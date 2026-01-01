Relaxen Sie im beheizten Infinity-Dach-Pool oder im Ardo Day Spa. Weitere Annehmlichkeiten sind ein Fitnessbereich, kostenloses Wifi, zwei einzigartige Restaurants und eine Dachbar. Das «Marmor» serviert gehobene australische Küche und das «Terasu» japanische Leckerbissen.

Die 132 Courtyard-, Ocean- und Marina-Zimmer sowie die Ardo-, Corner-und Familien Suiten sind mit den üblichen Annehmlichkeiten sowie einem Balkon/Terrasse ausgestattet. Die Zimmer unterscheiden sich in der Etage und Aussicht. Die Ardo Suiten haben Meerblick und eine Badewanne auf dem Balkon. Die Corner Suiten haben ein Schlafzimmer, die Familien Suiten zwei Schlafzimmer und zwei Balkone sowie Stadt oder Meersicht.