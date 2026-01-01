Palm Bungalows
Hamilton Island
Beschreibung
Lage
Die Palm Bungalows liegen direkt neben dem Reef View Hotel, nur wenige Schritte vom Strand entfernt und in
Angebot
Die Gäste der Palm Bungalows können die Annehmlichkeiten des Reef View Hotels wie den Swimmingpool, die Lounge, das Restaurant sowie den Sports Club, in welchem verschiedene sportliche Aktivitäten angeboten werden, mitbenützen.
Zimmer
Die Bungalows sind sehr geräumig und wunderschön in einen tropischen Garten eingebettet. Sie verfügen alle über die üblichen Annehmlichkeiten inklusive einer kleinen Küche.
Preis auf Anfrage
Loading map...