Korea Reiseinformationen
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Was Korea auszeichnet
Südkorea vereint auf kompakter Fläche jahrhundertealte Tradition und hochmoderne Gegenwart. In der Hauptstadt Seoul treffen Königspaläste wie der Gyeongbokgung und stille konfuzianische Schreine auf futuristische Architektur, lebhafte Märkte und eine kreative Gastroszene. Die Hafenstadt Busan im Süden lockt mit Stränden, Küstentempeln und frischem Fisch, während Gyeongju als einstige Königsstadt der Silla-Dynastie eine aussergewöhnliche Dichte an historischen Stätten bewahrt. Naturfreunde wandern im gebirgigen Landesinneren, etwa im Seoraksan-Nationalpark, und die Vulkaninsel Jeju vor der Südküste gilt mit ihren Lavalandschaften und der milden Witterung als beliebtestes Ferienziel des Landes.
Viele buddhistische Tempel bieten zudem Übernachtungsprogramme an, bei denen Sie den Alltag der Mönche hautnah kennenlernen. Wer sich für die jüngere Geschichte interessiert, besucht die entmilitarisierte Zone an der Grenze zu Nordkorea im Rahmen einer geführten Tour.
Beste Reisezeit für Korea
Korea hat vier ausgeprägte Jahreszeiten. Als beste Reisezeit gelten der Frühling von etwa April bis Juni, wenn die Kirschblüte das Land prägt, sowie der Herbst von September bis November mit klarer Luft, milden Temperaturen und intensiver Laubfärbung. Der Sommer ist heiss und feucht; im Früh- und Hochsommer bringt die Regenzeit ergiebige Niederschläge, im Spätsommer können vereinzelt Taifune die Küsten erreichen.
Der Winter ist kalt und trocken – reizvoll für alle, die verschneite Tempelanlagen erleben oder in den koreanischen Bergen Ski fahren möchten. Für Städtereisen eignen sich auch die Übergangsmonate gut, da die Sehenswürdigkeiten dann weniger stark besucht sind.
Praktische Reiseinformationen für Korea
Die Flugzeit von der Schweiz nach Seoul beträgt rund elf bis zwölf Stunden. Die Zeitverschiebung liegt je nach Jahreszeit bei sieben bis acht Stunden. Landeswährung ist der südkoreanische Won; Kreditkarten werden fast überall akzeptiert, und vielerorts wird bargeldlos bezahlt. Trinkgeld ist in Korea nicht üblich. Amtssprache ist Koreanisch mit der eigenen Hangul-Schrift; in Hotels und touristischen Regionen kommen Sie mit Englisch gut zurecht. Das Verkehrsnetz gehört zu den besten Asiens: Hochgeschwindigkeitszüge verbinden Seoul in wenigen Stunden mit Busan, U-Bahn und Busse sind zuverlässig, sauber und günstig.
Informieren Sie sich vor der Abreise über die aktuell gültigen Einreisebestimmungen für Südkorea. Reisen nach Nordkorea sind ausschliesslich in organisierter Form mit staatlicher Begleitung möglich und unterliegen besonderen Regeln.
Für wen sich eine Korea Reise eignet
Korea passt zu Kulturreisenden, Städtefans, Wanderern und Geniessern gleichermassen: Die koreanische Küche mit Kimchi, Bulgogi und koreanischem Barbecue zählt zu den Höhepunkten jeder Reise. Dank kurzer Distanzen, hoher Sicherheit und moderner Infrastruktur ist das Land auch für Erstreisende in Asien sowie für Individualreisende gut geeignet. Wer mehr Zeit mitbringt, kombiniert Südkorea mit Japan oder China zu einer ausgedehnten Ostasien-Reise. Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre Korea Reise individuell zusammen – von der Städtereise nach Seoul bis zur umfassenden Rundreise durch das ganze Land.
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Von Zürich aus werden viele Verbindungen mit mindestens einem Zwischenstopp nach Südkorea angeboten.
Ferien in Südkorea sind mit der gesamten Familie zu empfehlen. Familienferien in Nordkorea sind hingegen nicht sonderlich empfehlenswert.
Wenn Sie sich für eine Korea Rundreise entscheiden, sollten Sie die Regenperioden im Land recherchieren. Starke Regenfälle sind in den Monaten Juli und August keine Seltenheit.
In Südkorea gibt es eine Religionsfreiheit, welche auch in der Verfassung festgehalten wurde. Die älteste Religion ist der Buddhismus.
Als stabil kann die politische Lage in Südkorea bezeichnet werden. In den Städten sollten Sie jedoch auf Ihre Wertgegenstände gut aufpassen. Die medizinische Versorgung in Südkorea ist sehr gut.
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Weltweit sprechen rund 78 Millionen Menschen Koreanisch. Diese leben zum Grossteil in den beiden Teilen des Landes.
Wer in Südkorea ein Auto mieten möchte, sollte damit keine Schwierigkeiten haben. Es ist jedoch ein internationaler Führerschein notwendig. In Südkorea wird auf der rechten Seite gefahren.
In Südkorea gibt es eine Netzspannung von 220 Volt. Ein Adapter ist in Südkorea nicht notwendig. In Nordkorea gibt es ein isoliertes Stromnetz.
Südkorea ist ein Land in dem es viele Smartphones gibt. Mit einem Handy aus der Schweiz ist es jedoch nicht so einfach eine gute Telefonverbindung zu erhalten.
In Südkorea ist es nicht üblich für Serviceleistungen in Trinkgeld zu geben. Feriengäste sollten deshalb darauf verzichten.
In Südkorea wird mit dem Won bezahlt. Zahlungen mit einer EC-Karte sind kaum möglich. Kreditkarten werden hingegen in den Städten gut akzeptiert. Auch in Nordkorea wird mit dem Won bezahlt.
In Südkorea ist eine Differenz von plus sieben Stunden zu berücksichtigen. In Nordkorea sind es sechs Stunden und 30 Minuten.
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