Lizard Island Resort
Lizard Island
Beschreibung
Einleitung
Das Lizard Island Resort gehört zu den schönsten Unterkünften in ganz Australien. Dank der exklusiven Lage im nördlichen Great Barrier Reef und den luxuriösen Wohneinheiten ist das Resort sowohl für Ruhesuchende als auch für Schnorchler oder Taucher bestens geeignet.
Lage
Lizard Island liegt nördlich von Cairns im Great Barrier Reef. Die Insel verfügt über 24 wunderschöne und feinsandige Strände, welche zum Relaxen und zu Spaziergängen am Strand einladen. Lizard Island ist nur per Flugzeug erreichbar. Der Panorama-Flugtransfer zwischen Cairns und Lizard Island dauert rund 60 Minuten. Flüge zwischen Cairns und Lizard Island werden zwei Mal täglich durchgeführt und sind auch als Privattransfer erhältlich.
Angebot
Das «Salt Water» ist wie kein anderes Restaurant. Die einfache und entspannte Atmosphäre ermöglicht es Ihnen, den 180-Grad-Blick auf den Ozean in vollen Zügen zu geniessen, während Sie das hervorragende Essen kosten, das von den frischesten lokalen Produkten aus den Gewässern rund um die Insel und aus dem Hinterland des Festlandes inspiriert ist. Im Salt Water werden Frühstück, Mittag- und Abendessen serviert, wobei die Speisekarte täglich wechselt.
Am Abend können Sie in der «Driftwood Bar» einen Drink geniessen und dabei den Sonnenuntergang beobachten. Die Wein- und Getränkekarte von Lizard Island ist im Preis inbegriffen. Die Marlin Bar an der Strandpromenade bieter wunderbare Cocktails, sowie leichte, zwanglose Mahlzeiten. Geniessen Sie einen herrlichen Sonnenuntergang oder entspannen Sie einfach in dieser einzigartigen Umgebung. Wenn Sie jedoch aus der Keller- oder Cocktailkarte wählen möchten, wird ein Aufpreis erhoben.
Das Essentia Spa liegt inmitten des weissen Sandes, der Palmen und des türkisblauen Wassers. Es ist ein Zufluchtsort, um sich bei Spa-Ritualen zu entspannen, die sorgfältig entwickelt wurden, um Körper, Geist und Seele zu harmonisieren. Lassen Sie sich mit dem Boot zum Strand Ihrer Wahl fahren, wo Sie den wahre Luxus von Lizard Island sowie das mitgebrachte Erfrischungspaket geniessen können. Zudem bietet das Resort kostenloses Wifi, einige Tennisplätze, kleine Motorboote, Katamaran- und Segelausflüge, Ausflüge per Glasboden-Boot mit naturkundlichem Reiseleiter und Schnorchelausrüstungen, mit denen die vielfältige Unterwasserwelt auf eigene Faust erkundet werden kann. Gegen Gebühr werden verschiedene Wassersportarten wie beispielsweise Tauchen angeboten.
Zimmer
Die 40 luxuriösen Zimmer, Suiten mit einem Schlafzimmer und Villen verfügen nebst den üblichen Annehmlichkeiten über einen Balkon/Terrasse sowie Bademäntel. Die Oceanview Villas profitieren von majestätischen Sonnenuntergängen während die Beachfront Suites am langen Strand der Anchor Bay liegen. Einige der Oceanview Villen, der Pavilion, die The Villa und das The House verfügen über einen eigenen Pool.
ab CHF 824.– / pro Person
Loading map...