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chinareisen
Bukhansan Nationalpark, Seoul, Südkorea

Korea Rundreisen

Auf Korea Rundreisen die Vielfalt erleben

Steht Ihnen der Sinn nach Abenteuer, möchten Sie ein aussergewöhnliches Reiseerlebnis geniessen und Einblick in eine vollkommen fremde Welt nehmen? Dann auf nach Nordkorea! Es existieren viele Klischees über das Land - machen Sie sich doch ihr eigenes Bild! Viele Flüge nach Pyongyang starten von Beijing aus und es spricht nichts dagegen, von Nordkorea über China nach Südkorea zu reisen oder von dort aus einen Abstecher nach Hongkong machen. Mit einer gezielten Routenplanung vom Spezialisten ist alles möglich! Unsere Spezialisten freuen sich darauf, Ihnen einen Vorschlag für Ihre massgeschneiderte Korea Rundreise zu unterbreiten.

Icon map7 Tage
Mietwagen Rundreise «Glanzlichter Südkoreas»
ab CHF 1590.– / pro Person
ab Seoul bis Busan
Highlights: Malerische Landschaften an der Ostküste, Seoraksan NP mit seiner herrlichen Natur, Charmante Stadt...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map3 Tage
Mietwagen Rundreise «Jeju Island»
ab CHF 620.– / pro Person
ab/bis Jeju
Highlights: Malerische Westküste der Insel, Spektakuläre Wasserfälle, Wildromantischer Hallasan NP, Vulkankrater...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map2 Tage
Spirituelles Erlebnis «Temple stay»
ab CHF 350.– / pro Person
ab/bis Busan
Highlights: Spiritueller Beomeosa Tempel, Wunderschöne, erhöhte Lage, Ein Moment der Stille & Einkehr, Teilnahme an...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map10 Tage
Südkorea aktiv erleben
ab CHF 3990.– / pro Person
ab/bis Seoul
Highlights: Spannender Taekwondo Kurs, Aussicht vom Lotte World Tower, Malerisches Danyang, Traumhaft gelegener...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map7 Tage
Südkoreas unbekannter Westen
ab CHF 2690.– / pro Person
ab Seoul Hotel bis Busan Hotel
Highlights: Faszinierende Festung Gongjus, Taekwondo Trainingscenter in Muju, Traditionelles Hanok-Dorf in Jeonju,...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Zwei Welten, eine gemeinsame Vergangenheit

In Nordkorea werden Sie aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Dass Sie Ihren Gastgebern Respekt erweisen und die lokalen Verhaltensregeln befolgen, versteht sich von selbst. Keine Sorge, bei Korea Gruppenreisen steht Ihnen Ihr Reiseleiter zur Seite, der Ihnen alles Wissenswerte erklären wird. So können Sie sich ganz Ihrem unbeschwerten Koreaerlebnis hingeben und die zahlreichen Highlights des Landes geniessen. Dazu gehören die gigantische Bronzestatue von Kim Il-Sung, der Juche-Turm, der Besuch einer Zirkusvorstellung und vieles mehr. Einen umfassenden Überblick über den Kulturkreis erhalten Sie, wenn Sie Ihre Nordkorea Reise mit einer Tour durch Südkorea kombinieren.

Im Land der Morgenstille

Vielleicht kein anderes Land in Fernost ist stärker vom Konfuzianismus geprägt als Südkorea. Tauchen Sie ein in eine neonglitzernde Hightech-Welt und den hypermodernen Lifestyle von Seoul, der zeigt, was übermorgen bei uns Trend sein wird. Im krassen Gegensatz dazu steht die atemberaubende, zur Meditation und inneren Einkehr einladende Architektur des Cheongbokgung-Palasts, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Der landschaftliche besonders schön gelegene Cheonjeyeon-Wasserfall trägt den Beinamen «Teich des Himmelskönigs» und ist ebenfalls ein eindrucksvolles Must-See auf Ihrer erlebnisreichen Reise durch Südkorea.

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