassend

China auf Rundreisen grundlegend und individuell erkunden

Entdecken Sie das faszinierende China auf einer Rundreise! In 9 bis 16 Tagen die Schönheit des riesigen Landes, seine reiche Kultur und seine moderne Gesellschaft zu erleben, gehört zu den ausserordentlich bereichernden Abenteuern der Gegenwart. Bereisen Sie Ost und West China, von Beijing, der «Verbotenen Stadt» und der «Grossen Mauer» bis nach Shanghai. Der Hochgeschwindigkeitszug schafft die 1.300 km in weniger als 5 Stunden. Als Kontrast geniessen Sie anschliessend malerische Seenlandschaften, pittoreske Karawanenstationen und traditionelle Dörfer. Unsere erfahrenen China Spezialisten beraten Sie gern entsprechend Ihrer individuellen Wünsche.

Icon map12 Tage
China aktiv erleben
ab CHF 3890.– / pro Person
ab Peking bis Hong Kong
Highlights: Alt & Neu in Peking, Wandern auf der Grossen Mauer, Fahrt im Nachtzug nach Xi'an, Antike Krieger aus Ton,...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map8 Tage
Höhepunkte Yunnans
Preis auf Anfrage
ab Kunming bis Shangri-La (Zhongdian)
Highlights: Kunming - Stadt des ewigen Frühlings, Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug, Malerisches Dali am idyllischen...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map15 Tage
Kaiserliches China mit Yangtze Kreuzfahrt
Preis auf Anfrage
ab Peking bis Shanghai
Highlights: Geschichte & Moderne in Peking, Sonnenuntergang bei der Grossen Mauer, Im Nachtzug durch China fahren,...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map11 Tage
Märchenhaftes Südchina
ab CHF 3460.– / pro Person
ab Shanghai bis Hong Kong
Highlights: Shanghai - futuristisch & traditionell, Aussicht vom 632 m hohen Shanghai Tower, Beeindruckende...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map8 Tage
Yunnan aktiv erleben
ab CHF 1780.– / pro Person
ab Kunming bis Shangri-La (Zhongdian)
Highlights: Dalis gemütliche Altstadt, Wandern am heiligen Weibao Berg, Shizhong Berg: Skulpturen & Grotten,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Kultur

Entdecken Sie die Kulturschätze Chinas und bestaunen Sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten.

Peking

Die Stadt der überwältigenden Bauwerke.

Shanghai

Zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen für China Reisen.

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