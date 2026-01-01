94 geschmackvoll und edel eingerichtete, zweistöckige Pavilions und 7 Villen sind in der 26 Hek­taren grossen Anlage verteilt. Bei den Pavilions befindet sich das Wohnzimmer im Parterre und ist mit Klima­an­lage, Fern­seher, Minibar, K­affee-­­/Teekocher, Telefon und gratis Inter­net­zugang ausgestattet. Auf der oberen Etage liegt das Schlaf­zimmer mit zweitem Fernseher, Safe und Föhn sowie das Badezimmer mit Bade­wanne und separater Dusche.

Deluxe Pavilion (62): 90 m² (inkl. Aussenfläche).

Die freistehenden Pavilions mit Terrasse wurden renoviert.

Terrace Pavilion (16): 115 m² (inkl. Aussenfläche). Gleich wie Deluxe Pavilion mit modernerer Einrichtung, grosser, schöner Terrasse und gemütlichen Lounge Möbeln.

Pool Pavilion (12): 115 m² (inkl. Aussenfläche). Gleich wie Deluxe Pavilion mit eigenem Swimming­pool (3 x 8 m) im tropischen Garten mit Son­nen­liegen und schöner Son­nen­­­ter­ras­­se. Ideal für Leute, die absolute Privat­sphäre genies­­sen möchten.