Fitzroy Island Resort
Fitzroy Island
Beschreibung
Lage
Fitzroy Island liegt 45 Minuten von Cairns entfernt, im tropischen Nord-Queensland und ist durch regelmässige Transfers mit dem Boot ab Cairns leicht zu erreichen.
Angebot
Das Resort verfügt über einen Pool mit Poolbar, ein Restaurants, eine Bar & Café, einen kleinen Shop, ein Schildkröten-Rehabilitationszentrum und kostenloses Wifi bei der Rezeption. Aktivitäten wie Bootstouren, Schnorcheln oder Tauchen ist gegen Gebühren.
Zimmer
Die 99 Studios, Cabins, Suiten und das Penthouse sind schön in die tropische Umgebung eingebettet und bieten die üblichen Annehmlichkeiten. Je nach Zimmerkategorie variiert die Aussicht. Die doppelt so grossen Suiten verfügen zudem über eine Kochmöglichkeit.
ab CHF 77.– / pro Person
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