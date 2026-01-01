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Rayavadee

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Krabi

Ein exklusives Resort für Naturliebhaber mit hohen Ansprüchen. Die luxuriösen Pavilions sind in die einmalige Dschungellandschaft eingebettet. Die ganze Anlage ist umgeben von einer spektakulären, tropischen Traumlandschaft mit wunderschöner Sicht auf die Kalksteinformationen der Phang Nga Bucht. Alle Strände in Thailand sind öffentlich, deshalb werden diese auch von Tagestouristen besucht, die per Longtailboot anreisen.

Beschreibung

Einleitung
Grosser Swimmingpool mit Kinder­pool und Jacuzzi, Tennis- und Squashplätze, Fitness­center, Tischtennis, diverse Wassersportaktivitäten und Kids Club. Es werden auch Ausflüge mit dem hoteleigenen Speedboot sowie Koch­kurse oder gar Vögelbeobachtungen mit einem Biologen an­­ge­­­­boten. Im schönen Spa können Sie sich nach einem aktiven Tag entspannen. Boutique und Bibliothek.
Lage
Sehr idyllisch auf einer nur mit dem Boot erreichbaren Landzunge gelegen. Den Aonang Strand erreicht man mit dem Longtailboot (gegen Gebühr) in cirka 30 Minuten. Einige lokale Restaurants und Bars erreicht man zu Fuss über den Strand am Railay Beach. Der Transfer vom Flughafen Krabi erfolgt mit dem Hotelminibus (ca. 45 Minuten) und einem Boots­transfer mit dem hoteleigenen Speedboot (mit anderen Hotel­gästen, ca. 20 Minuten, fährt zehnmal täglich).
Angebot
Lassen Sie sich kulinarisch entweder im «Raya Dining», im romantischen, direkt am Meer gelegenen Thai-Restaurant «Krua Phranang», oder im «Raitalay Terrace» am Strand verwöhnen. Ein Highlight ist das «The Grotto», wo in einer natürlichen Höhle Grilladen, Seafood und tolle Drinks serviert werden.
Zimmer

94 geschmackvoll und edel eingerichtete, zweistöckige Pavilions und 7 Villen sind in der 26 Hek­taren grossen Anlage verteilt. Bei den Pavilions befindet sich das Wohnzimmer im Parterre und ist mit Klima­an­lage, Fern­seher, Minibar, K­affee-­­/Teekocher, Telefon und gratis Inter­net­zugang ausgestattet. Auf der oberen Etage liegt das Schlaf­zimmer mit zweitem Fernseher, Safe und Föhn sowie das Badezimmer mit Bade­wanne und separater Dusche.
Deluxe Pavilion (62): 90 m² (inkl. Aussenfläche).

Die freistehenden Pavilions mit Terrasse wurden renoviert.
Terrace Pavilion (16): 115 m² (inkl. Aussenfläche). Gleich wie Deluxe Pavilion mit modernerer Einrichtung, grosser, schöner Terrasse und gemütlichen Lounge Möbeln.
Pool Pavilion (12): 115 m² (inkl. Aussenfläche). Gleich wie Deluxe Pavilion mit eigenem Swimming­pool (3 x 8 m) im tropischen Garten mit Son­nen­liegen und schöner Son­nen­­­ter­ras­­se. Ideal für Leute, die absolute Privat­sphäre genies­­sen möchten.

ab CHF 212.– / pro Person

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