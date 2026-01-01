Beste Reisezeit für China
Klima, Regionen und die schönsten Reisemonate
Wann welche Region am besten passt
Im Norden rund um Peking und Xian herrscht Kontinentalklima: Die Winter sind kalt und trocken, die Sommer heiss. Am angenehmsten reisen Sie hier von April bis Mai und von September bis Oktober – im Frühling bei milden Tageswerten um 20 bis 25 Grad, im Herbst bei klarer Luft und stabilen Verhältnissen. Für Ostchina mit Shanghai und dem Jangtse gelten dieselben Fenster: Das subtropische Klima bringt schwüle Sommer und kühl-feuchte Winter, dazwischen liegen die besten Wochen.
Anders der Süden um Guilin und Hongkong, wo es ganzjährig deutlich wärmer bleibt – hier sind Oktober bis Dezember sowie März bis April die günstigsten Monate, bevor die regenreiche Sommerzeit einsetzt. Das Hochland von Tibet folgt dem Höhenklima mit grossen Temperaturunterschieden und kühlen Nächten; sein Reisefenster reicht von Mai bis Oktober.
Sommer und Winter: die Nebensaison richtig einschätzen
Der Hochsommer von Juni bis August ist in weiten Teilen des Landes heiss und feucht, und vielerorts fällt dann der meiste Regen des Jahres – in Peking klettern die Tageswerte auf rund 30 Grad. Wer nur im Sommer reisen kann, weicht am besten nach Tibet und in die Hochlagen aus oder legt Besichtigungen in die frühen Morgenstunden.
Der Winter wiederum ist im Norden zwar streng, mit Nachtfrost bis deutlich unter null, dafür meist trocken und klar: Peking mit Verbotener Stadt und Grosser Mauer lässt sich auch dann gut besuchen – mit warmer Kleidung und dem Vorteil deutlich geringerer Besucherzahlen. Im milden Süden ist der Winter ohnehin eine angenehme Reisezeit.
Praktische Hinweise für die Planung
Meiden Sie nach Möglichkeit die chinesische Ferienwoche um den Nationalfeiertag am 1. Oktober: Das ganze Land ist dann unterwegs, und die grossen Sehenswürdigkeiten sind entsprechend stark besucht. Wer mehrere Regionen kombiniert – etwa Peking, Shanghai und Guilin auf einer Route –, erlebt auf einer einzigen Reise spürbare Klimaunterschiede; packen Sie deshalb nach dem Zwiebelprinzip. Für Tibet gilt zusätzlich: Planen Sie wegen der Höhenlage genügend Zeit zur Akklimatisierung ein. Reiseideen für die besten Monate finden Sie auf unseren Seiten zu April, Mai, September und Oktober.
Für wen sich welche Reisezeit eignet
Für die klassische Kulturreise zu Grosser Mauer, Terrakotta-Armee und Kaiserpalästen sind Frühling und Herbst die erste Wahl – angenehme Temperaturen und stabiles Wetter erleichtern lange Besichtigungstage. Wanderfreunde und Tibet-Interessierte profitieren vom Sommerfenster im Hochland, während Städtereisende mit etwas Kältetoleranz im Winter ein ruhiges, klares Peking erleben. Und wer die Karstlandschaften am Li-Fluss bei Guilin ins Zentrum stellt, reist idealerweise zwischen Oktober und April in den Süden. So findet sich für fast jeden Reisemonat eine passende Region im Reich der Mitte.
