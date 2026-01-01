Beschreibung

Lage Das familienfreundliche Resort ist von Airlie Beach mit der Fähre innerhalb von knapp 30 Minuten erreichbar.

Angebot Das Resort verfügt über mehrere Pools, einen Spa, eine Fitnessbereich, Tennisplätze, einen Kinderclub, 4 Restaurants, 2 Bars, einen Süssigkeitenshop, kostenloses Wifi, Kajaks, Stand-Up-Paddleboards, Schnorchelausrüstung und ein «Living Reef» mit über 100 Fisch- und 50 Korallenarten sowie vieles mehr...