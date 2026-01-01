Landschaft und Regionen im Überblick

Die Mongolei liegt zwischen Russland im Norden und China im Süden und hat keinen Zugang zum Meer. Das Land gehört zu den am dünnsten besiedelten Staaten der Erde – entsprechend gross sind die Distanzen zwischen den einzelnen Zielen. Im Süden erstreckt sich die Wüste Gobi mit Sanddünen, Felsformationen sowie weiten Kies- und Steppenflächen. Das Zentrum prägen offene Graslandschaften, in denen Viehzüchter bis heute mit ihren Herden zwischen den Weidegründen wechseln.

Weiter nördlich wird es grüner: Waldgürtel, Flüsse und Seen wie der Khöwsgöl bestimmen die Region an der Grenze zu Sibirien. Im Landesinneren liegt das Orchon-Tal mit Karakorum, der ehemaligen Hauptstadt des Mongolenreichs. Ulaanbaatar bildet den Gegenpol dazu: In der Hauptstadt lebt ein grosser Teil der Bevölkerung, und hier beginnen und enden die meisten Rundreisen.

Die Routen kombinieren in der Regel mehrere dieser Regionen. Wie viel davon Platz findet, hängt vor allem an den Fahrzeiten: Zwischen den Etappen liegen lange Fahrten auf Naturstrassen. Kurze Programme beschränken sich deshalb meist auf die Gobi und das Zentrum, während der Norden mehr Reisezeit voraussetzt.

Beste Reisezeit und Saisonalität

Das Klima ist stark kontinental: kurze, warme Sommer und lange, sehr kalte Winter bei insgesamt geringem Niederschlag. Die Hauptreisezeit liegt entsprechend in den Sommermonaten, etwa von Juni bis September. Dann sind die Steppen grün, die Pisten gut befahrbar und die Nomadenfamilien auf ihren Sommerweiden. In diese Zeit fallen auch die traditionellen Naadam-Feste, bei denen Ringen, Pferderennen und Bogenschiessen im Mittelpunkt stehen. Ausserhalb dieser Monate ist das Angebot deutlich schmaler; Winterreisen sind speziellen Programmen vorbehalten.

Für wen sich eine Mongolei Rundreise eignet

Wer in die Mongolei reist, kommt wegen der Landschaft und der Nomadenkultur, nicht wegen Städten oder Komfort. Ausserhalb von Ulaanbaatar ist die Infrastruktur einfach: Übernachtet wird häufig in Jurten- oder Zeltcamps, teils mit gemeinschaftlichen Sanitäranlagen. Unterwegs sind Sie meist im Geländewagen oder Kleinbus auf unbefestigten Pisten.

Passend ist das Ziel für Reisende, die Weite und einfache Unterkünfte schätzen und kurzfristige Programmänderungen gelassen mittragen. Weniger geeignet ist es, wenn Sie durchgehenden Hotelkomfort, kurze Fahrzeiten oder ein dichtes Besichtigungsprogramm erwarten oder längeres Sitzen im Fahrzeug meiden möchten. Familien mit älteren Kindern kommen dagegen gut zurecht, weil Pferde, Kamele und der Alltag im Camp fast von selbst zum Programm werden.

Gruppenreise, Privatreise und Kombinationen

Zur Wahl stehen geführte Gruppenrundreisen mit festen Terminen und Privatreisen mit eigenem Fahrzeug, Fahrer und Reiseleitung. Gruppenreisen sind im Ablauf klarer planbar, Privatreisen lassen mehr Zeit an einzelnen Orten und mehr Spielraum bei der Routenwahl. Gut kombinieren lässt sich die Mongolei mit einem Aufenthalt in China; auch die Transmongolische Eisenbahn zwischen Peking und Ulaanbaatar wird häufig als Teilstrecke eingebaut.