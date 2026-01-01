Das «Salt Water» ist wie kein anderes Restaurant. Die einfache und entspannte Atmosphäre ermöglicht es Ihnen, den 180-Grad-Blick auf den Ozean in vollen Zügen zu geniessen, während Sie das hervorragende Essen kosten, das von den frischesten lokalen Produkten aus den Gewässern rund um die Insel und aus dem Hinterland des Festlandes inspiriert ist. Im Salt Water werden Frühstück, Mittag- und Abendessen serviert, wobei die Speisekarte täglich wechselt.

Am Abend können Sie in der «Driftwood Bar» einen Drink geniessen und dabei den Sonnenuntergang beobachten. Die Wein- und Getränkekarte von Lizard Island ist im Preis inbegriffen. Die Marlin Bar an der Strandpromenade bieter wunderbare Cocktails, sowie leichte, zwanglose Mahlzeiten. Geniessen Sie einen herrlichen Sonnenuntergang oder entspannen Sie einfach in dieser einzigartigen Umgebung. Wenn Sie jedoch aus der Keller- oder Cocktailkarte wählen möchten, wird ein Aufpreis erhoben.

Das Essentia Spa liegt inmitten des weissen Sandes, der Palmen und des türkisblauen Wassers. Es ist ein Zufluchtsort, um sich bei Spa-Ritualen zu entspannen, die sorgfältig entwickelt wurden, um Körper, Geist und Seele zu harmonisieren. Lassen Sie sich mit dem Boot zum Strand Ihrer Wahl fahren, wo Sie den wahre Luxus von Lizard Island sowie das mitgebrachte Erfrischungspaket geniessen können. Zudem bietet das Resort kostenloses Wifi, einige Tennisplätze, kleine Motorboote, Katamaran- und Segelausflüge, Ausflüge per Glasboden-Boot mit naturkundlichem Reiseleiter und Schnorchelausrüstungen, mit denen die vielfältige Unterwasserwelt auf eigene Faust erkundet werden kann. Gegen Gebühr werden verschiedene Wassersportarten wie beispielsweise Tauchen angeboten.