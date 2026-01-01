1 . Tag Bangkok - Ayutthaya - Uthai Thani (M, A) Am Morgen werden Sie in Ihrem Hotel abgeholt und fahren nach Ayutthaya, der ehemaligen Hauptstadt des siamesischen Königreichs. Die historischen Tempelruinen, heute Unesco Weltkulturerbe, erzählen von einer glanzvollen Vergangenheit. Besonders eindrucksvoll ist der Wat Mahathat mit dem ikonischen Steinbuddhakopf, der von den Wurzeln eines Baumes umschlungen ist. Im Chao Sam Phraya Nationalmuseum entdecken Sie wertvolle Artefakte und Kunstwerke aus der Blütezeit Ayutthayas (MO & DI geschlossen). Weiterfahrt durch die grüne Landschaft mit Besichtigung traditioneller Trommelbauern sowie einer kleinen Fabrik für Naturkosmetik und Aromatherapie. In Suphanburi schlendern Sie über den charmanten Markt mit historischen Holzhäusern. Zum Abschluss geniessen Sie vom Hügel Khao Sakae Krang bei Uthai Thani eine herrliche Aussicht.

2 . Tag Uthai Thani (F, M) Ein Tag voller Kontraste und Eindrücke erwartet Sie in Uthai Thani. Sie besuchen den glitzernden Crystal Temple, ein wahres Juwel sakraler Baukunst, sowie den benachbarten Golden Temple, der mit seinem opulenten Inneren beeindruckt. Nach einer gemütlichen Fahrt entdecken Sie im Geopark urzeitliche Pflanzenwelten aus der Jura Zeit – ein faszinierender Ausflug in die geologische Vergangenheit. Zurück in Uthai Thani besichtigen Sie einen idyllisch am Fluss gelegenen Tempel mit kunstvollen, romantischen Wandmalereien. Den stimmungsvollen Abschluss bildet eine Bootsfahrt durch das einfache, naturnahe Leben der Flussbewohner – vorbei an schwimmenden Häusern, Pandanus Wassergärten und Fischzuchtkörben. Rückfahrt zum Hotel im komfortablen Minivan.

3 . Tag Uthai Thani - Sukhothai - Si Satchanalai (F, M, A) Frühmorgens haben Sie die Gelegenheit, eine tief verwurzelte buddhistische Tradition aus nächster Nähe zu erleben: Sie beobachten, wie Einheimische den Mönchen in aller Stille Almosen darreichen – ein Ausdruck gelebter Spiritualität, dem Sie sich selbst anschliessen können. Nach dem Frühstück brechen Sie auf in die Provinz Kamphaeng Phet, wo Sie entlang des malerischen Ping Flusses die regionale Spezialität, die aromatischen Ei-Bananen, kosten. Im Anschluss führt die Reise weiter nach Sukhothai, der ehemaligen Hauptstadt des ersten siamesischen Königreichs und Symbol einer kulturellen Hochblüte. Am Nachmittag erreichen Sie Si Satchanalai, das mit weiteren bedeutenden Tempelanlagen und geschichtsträchtigen Orten beeindruckt.

4 . Tag Sukhothai/Si Satchanalai (F, M, A) Nach dem Frühstück steht Ihnen der Morgen zur freien Verfügung. Gönnen Sie sich einen Sprung in den Swimmingpool, geniessen Sie den wunderschönen Garten des Hauses oder entspannen Sie ganz nach Ihrem Geschmack. Am Nachmittag besuchen Sie den Si Satchanalai Historical Park, Teil des Sukhothai Historical Park, mit beeindruckenden Tempelanlagen und kulturellem Erbe – ideal per Velo oder Tram. Anschliessend entdecken Sie bei Prasert Antique die traditionelle Töpferkunst der Region. Zum Abschluss lohnt sich ein Abstecher zu Somsamai Gold, wo kunstvoll gefertigte Goldstücke das handwerkliche Können lokaler Kunstschaffender widerspiegeln. Ein Tag voller Entspannung, Kultur und Handwerkskunst.

5 . Tag Sukhothai - Phrae - Nan (F, M) Die heutige Fahrt führt Sie über Phrae in die Provinz Nan. Unterwegs geniessen Sie malerische Hügellandschaften und beeindruckende Ausblicke. In Ban Mohom, einem bekannten Handwerksdorf, tauchen Sie in die Kunst des traditionellen Färbens mit Indigo ein und haben die Möglichkeit, in einem Workshop selbst kreativ zu werden. Anschliessend erkunden Sie den mystischen «Wald der Geisterstadt» sowie eine stimmungsvoll beleuchtete Höhle, die mit spannenden lokalen Legenden verbunden ist. Danach erwartet Sie die faszinierende Cave of Colored Lights bei Pha Nang Koi. Am späten Nachmittag erreichen Sie Nan und geniessen vom Tempel Wat Phra That Khao Noi einen herrlichen Panoramablick auf das Tal. Am Abend bietet sich, je nach Saison, ein Besuch des Night Market bei Wat Phumin an.

