Beschreibung

Lage Das Inselresort Grand Mercure Apartment Magnetic Island liegt nur 50 Meter von der "Magnetic Island"-Fährstation entfernt, direkt am Korallenmeer und am Meeresschutzgebiet.

Angebot Das Hotel verfügt über einen Fitnessbereich, kostenloses Wifi und 4 Pools, wovon einer beheizt ist. Vom Pool auf dem Dach geniessen Sie zudem einen tollen Ausblick.