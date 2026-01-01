Beschreibung

Lage Die Insel am südlichen Great Barrier Reef ist 400 km von Brisbane entfernt und per Kleinflugzeug erreichbar. Sie ist berühmt für Schildkröten und Mantarochen.

Angebot Das Resort bietet ein Restaurant, eine Bar, ein Café, begrenztes Wifi im Restaurant, einen Shop, Schnorcheln (Ausrüstung inbegriffen), einen Tauchshop, Schildkrötenbrüten (Nov.-Jan.) & -schlüpfen (Jan.-Apr.), Wale (Jun.-Sep.) und Mantas.