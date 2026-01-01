Bedarra verfügt über nur zwölf Gästevillen. Alle Villen verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten und bieten ihr eigenes magisches Erlebnis, wobei jede individuell eingerichtet ist. Die Beachfront Villen liegen nur wenige Schritte über dem Sandstrand, eingebettet in den üppigen Regenwald. Die Beachfront Deluxe Villen verfügen zudem über eine Regendusche sowie eine Badewanne im Freien. Die zweistückigen Oceanview Terrace Villen liegen auf dem Bergrücken und bieten einen faszinierenden Blick über die Hernandia Bay.

Das Treehouse mit einem Tagesbett und einer Aussendusche thront, eingebettet in den Regenwald, auf Granitfelsen. Die zweistöckige Villa North-East liegt am höchsten und bietet einen beeindruckenden Blick nach Nordosten über die Hernandia Bay. Die grosse Terrasse verfügt über einen Infinity-Pool, eine Liege, eine Aussendusche und einen Essbereich. Die Pavillon Villen befinden sich an exklusiven, privaten Standorten mit atemberaubender Aussicht über die Wedgerock Bay.

Die grosse Terrasse umfasst einen Pool, ein Tagesbett und einen Essbereich. Das zweistöckige Beach House liegt direkt am Strand und verfügt über eine Lounge, eine Bar und einen Pool. Die zweistückige The Point Villa befindet sich am nördlichsten Punkt des Hernandia Strands und bietet Abgeschiedenheit, Isolation und atemberaubende Ausblicke. Der Aussenbereich verfügt über einen privaten Pool, eine überdachte Aussenlounge, ein Tagesbett, Sonnenliegen und eine Aussendusche.