Mongolei Rundreisen
Mongolei Ferien – Buddhismus und Bogenschiessen
Landschaft und Regionen im Überblick
Die Mongolei liegt zwischen Russland im Norden und China im Süden und hat keinen Zugang zum Meer. Das Land gehört zu den am dünnsten besiedelten Staaten der Erde – entsprechend gross sind die Distanzen zwischen den einzelnen Zielen. Im Süden erstreckt sich die Wüste Gobi mit Sanddünen, Felsformationen sowie weiten Kies- und Steppenflächen. Das Zentrum prägen offene Graslandschaften, in denen Viehzüchter bis heute mit ihren Herden zwischen den Weidegründen wechseln.
Weiter nördlich wird es grüner: Waldgürtel, Flüsse und Seen wie der Khöwsgöl bestimmen die Region an der Grenze zu Sibirien. Im Landesinneren liegt das Orchon-Tal mit Karakorum, der ehemaligen Hauptstadt des Mongolenreichs. Ulaanbaatar bildet den Gegenpol dazu: In der Hauptstadt lebt ein grosser Teil der Bevölkerung, und hier beginnen und enden die meisten Rundreisen.
Die Routen kombinieren in der Regel mehrere dieser Regionen. Wie viel davon Platz findet, hängt vor allem an den Fahrzeiten: Zwischen den Etappen liegen lange Fahrten auf Naturstrassen. Kurze Programme beschränken sich deshalb meist auf die Gobi und das Zentrum, während der Norden mehr Reisezeit voraussetzt.
Beste Reisezeit und Saisonalität
Das Klima ist stark kontinental: kurze, warme Sommer und lange, sehr kalte Winter bei insgesamt geringem Niederschlag. Die Hauptreisezeit liegt entsprechend in den Sommermonaten, etwa von Juni bis September. Dann sind die Steppen grün, die Pisten gut befahrbar und die Nomadenfamilien auf ihren Sommerweiden. In diese Zeit fallen auch die traditionellen Naadam-Feste, bei denen Ringen, Pferderennen und Bogenschiessen im Mittelpunkt stehen. Ausserhalb dieser Monate ist das Angebot deutlich schmaler; Winterreisen sind speziellen Programmen vorbehalten.
Für wen sich eine Mongolei Rundreise eignet
Wer in die Mongolei reist, kommt wegen der Landschaft und der Nomadenkultur, nicht wegen Städten oder Komfort. Ausserhalb von Ulaanbaatar ist die Infrastruktur einfach: Übernachtet wird häufig in Jurten- oder Zeltcamps, teils mit gemeinschaftlichen Sanitäranlagen. Unterwegs sind Sie meist im Geländewagen oder Kleinbus auf unbefestigten Pisten.
Passend ist das Ziel für Reisende, die Weite und einfache Unterkünfte schätzen und kurzfristige Programmänderungen gelassen mittragen. Weniger geeignet ist es, wenn Sie durchgehenden Hotelkomfort, kurze Fahrzeiten oder ein dichtes Besichtigungsprogramm erwarten oder längeres Sitzen im Fahrzeug meiden möchten. Familien mit älteren Kindern kommen dagegen gut zurecht, weil Pferde, Kamele und der Alltag im Camp fast von selbst zum Programm werden.
Gruppenreise, Privatreise und Kombinationen
Zur Wahl stehen geführte Gruppenrundreisen mit festen Terminen und Privatreisen mit eigenem Fahrzeug, Fahrer und Reiseleitung. Gruppenreisen sind im Ablauf klarer planbar, Privatreisen lassen mehr Zeit an einzelnen Orten und mehr Spielraum bei der Routenwahl. Gut kombinieren lässt sich die Mongolei mit einem Aufenthalt in China; auch die Transmongolische Eisenbahn zwischen Peking und Ulaanbaatar wird häufig als Teilstrecke eingebaut.
Der unbekannte Osten
Preis auf Anfrage
ab/bis Ulan Bator
Highlights: Der Osten der Mongolei entdecken, Die grösste Steppe des Landes, Das tibetisch-buddhistische Kloster...
9 Tage / 8 Nächte
Durch die Wüste Gobi nach China
Preis auf Anfrage
ab Ulan Bator bis Sainshand
Highlights: Tejelj Nationalpark, Naturreservat Ikh Nart, Übernachtung in Jurten, Die Wüste Gobi
7 Tage / 6 Nächte
Grasland, Steppenwind und Wüstensand
Preis auf Anfrage
ab/bis Ulan Bator
Highlights: unvergässliche Übernachtungen in einer Jurte, idyllischer Khuvsgul-See, einmalige Landschaft vom...
12 Tage / 11 Nächte
Hauptstadt des Dschingis Khan
Preis auf Anfrage
ab/bis Ulan Bator
Highlights: umwerfender Hustain Nuruu Nationalpark, unvergessliche Übernachtungen in einer Jurte, einzigartige...
5 Tage / 4 Nächte
Natur pur im faszinierenden Westen
Preis auf Anfrage
ab/bis Ulan Bator
Highlights: abwechslungsreiche Natur, hohe Berggipfeln, Das grosse Bobi-B Schutzgebiet, das riesige Supfdelta Khar Us...
11 Tage / 10 Nächte
Ulan Bator & Grasland
Preis auf Anfrage
ab/bis Ulan Bator
Highlights: Ulan Bator die Hauptstadt, Hustain Nuruu Nationalpark, Gandan-Kloster, Yak und Pferdeherden
4 Tage / 3 Nächte
Vulkane und Klöster
Preis auf Anfrage
ab/bis Ulan Bator
Highlights: Schöne Landschaften mit ihren Vulkane, Der Khuvsgul-See, Übernachtungen in Jurten-Camps, Das Kloster...
8 Tage / 7 Nächte
Weite Steppen und die Wüste Gobi
Preis auf Anfrage
ab/bis Ulan Bator
Highlights: Farbenprächtige Felsformationen bei Tsagaan Suvarga, Atemberaubendes Panorama von der Sanddüne Khongoryn...
9 Tage / 8 Nächte
Reise zu den Nomaden und in die Wüste Gobi
Wer die Mongolei entdecken möchte, wählt aus einem vielfältigen Programm. Zu den absoluten Highlights gehört eine Reise zu den Nomaden oder auch in die Wüste Gobi. Sehr eindrucksvoll zeigt sich die Landschaft bei Bajan Dzag. Die Nomaden werden Sie in ihren bekannten Jurten begrüssen. Sie werden einen sehr intensiven Einblick in den Alltag der Nomaden erhalten, welcher Sie natürlich begeistern wird. Ein weiteres Highlight ist ein Picknick am Ögli nuur-See oder aber auch im Naturreservat Khustain Nuuru.
Das Land ohne Horizont
Bei unseren Mongolei Ferien werden Sie rasch feststellen, dass es sich um ein Land ohne Horizont handelt. In den Naturparks können Sie die letzten Wildpferde bewundern und hautnah erleben. Pferderennen und Ringen haben eine hohe Tradition im Land. Ein Besuch der Hauptstadt Ulaan Baatar sollte bei einer Reise durch dieses faszinierende Land natürlich ebenfalls nicht fehlen. Sie sehen also, dass die Zeit durchaus knapp werden kann. Sehr gerne stehen wir Ihnen bei der Reiseplanung und Reisevorbereitung zur Seite. Die Ferien in der Mongolei werden Ihnen noch sehr lange in positiver Erinnerung bleiben.
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