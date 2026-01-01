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Daydream Island Resort & Spa

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Daydream Island

Beschreibung

Lage
Das familienfreundliche Resort ist von Airlie Beach mit der Fähre innerhalb von knapp 30 Minuten erreichbar.
Angebot
Das Resort verfügt über mehrere Pools, einen Spa, eine Fitnessbereich, Tennisplätze, einen Kinderclub, 4 Restaurants, 2 Bars, einen Süssigkeitenshop, kostenloses Wifi, Kajaks, Stand-Up-Paddleboards, Schnorchelausrüstung und ein «Living Reef» mit über 100 Fisch- und 50 Korallenarten sowie vieles mehr...
Zimmer
Die 240 Zimmer und Suten blicken auf die Gärten oder das Wasser. Sie verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten. Ausser den Standardzimmern haben alle eine Balkon. Die Vista Suite hat zudem eine Kochmöglichkeit.
ab CHF 128.– / pro Person

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