6 . Tag Nan (F, M) In Nan besuchen Sie den Tempel Wat Phumin, bekannt für seine eindrucksvollen Wandmalereien, darunter die berühmte Szene «Whisper of Love», die Alltag und buddhistische Legenden kunstvoll vereint. Im National Museum, untergebracht im früheren Fürstenpalast, sowie im Noble House, einem traditionellen Teakholzhaus, gewinnen Sie faszinierende Einblicke in Geschichte und Kultur der Provinz (beide MO & DI geschlossen). Nach dem Mittagessen führt Sie eine etwa einstündige Fahrt nach Wat Nong Bua, wo traditionelle Tai Lue Malereien und Lanna Architektur beeindrucken. Zum Abschluss besuchen Sie einen über 600 Jahre alten, goldenen Chedi – ein bedeutender Pilgerort der Region.

7 . Tag Nan - Phayao - Chiang Rai - Chiang Saen (F, M, A) Sie setzen Ihre Reise in Richtung Chiang Rai fort und geniessen unterwegs die traumhafen Landschaft. Ein Zwischenstopp am Phayao Lake, dem drittgrössten See Thailands, lädt zu einer entspannten Kaffeepause mit herrlicher Aussicht ein. Nach dem Mittagessen besuchen Sie beim Wat Hyacinth ein traditionelles Handwerksdorf, in dem Sie authentisches lokales Kunsthandwerk entdecken. Weiter geht es nach Chiang Rai, wo Sie zunächst die weiten Ausblicke über das Tal geniessen. Ein Höhepunkt ist der Besuch des berühmten Weissen Tempels (Wat Rong Khun), bekannt für seine spektakuläre weisse Fassade und kunstvollen buddhistischen Motive. Zum Abschluss führt die Fahrt durch die grüne Hügellandschaft weiter nach Chiang Saen.

8 . Tag Chiang Saen - Chiang Rai - Mae Sai - Chiang Saen (F, M, A) Chiang Rai gehört zu den besten Teeanbaugebieten Thailands. Das kühle Klima, die Berge und der fruchtbare Boden schaffen ideale Bedingungen für hochwertigen Oolong- und Grüntee. In ruhigen Teehäusern können Sie lokalen Tee geniessen oder optional an einem Teeworkshop teilnehmen – eine nachhaltige Erfahrung, die die Gemeinschaft unterstützt. Zurück in Chiang Saen besichtigen Sie den historischen Tempel Wat Chedi Luang mit seinen alten Ruinen und besuchen anschliessend das House of Opium, das spannende Einblicke in die Geschichte des Opiumhandels im Goldenen Dreieck bietet. Zum Abschluss fahren Sie nach Mae Sai, der nördlichsten Stadt Thailands, und besuchen den Tempel Wat Phra That Doi Wao, von dessen gläsernem Skywalk sich ein spektakulärer Blick auf das Goldene Dreieck eröffnet.

9 . Tag Chiang Rai - Doi Suthep - Chiang Mai (F, M) Auf der Fahrt nach Chiang Mai durchqueren Sie abwechslungsreiche Landschaft mit grünen Bergen, Teeplantagen und traditionelle Dörfer Nordthailands. Unterwegs machen Sie Halt in der Tai Lue Community im Bezirk Doi Saket. Die Tai Lue Minderheit hat hier ihre Kultur und Küche bewahrt. Zum Mittagessen kosten Sie authentische Spezialitäten dieser Volksgruppe. Anschliessend erkunden Sie das Dorf, besuchen eine Entenfarm, sammeln (je nach Saison) Enteneier und erleben traditionelles Handwerk wie Weberei und Textilkunst. Nach einer kurzen Erholungspause im Hotel besuchen Sie am späteren Nachmittag einen mystischen Tunneltempel im Wald. Den Tag lassen Sie mit einem stimmungsvollen Sonnenuntergang auf dem Doi Suthep, mit spektakulärer Aussicht über das leuchtende Chiang Mai ausklingen.

10 . Tag Chiang Mai (F, M, A) Per Rikscha fahren Sie ins historische Zentrum Chiang Mais zum Wat Sri Supan im traditionellen Silberschmiedeviertel. Im Ancient Lanna Arts Study Centre erleben Sie, wie alte Handwerkstechniken an junge Silberschmiede weitergegeben werden. Am Nachmittag besuchen Sie ein Elephant Sanctuary, wo Sie gerettete Elefanten in natürlicher Umgebung erleben. Bei einem geführten Spaziergang (ohne Reiten) erfahren Sie mehr über ihr Verhalten und ihren Lebensraum. Ein besonderes Highlight ist die Rückkehr der Herde am Fluss entlang zum Nachtlager. Zum Schluss geniessen Sie das Abschieds Abendessen mit authentischer, lokaler Küche, die eine Vielfalt traditioneller Gerichte bietet und das reiche kulinarische Erbe Nordthailands widerspiegelt.

Optional (gegen Aufpreis): Vor dem Frühstück haben Sie die Möglichkeit einer atemberaubende Fahrt im Heissluftballon bei Sonnenaufgang. Im goldenen Morgenlicht geniessen Sie die unvergesslichen Ausblicke auf die malerische Landschaft rund um Chiang Mai.

11 . Tag Chiang Mai (F) Nach dem Frühstück Transfer zum Flughafen Chiang Mai, wo Ihre Rundreise endet.