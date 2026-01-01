Intercontinental Hayman Island Resort
Hayman Island
Beschreibung
Einleitung
Das exklusive, mehrfach preisgekrönte Resort mit gepflegtem Luxus und entspannter Urlaubsatmosphäre liegt in der äusseren Whitsunday Region. Das Intercontinental Hayman Island ist eines der absoluten Top-Resorts in Australien. Die von üppiger tropischer Vegetation bewachsene Insel ist eine Oase der Ruhe und es bleiben keine Wünsche der Gäste offen.
Lage
Das Luxusresort liegt an einem traumhaften, weissen Sandstrand auf Hayman Island und es ist die einzige Einrichtung auf der Insel. Nach Ihrem Direktflug von einer der grossen australischen Städte zum Hamilton Island Airport erwartet Sie die Weiterreise per Boot, Hubschrauber oder Privatcharter. Nach Ihrer Ankunft auf Hayman Island werden Sie von einem freundlichen Mitarbeiter am Yachthafen in Empfang genommen.
Angebot
Das InterContinental Hayman verwöhnt seine Gäste mit fünf exzellenten und innovativen Restaurants und Bars. Das zum Meer hin gelegene Pacific, begleitet Sie von morgens bis abends mit einem mühelosen Übergang vom Gourmet-Frühstück zu einem raffinierten À-la-carte-Menü. Das Amici inmitten von üppigem Grün ist ein Ort, an dem man die Sinne schärfen und eine kulinarische Reise mit mediterranen Tapas, Pastas und Pizzen aus dem Holzofen macht.
Am Rande des legendären Hayman Pools mit Blick auf die Whitsundays bietet das Aqua leicht zu teilenden Meeresfrüchtegerichten, saisonalen Salat-schüsseln und tropischen Klassikern wie pikanten Eisbechern, frischen Säften und Cocktails. Das Bam Bam neben dem Infinity Pool serviert pikante panasiatische Gerichte mit einem frischen australischen Touch. Das Grove Boutique & Café ist ein zwangloses Tagesrestaurant mit Barista Kaffee sowie ein Mekka für Luxusmarken und Souvenirs.
Das Resort verfügt über einen Spa, einen modernen Fitnessbereich, Tennisplätze und kostenloses Wifi. Im Weiteren steht ein beeindruckendes Freizeitprogramm für Sie bereit: Schnorcheln, Segeln, Windsurfen, Kajakfahren sowie ein 9-Loch Putting Green auf Dent Island (Anreise per Helikopter). Gegen Gebühr können Sie Tauchen, Angeln, Wasserski fahren, motorisierten Wassersport geniessen und Ausflüge in die Region und auf die umliegenden Inseln per Helikopter und Wasserflugzeug unternehmen.
Zimmer
Das InterContinental Hayman beherbergt eine beeindruckende Sammlung von 182 Gästezimmern, Suiten und Villen. Vier verschiedene Flügel - Pool, Lagoon, Pavilion und Beach - sind kunstvoll mit spektakulären Pools, Panoramablicken auf das Meer und tropischen Regenwaldgärten verflochten, während vier Hayman Residenzen auf der prestigeträchtigen Hügelspitze der Insel thronen. Sämtliche Zimmer und Suiten sind mit allem nur denkbaren Komfort ausgestattetet. Die Ocean View Zimmer bieten einen fantastischen Ausblick auf die Lagune während die Pool Access Suiten sogar über einen direkten Zugang zum grossen Pool der Hotelanlage verfügen.
ab CHF 216.– / pro Person
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