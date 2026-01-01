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Lady Elliot Island Eco Resort

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Lady Elliot Island

Beschreibung

Lage
Die Insel am südlichen Great Barrier Reef ist 400 km von Brisbane entfernt und per Kleinflugzeug erreichbar. Sie ist berühmt für Schildkröten und Mantarochen.
Angebot
Das Resort bietet ein Restaurant, eine Bar, ein Café, begrenztes Wifi im Restaurant, einen Shop, Schnorcheln (Ausrüstung inbegriffen), einen Tauchshop, Schildkrötenbrüten (Nov.-Jan.) & -schlüpfen (Jan.-Apr.), Wale (Jun.-Sep.) und Mantas.
Zimmer
Das Öko Resort wurde mit geringen Auswirkungen für die Insel erstellt. Die Zimmer sind zweckmässig mit einem Deckenventilator eingerichtet. Einen TV sucht man hier vergebens. Es verfügt zudem über 2 Glamping Zelte mit Bad.
ab CHF 279.– / pro Person

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