Beschreibung

Lage Fitzroy Island liegt 45 Minuten von Cairns entfernt, im tropischen Nord-Queensland und ist durch regelmässige Transfers mit dem Boot ab Cairns leicht zu erreichen.

Angebot Das Resort verfügt über einen Pool mit Poolbar, ein Restaurants, eine Bar & Café, einen kleinen Shop, ein Schildkröten-Rehabilitationszentrum und kostenloses Wifi bei der Rezeption. Aktivitäten wie Bootstouren, Schnorcheln oder Tauchen ist gegen Gebühren.