Klima und Regionen im Überblick
China erstreckt sich über mehrere Klimazonen – vom kontinentalen Norden bis zum subtropischen Süden. Eine pauschale Antwort auf die Frage nach der besten Reisezeit gibt es deshalb nicht; als Faustregel gelten Frühling und Herbst landesweit als die zuverlässigsten Reisemonate.
|Region
|Klima
|Günstigste Monate
|Norden (Peking, Xian)
|Kontinental: kalte, trockene Winter, heisse Sommer
|April bis Mai, September bis Oktober
|Osten/Zentralchina (Shanghai, Jangtse)
|Subtropisch: schwüle Sommer, kühle, feuchte Winter
|April bis Mai, September bis Oktober
|Süden (Guilin, Hongkong)
|Subtropisch bis tropisch: milde Winter, feucht-heisse Sommer mit viel Regen
|Oktober bis Dezember, März bis April
|Hochland (Tibet)
|Höhenklima: grosse Temperaturunterschiede, kühle Nächte
|Mai bis Oktober
Im Sommer (Juni bis August) ist es in weiten Teilen des Landes heiss und feucht, zudem fällt dann in vielen Regionen der meiste Regen. Der Winter wiederum ist im Norden zwar kalt, dafür meist trocken und klar – Peking lässt sich auch in dieser Zeit gut besuchen.
Klimatabelle China (Referenzregion Peking)
Die folgenden Werte sind gerundete Durchschnittswerte für Peking im Norden Chinas. In Shanghai sind die Winter milder und feuchter, im Süden um Guilin und Hongkong bleibt es ganzjährig deutlich wärmer.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Januar
|2
|-8
|1
|Februar
|5
|-6
|2
|März
|12
|0
|3
|April
|20
|8
|4
|Mai
|26
|13
|5
|Juni
|30
|18
|9
|Juli
|31
|22
|13
|August
|30
|20
|11
|September
|26
|14
|6
|Oktober
|19
|7
|4
|November
|10
|-1
|2
|Dezember
|4
|-6
|1
Fazit: Im Frühling und Herbst stimmen in Peking Temperaturen und Wetterstabilität – perfekt für die Grosse Mauer und die Altstadt-Viertel. Der Hochsommer ist heiss und bringt die meisten Regentage des Jahres.
Welcher Monat passt zu Ihrer Reise?
April und Mai: Der Frühling ist landesweit eine ausgezeichnete Wahl – mild, vielerorts blühend und noch vor der grossen Sommerhitze. Reiseideen für diese Monate finden Sie auf unseren Seiten zu April und Mai.
September und Oktober: Der Herbst gilt vielen als die schönste Reisezeit: klare Luft, stabile Temperaturen und stimmungsvolle Herbstfarben im Norden. Passende Anregungen finden Sie unter September und Oktober. Beachten Sie die chinesische Ferienwoche um den Nationalfeiertag am 1. Oktober – die Sehenswürdigkeiten sind dann stark besucht.
Sommer und Winter: Der Sommer eignet sich gut für Tibet und die Hochlagen, ist in den Städten aber heiss und feucht. Der Winter ist im Norden kalt und trocken – wer Menschenmassen meiden möchte, erlebt Peking dann von seiner ruhigen Seite, etwa auf einer Bahnreise.
Praktische Hinweise zu Einreise, Visum und Währung finden Sie in unseren China-Reiseinformationen.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit für China
Als beste Reisezeit für China gelten der Frühling von April bis Mai und der Herbst von September bis Oktober. In diesen Monaten sind die Temperaturen in den meisten Landesteilen angenehm, und das Wetter ist vergleichsweise stabil – ideal für Rundreisen zwischen Peking, Xian und Shanghai. Da China mehrere Klimazonen umfasst, lohnt sich die Abstimmung der Reisezeit auf die konkrete Route.
Ja, mit Einschränkungen: Von Juni bis August ist es in weiten Teilen des Landes heiss und feucht, und in vielen Regionen fällt dann der meiste Regen. Dafür ist der Sommer die beste Zeit für das Hochland von Tibet und andere Höhenlagen. In den Metropolen helfen klimatisierte Hotels und früh geplante Besichtigungen über die heissen Mittagsstunden hinweg.
Der Winter ist im Norden Chinas kalt, dafür meist trocken und klar. Wer sich warm anzieht, erlebt Peking und die Grosse Mauer dann angenehm ruhig und ohne grosse Besucherströme. Im Süden – etwa um Guilin oder Hongkong – bleibt es auch im Winter mild. Für Tibet und die Hochlagen ist der Winter dagegen weniger geeignet.
Beste Reisezeit
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