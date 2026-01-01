Great Keppel Island Hideaway
Great Keppel Island
Beschreibung
Lage
Great Keppel Island liegt inmitten des Great Barrier Reefs vor der Küste Rockhamptons. Rund 40 Kilometer nördlich von Rockhampton befindet sich Rosslyn Bay, von wo das Boot nach Great Keppel Island ablegt.
Angebot
Das Hotel bietet ein Bistro, die Turtle Bar und den Pipi's Beach Club. Vom Hotel aus können zahlreiche Aktivitäten und Ausflüge unternommen werden. Great Kep-pel Island ist die Heimat vieler schöner Wanderwege. Zudem ist die Insel ein Vogelbeobachtungsparadies.
Zimmer
Alle Cabins, Zimmer und Studios sind idyllisch in die Landschaft der Insel eingebettet und sehr geräumig. Sie verfügen alle über die üblichen Annehmlichkeiten. Die Island Cabins liegen beim Putney Beach.
Preis auf Anfrage
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