Korea Rundreisen
Auf Korea Rundreisen die Vielfalt erleben
Mietwagen Rundreise «Glanzlichter Südkoreas»
ab CHF 1590.– / pro Person
ab Seoul bis Busan
Highlights: Malerische Landschaften an der Ostküste, Seoraksan NP mit seiner herrlichen Natur, Charmante Stadt...
7 Tage / 6 Nächte
Mietwagen Rundreise «Jeju Island»
ab CHF 620.– / pro Person
ab/bis Jeju
Highlights: Malerische Westküste der Insel, Spektakuläre Wasserfälle, Wildromantischer Hallasan NP, Vulkankrater...
3 Tage / 2 Nächte
Spirituelles Erlebnis «Temple stay»
ab CHF 350.– / pro Person
ab/bis Busan
Highlights: Spiritueller Beomeosa Tempel, Wunderschöne, erhöhte Lage, Ein Moment der Stille & Einkehr, Teilnahme an...
2 Tage / 1 Nächte
Südkorea aktiv erleben
ab CHF 3990.– / pro Person
ab/bis Seoul
Highlights: Spannender Taekwondo Kurs, Aussicht vom Lotte World Tower, Malerisches Danyang, Traumhaft gelegener...
10 Tage / 9 Nächte
Südkoreas unbekannter Westen
ab CHF 2690.– / pro Person
ab Seoul Hotel bis Busan Hotel
Highlights: Faszinierende Festung Gongjus, Taekwondo Trainingscenter in Muju, Traditionelles Hanok-Dorf in Jeonju,...
7 Tage / 6 Nächte
Zwei Welten, eine gemeinsame Vergangenheit
In Nordkorea werden Sie aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Dass Sie Ihren Gastgebern Respekt erweisen und die lokalen Verhaltensregeln befolgen, versteht sich von selbst. Keine Sorge, bei Korea Gruppenreisen steht Ihnen Ihr Reiseleiter zur Seite, der Ihnen alles Wissenswerte erklären wird. So können Sie sich ganz Ihrem unbeschwerten Koreaerlebnis hingeben und die zahlreichen Highlights des Landes geniessen. Dazu gehören die gigantische Bronzestatue von Kim Il-Sung, der Juche-Turm, der Besuch einer Zirkusvorstellung und vieles mehr. Einen umfassenden Überblick über den Kulturkreis erhalten Sie, wenn Sie Ihre Nordkorea Reise mit einer Tour durch Südkorea kombinieren.
Im Land der Morgenstille
Vielleicht kein anderes Land in Fernost ist stärker vom Konfuzianismus geprägt als Südkorea. Tauchen Sie ein in eine neonglitzernde Hightech-Welt und den hypermodernen Lifestyle von Seoul, der zeigt, was übermorgen bei uns Trend sein wird. Im krassen Gegensatz dazu steht die atemberaubende, zur Meditation und inneren Einkehr einladende Architektur des Cheongbokgung-Palasts, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Der landschaftliche besonders schön gelegene Cheonjeyeon-Wasserfall trägt den Beinamen «Teich des Himmelskönigs» und ist ebenfalls ein eindrucksvolles Must-See auf Ihrer erlebnisreichen Reise durch Südkorea.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere China-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen