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Grand Mercure Hotel

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Magnetic Island

Beschreibung

Lage
Das Inselresort Grand Mercure Apartment Magnetic Island liegt nur 50 Meter von der "Magnetic Island"-Fährstation entfernt, direkt am Korallenmeer und am Meeresschutzgebiet.
Angebot
Das Hotel verfügt über einen Fitnessbereich, kostenloses Wifi und 4 Pools, wovon einer beheizt ist. Vom Pool auf dem Dach geniessen Sie zudem einen tollen Ausblick.
Zimmer
Das Hotel verfügt über Selbstversorger-Apartments mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern mit Blick auf das Resort oder die herrliche Cleveland Bay. Jedes Zimmer verfügt über einen möblierten Balkon, einen TV, eine Kochmöglichkeit, eine Kaffee-/Teekocher, eine Klimaanlage und eine Waschmöglichkeit.
ab CHF 115.– / pro Person

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