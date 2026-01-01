Beschreibung

Lage Das Reef View Hotel liegt auf der grössten Insel in den Whitsundays. Vom hohen Gebäude aus bietet sich eine wunderschöne Aussicht über die Bucht. Einige Restaurants und Cafés befinden sich in der Nähe des Reef View Hotels.

Angebot Das Hotel bietet einen Pool, eine Lounge, kostenloses Wifi, ein Restaurant sowie Zugang zum Sports Club, in welchem verschiedene sportliche Aktivitäten angeboten werden.