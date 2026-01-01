Beschreibung

Lage Die Palm Bungalows liegen direkt neben dem Reef View Hotel, nur wenige Schritte vom Strand entfernt und in

Angebot Die Gäste der Palm Bungalows können die Annehmlichkeiten des Reef View Hotels wie den Swimmingpool, die Lounge, das Restaurant sowie den Sports Club, in welchem verschiedene sportliche Aktivitäten angeboten werden, mitbenützen.