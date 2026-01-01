Beschreibung

Lage Der Beach Club liegt direkt am Strand und bietet eine schöne Aussicht auf die umliegenden Inseln. Der Hauptort mit Restaurants und Cafés liegt in Gehdistanz.

Angebot Das Hotel verfügt über ein Restaurant, eine Lounge, eine Bar, kostenloses Wifi und einen Pool. Die Restaurants des Reef View Hotels und des Palm Bungalows können mitgenutzt werden.