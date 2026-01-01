Wann welche Region am besten passt

Im Norden rund um Peking und Xian herrscht Kontinentalklima: Die Winter sind kalt und trocken, die Sommer heiss. Am angenehmsten reisen Sie hier von April bis Mai und von September bis Oktober – im Frühling bei milden Tageswerten um 20 bis 25 Grad, im Herbst bei klarer Luft und stabilen Verhältnissen. Für Ostchina mit Shanghai und dem Jangtse gelten dieselben Fenster: Das subtropische Klima bringt schwüle Sommer und kühl-feuchte Winter, dazwischen liegen die besten Wochen.

Anders der Süden um Guilin und Hongkong, wo es ganzjährig deutlich wärmer bleibt – hier sind Oktober bis Dezember sowie März bis April die günstigsten Monate, bevor die regenreiche Sommerzeit einsetzt. Das Hochland von Tibet folgt dem Höhenklima mit grossen Temperaturunterschieden und kühlen Nächten; sein Reisefenster reicht von Mai bis Oktober.

Sommer und Winter: die Nebensaison richtig einschätzen

Der Hochsommer von Juni bis August ist in weiten Teilen des Landes heiss und feucht, und vielerorts fällt dann der meiste Regen des Jahres – in Peking klettern die Tageswerte auf rund 30 Grad. Wer nur im Sommer reisen kann, weicht am besten nach Tibet und in die Hochlagen aus oder legt Besichtigungen in die frühen Morgenstunden.

Der Winter wiederum ist im Norden zwar streng, mit Nachtfrost bis deutlich unter null, dafür meist trocken und klar: Peking mit Verbotener Stadt und Grosser Mauer lässt sich auch dann gut besuchen – mit warmer Kleidung und dem Vorteil deutlich geringerer Besucherzahlen. Im milden Süden ist der Winter ohnehin eine angenehme Reisezeit.

Praktische Hinweise für die Planung

Meiden Sie nach Möglichkeit die chinesische Ferienwoche um den Nationalfeiertag am 1. Oktober: Das ganze Land ist dann unterwegs, und die grossen Sehenswürdigkeiten sind entsprechend stark besucht. Wer mehrere Regionen kombiniert – etwa Peking, Shanghai und Guilin auf einer Route –, erlebt auf einer einzigen Reise spürbare Klimaunterschiede; packen Sie deshalb nach dem Zwiebelprinzip. Für Tibet gilt zusätzlich: Planen Sie wegen der Höhenlage genügend Zeit zur Akklimatisierung ein. Reiseideen für die besten Monate finden Sie auf unseren Seiten zu April, Mai, September und Oktober.

Für wen sich welche Reisezeit eignet

Für die klassische Kulturreise zu Grosser Mauer, Terrakotta-Armee und Kaiserpalästen sind Frühling und Herbst die erste Wahl – angenehme Temperaturen und stabiles Wetter erleichtern lange Besichtigungstage. Wanderfreunde und Tibet-Interessierte profitieren vom Sommerfenster im Hochland, während Städtereisende mit etwas Kältetoleranz im Winter ein ruhiges, klares Peking erleben. Und wer die Karstlandschaften am Li-Fluss bei Guilin ins Zentrum stellt, reist idealerweise zwischen Oktober und April in den Süden. So findet sich für fast jeden Reisemonat eine passende Region im Reich der Mitte.