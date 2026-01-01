Das InterContinental Hayman verwöhnt seine Gäste mit fünf exzellenten und innovativen Restaurants und Bars. Das zum Meer hin gelegene Pacific, begleitet Sie von morgens bis abends mit einem mühelosen Übergang vom Gourmet-Frühstück zu einem raffinierten À-la-carte-Menü. Das Amici inmitten von üppigem Grün ist ein Ort, an dem man die Sinne schärfen und eine kulinarische Reise mit mediterranen Tapas, Pastas und Pizzen aus dem Holzofen macht.

Am Rande des legendären Hayman Pools mit Blick auf die Whitsundays bietet das Aqua leicht zu teilenden Meeresfrüchtegerichten, saisonalen Salat-schüsseln und tropischen Klassikern wie pikanten Eisbechern, frischen Säften und Cocktails. Das Bam Bam neben dem Infinity Pool serviert pikante panasiatische Gerichte mit einem frischen australischen Touch. Das Grove Boutique & Café ist ein zwangloses Tagesrestaurant mit Barista Kaffee sowie ein Mekka für Luxusmarken und Souvenirs.

Das Resort verfügt über einen Spa, einen modernen Fitnessbereich, Tennisplätze und kostenloses Wifi. Im Weiteren steht ein beeindruckendes Freizeitprogramm für Sie bereit: Schnorcheln, Segeln, Windsurfen, Kajakfahren sowie ein 9-Loch Putting Green auf Dent Island (Anreise per Helikopter). Gegen Gebühr können Sie Tauchen, Angeln, Wasserski fahren, motorisierten Wassersport geniessen und Ausflüge in die Region und auf die umliegenden Inseln per Helikopter und Wasserflugzeug unternehmen.