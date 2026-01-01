Beschreibung

Lage Great Keppel Island liegt inmitten des Great Barrier Reefs vor der Küste Rockhamptons. Rund 40 Kilometer nördlich von Rockhampton befindet sich Rosslyn Bay, von wo das Boot nach Great Keppel Island ablegt.

Angebot Das Hotel bietet ein Bistro, die Turtle Bar und den Pipi's Beach Club. Vom Hotel aus können zahlreiche Aktivitäten und Ausflüge unternommen werden. Great Kep-pel Island ist die Heimat vieler schöner Wanderwege. Zudem ist die Insel ein Vogelbeobachtungsparadies.