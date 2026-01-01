Beschreibung

Einleitung Die Silky Oaks Lodge, gilt als luxuriöser Zufluchtsort im tropischen Nord Queens-land und überblickt den sanft fliessenden Mossman River und grenzt an die zum Weltnaturerbe gehörende Wildnis des Dain-tree Nationalparks. Das Anwesen bietet seinen Gästen einen friedlichen Rückzugsort inmitten der Baumkronen des Regenwaldes und einen einfachen Zugang zu den spektakulären Naturattraktionen der Region. Gäste können den «natürlichen Supermarkt» des Regenwaldes auf Touren entdecken, die von den Kuku Yalanji Urein-wohner geleitet werden, oder sich im Healing Waters Spa im Flusslauf entspannen.

Lage Die Lodge liegt 15 Fahrminuten nördlich von Port Douglas und 75 Minuten nördlich von Cairns und ist ein Muss für jeden, der die unberührte und wilde Natur der Daintree-Region in einer eleganten Umgebung geniessen möchte. Die Lodge wird von dichtem Regenwald und dem Daintree River umgeben und ist der ideale Ausgangspunkt für den Daintree Nationalpark, die Mossman Gorge und das Cape Tribulation.

Angebot Die Lodge bietet eine Bar, einen Pool, ein Fitnessbereich, kostenlose Park-möglichkeiten und kostenloses Wifi. Die Küche im Treehouse Restaurant zelebriert den Reichtum an frischen Zutaten, die im tropischen Norden Queenslands geerntet werden. Die Küche kombiniert lokale Zutaten mit den besten Produkten des Landes zu einem erfrischenden und modernen australischen Menü. Das inmitten üppiger Regenwaldgärten gelegene Healing Waters Spa ist ein ruhiger Zufluchtsort, der Balsam für die Hektik des Alltags ist und Sie zu erholsamen Behandlungen für Körper, Geist und Seele einlädt. Zudem werden verschiedene Ausflüge und Touren in der Umgebung angeboten.