China Rundreisen umfassend
China auf Rundreisen grundlegend und individuell erkunden
China aktiv erleben
ab CHF 3890.– / pro Person
ab Peking bis Hong Kong
Highlights: Alt & Neu in Peking, Wandern auf der Grossen Mauer, Fahrt im Nachtzug nach Xi'an, Antike Krieger aus Ton,...
12 Tage / 11 Nächte
Höhepunkte Yunnans
Preis auf Anfrage
ab Kunming bis Shangri-La (Zhongdian)
Highlights: Kunming - Stadt des ewigen Frühlings, Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug, Malerisches Dali am idyllischen...
8 Tage / 7 Nächte
Kaiserliches China mit Yangtze Kreuzfahrt
Preis auf Anfrage
ab Peking bis Shanghai
Highlights: Geschichte & Moderne in Peking, Sonnenuntergang bei der Grossen Mauer, Im Nachtzug durch China fahren,...
15 Tage / 14 Nächte
Märchenhaftes Südchina
ab CHF 3460.– / pro Person
ab Shanghai bis Hong Kong
Highlights: Shanghai - futuristisch & traditionell, Aussicht vom 632 m hohen Shanghai Tower, Beeindruckende...
11 Tage / 10 Nächte
Yunnan aktiv erleben
ab CHF 1780.– / pro Person
ab Kunming bis Shangri-La (Zhongdian)
Highlights: Dalis gemütliche Altstadt, Wandern am heiligen Weibao Berg, Shizhong Berg: Skulpturen & Grotten,...
8 Tage / 7 Nächte
Beste Reisezeit
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