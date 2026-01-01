Rayavadee
Krabi
Beschreibung
Einleitung
Grosser Swimmingpool mit Kinderpool und Jacuzzi, Tennis- und Squashplätze, Fitnesscenter, Tischtennis, diverse Wassersportaktivitäten und Kids Club. Es werden auch Ausflüge mit dem hoteleigenen Speedboot sowie Kochkurse oder gar Vögelbeobachtungen mit einem Biologen angeboten. Im schönen Spa können Sie sich nach einem aktiven Tag entspannen. Boutique und Bibliothek.
Lage
Sehr idyllisch auf einer nur mit dem Boot erreichbaren Landzunge gelegen. Den Aonang Strand erreicht man mit dem Longtailboot (gegen Gebühr) in cirka 30 Minuten. Einige lokale Restaurants und Bars erreicht man zu Fuss über den Strand am Railay Beach. Der Transfer vom Flughafen Krabi erfolgt mit dem Hotelminibus (ca. 45 Minuten) und einem Bootstransfer mit dem hoteleigenen Speedboot (mit anderen Hotelgästen, ca. 20 Minuten, fährt zehnmal täglich).
Angebot
Lassen Sie sich kulinarisch entweder im «Raya Dining», im romantischen, direkt am Meer gelegenen Thai-Restaurant «Krua Phranang», oder im «Raitalay Terrace» am Strand verwöhnen. Ein Highlight ist das «The Grotto», wo in einer natürlichen Höhle Grilladen, Seafood und tolle Drinks serviert werden.
Zimmer
94 geschmackvoll und edel eingerichtete, zweistöckige Pavilions und 7 Villen sind in der 26 Hektaren grossen Anlage verteilt. Bei den Pavilions befindet sich das Wohnzimmer im Parterre und ist mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Telefon und gratis Internetzugang ausgestattet. Auf der oberen Etage liegt das Schlafzimmer mit zweitem Fernseher, Safe und Föhn sowie das Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche.
Die freistehenden Pavilions mit Terrasse wurden renoviert.
94 geschmackvoll und edel eingerichtete, zweistöckige Pavilions und 7 Villen sind in der 26 Hektaren grossen Anlage verteilt. Bei den Pavilions befindet sich das Wohnzimmer im Parterre und ist mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Telefon und gratis Internetzugang ausgestattet. Auf der oberen Etage liegt das Schlafzimmer mit zweitem Fernseher, Safe und Föhn sowie das Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche.
Deluxe Pavilion (62): 90 m² (inkl. Aussenfläche).
Die freistehenden Pavilions mit Terrasse wurden renoviert.
Terrace Pavilion (16): 115 m² (inkl. Aussenfläche). Gleich wie Deluxe Pavilion mit modernerer Einrichtung, grosser, schöner Terrasse und gemütlichen Lounge Möbeln.
Pool Pavilion (12): 115 m² (inkl. Aussenfläche). Gleich wie Deluxe Pavilion mit eigenem Swimmingpool (3 x 8 m) im tropischen Garten mit Sonnenliegen und schöner Sonnenterrasse. Ideal für Leute, die absolute Privatsphäre geniessen möchten.
ab CHF 212.– / pro Person
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