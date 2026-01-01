Heron Island Resort
Heron Island
Beschreibung
Lage
Heron Island wird von 24 Riffen umgeben und befindet sich im südlichen Great Barrier Reef. Von Gladstone her kann Heron Island per Boot oder Helikopter erreicht werden.
Angebot
Das Hotel bietet ein Restaurant, eine Bar, einen Shop, ein Marine Centre, einen Spa und einen Pool. Zwischen Dezember und April nisten Schildkröten in diesem Naturparadies und von Juni bis September können Buckelwale gesichtet werden.
Zimmer
Die 112 Zimmer und Suiten verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten und haben alle einen eigenen Balkon/Terrasse. Die Reef Zimmer liegen am North Beach. Die Suiten und das Beach House sind sehr geräumig und an den schönsten Orten der Insel erbaut.
ab CHF 164.– / pro Person
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