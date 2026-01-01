Beschreibung

Lage Heron Island wird von 24 Riffen umgeben und befindet sich im südlichen Great Barrier Reef. Von Gladstone her kann Heron Island per Boot oder Helikopter erreicht werden.

Angebot Das Hotel bietet ein Restaurant, eine Bar, einen Shop, ein Marine Centre, einen Spa und einen Pool. Zwischen Dezember und April nisten Schildkröten in diesem Naturparadies und von Juni bis September können Buckelwale gesichtet werden.