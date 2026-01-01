Das Qualia liegt im nördlichsten Teil von Hamilton Island, umgeben vom Naturwunder des Great Barrier Reefs und mit Blick auf das Korallenmeer und die Whitsundays. Hamilton Island liegt nur 16 Kilometer vor der Küste von Queensland und ist die einzige Insel der Whitsundays mit einem eigenen Flughafen und täglichen Direktflügen. Nebst der Anreise per Flugzeug kann die Insel auch per Boot oder Helikopter ab Airlie Beach erreicht werden.

Da 70 Prozent der Insel unter Naturschutz stehen, ist das üppige Inselinnere von Hamilton Island von Wanderwegen durchzogen, die zu Aussichtspunkten führen, von denen aus man einen atemberaubenden Blick auf die Whitsunday Islands und das Korallenmeer hat.