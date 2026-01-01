Beach Club
Hamilton Island
Beschreibung
Lage
Der Beach Club liegt direkt am Strand und bietet eine schöne Aussicht auf die umliegenden Inseln. Der Hauptort mit Restaurants und Cafés liegt in Gehdistanz.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein Restaurant, eine Lounge, eine Bar, kostenloses Wifi und einen Pool. Die Restaurants des Reef View Hotels und des Palm Bungalows können mitgenutzt werden.
Zimmer
Die 57 Zimmer sind grosszügig eingerichtet und verfügen über alle üblichen Annehmlichkeiten. Vom eigenen Balkon aus können die Gäste einen tollen Ausblick auf das Meer geniessen.
ab CHF 345.– / pro Person
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