Qualia
Hamilton Island
Beschreibung
Einleitung
Das Qualia ist das luxuriöseste Resort auf Hamilton Island, gehört zu den Luxury Lodges of Australia und beeindruckt die Besucher durch die Abgeschiedenheit, die schönen Sandstrände und das hervorragende Essen. Als Oase des australischen Stils bietet das Qualia ein außergewöhnliches Niveau an preisgekröntem Luxus und intuitivem, freundlichem Service. Die Pavilions sind alle sehr geräumig und luxuriös eingerichtet.
Lage
Das Qualia liegt im nördlichsten Teil von Hamilton Island, umgeben vom Naturwunder des Great Barrier Reefs und mit Blick auf das Korallenmeer und die Whitsundays. Hamilton Island liegt nur 16 Kilometer vor der Küste von Queensland und ist die einzige Insel der Whitsundays mit einem eigenen Flughafen und täglichen Direktflügen. Nebst der Anreise per Flugzeug kann die Insel auch per Boot oder Helikopter ab Airlie Beach erreicht werden.
Da 70 Prozent der Insel unter Naturschutz stehen, ist das üppige Inselinnere von Hamilton Island von Wanderwegen durchzogen, die zu Aussichtspunkten führen, von denen aus man einen atemberaubenden Blick auf die Whitsunday Islands und das Korallenmeer hat.
Angebot
Das «Long Pavilion» -Restaurant serviert Frühstück und am Abend einfach zubereitete, frische Gerichte. Von hier bietet sich zudem ein schöner Ausblick über das Meer. Im «Pebble Beach» -Restaurant, welches unweit des Strandes liegt, geniessen die Gäste ein frisches und saisonales Mittagessen sowie am Abend ein Sechs-Gänge-Degustationsmenü das von Weinen und einem fantastischen Sonnenuntergang begleitet wird. Das Hotel verfügt über eine Bar, eine Boutique, einen Fitnessbereich, einen Lesebereich und zwei Pools.
Im hoteleigenen Spa können sich die Gäste während einer Massage verwöhnen lassen. Es werden verschiedene Aktivitäten angeboten, welche von Panoramaflügen über Buschwanderungen bis zu Fliegenfischen reichen. Einige Ausflüge sind mit einem Aufpreis verbunden.
Zimmer
Das Resort verfügt über 61 freistehende Pavilions. Alle Pavilions sind sehr luxuriös und grosszügig eingerichtet und verfügen über eine Klimaanlage, einen Deckenventilator, einen TV und eine Minibar. Sowohl die Leeward als auch die Windward Pavilions bieten eine Veranda. Die Leeward Pavilions sind rund 90m² gross, in warmen Farben gehalten, elegant eingerichtet und bieten einen Rückzugsort mit einer Mischung aus tropischem Buschland und Meerblick.
Die Windward Pavilions sind mit 120m² grösser und verfügen neben dem Schlafzimmer über einen Wohnbereich und einen eigenen Pool auf der Veranda. Das exklusive Beach House verfügt über einen eigenen 12 Meter langen Infinity-Pool und ein privates Gästehaus.
ab CHF 568.– / pro Person
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