Bedarra Island Resort
Bedarra Island
Beschreibung
Einleitung
Wenn Sie einfach nicht gefunden werden wollen oder wenn Sie sich entspannen möchten, dann gibt es keinen besseren Ort als Bedarra Island Resort. Es ist eine private, tropische All-Inclusive-Oase und Australiens einzigartigstes Resort mit ultimativem Barfuss-Luxus.
Lage
Das 100 Hektar grosse Bedarra Island ist Teil des Great Barrier Reef Marine Park und liegt etwa 10 Kilometer vor der Küste von Mission Beach im tropischen Norden von Queensland. Die Anreise erfolgt mit dem Boot ab Mission Beach oder mit dem Hubschrauber ab Mission Beach oder ab dem Flughafen Cairns.
Angebot
Das Restaurant, die Bar und die Lounge sind das Herz und die Seele von Bedarra. Hier treffen sich die Gäste, um ein köstliches Menü zu geniessen oder sich an der Bar zu treffen. Ein exquisites Menü wird mit handverlesenen Weinen aus dem umfangreichen Sortiment kombiniert. Entspannen Sie sich bei einer Massage oder Spa-Behandlung am Strand oder in Ihrer eigenen Villa und lauschen Sie den sanft plätschernden Wellen zu.
Das Resort verfügt über einen Pool sowie kostenloses Wifi. Im Weiteren bietet es Aktivitäten wie Kajaken, Stand-Up-Paddleboard, Schnorchelausrüstungen, motorisierte Schlauchboote, Tennis, einen Fitnessbereich oder selbstgeführte Regenwaldwanderungen an. Für Abenteuerlustige werden Schnorchel- oder Tauchausflüge zum äusseren Great Barrier Reef organisiert.
Zimmer
Bedarra verfügt über nur zwölf Gästevillen. Alle Villen verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten und bieten ihr eigenes magisches Erlebnis, wobei jede individuell eingerichtet ist. Die Beachfront Villen liegen nur wenige Schritte über dem Sandstrand, eingebettet in den üppigen Regenwald. Die Beachfront Deluxe Villen verfügen zudem über eine Regendusche sowie eine Badewanne im Freien. Die zweistückigen Oceanview Terrace Villen liegen auf dem Bergrücken und bieten einen faszinierenden Blick über die Hernandia Bay.
Das Treehouse mit einem Tagesbett und einer Aussendusche thront, eingebettet in den Regenwald, auf Granitfelsen. Die zweistöckige Villa North-East liegt am höchsten und bietet einen beeindruckenden Blick nach Nordosten über die Hernandia Bay. Die grosse Terrasse verfügt über einen Infinity-Pool, eine Liege, eine Aussendusche und einen Essbereich. Die Pavillon Villen befinden sich an exklusiven, privaten Standorten mit atemberaubender Aussicht über die Wedgerock Bay.
Die grosse Terrasse umfasst einen Pool, ein Tagesbett und einen Essbereich. Das zweistöckige Beach House liegt direkt am Strand und verfügt über eine Lounge, eine Bar und einen Pool. Die zweistückige The Point Villa befindet sich am nördlichsten Punkt des Hernandia Strands und bietet Abgeschiedenheit, Isolation und atemberaubende Ausblicke. Der Aussenbereich verfügt über einen privaten Pool, eine überdachte Aussenlounge, ein Tagesbett, Sonnenliegen und eine Aussendusche.
ab CHF 688.– / pro Person
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