Reef View Hotel
Hamilton Island
Beschreibung
Lage
Das Reef View Hotel liegt auf der grössten Insel in den Whitsundays. Vom hohen Gebäude aus bietet sich eine wunderschöne Aussicht über die Bucht. Einige Restaurants und Cafés befinden sich in der Nähe des Reef View Hotels.
Angebot
Das Hotel bietet einen Pool, eine Lounge, kostenloses Wifi, ein Restaurant sowie Zugang zum Sports Club, in welchem verschiedene sportliche Aktivitäten angeboten werden.
Zimmer
Die 363 Zimmer und Suiten sind geräumig und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten sowie einen Balkon. Die Coral Sea View bieten eine wunderschöne Aussicht auf das Meer.
ab CHF 217.– / pro Person
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