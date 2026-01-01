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Paradise Koh Yao

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Ko Yao

Hier erwarten Sie paradiesische Tage auf einer idyllischen Insel – fernab der grossen Tourismuszentren, inmitten intakter Natur mit malerischer Aussicht auf die Kalksteinformationen. Erholung pur für Romantiker und auch Familien, welche das «Robinson Crusoe Feeling» schätzen.

Beschreibung

Einleitung
Grosser Swim­ming­pool mit integriertem Kinderpool und Jacuzzi direkt am Strand. Für das Resort ist «Yoga & Wellbeing» (sich gesund fühlen) ein wichtiges Thema. Ausgebildete Yoga-Lehrer halten täglich Medi­tations- und Yoga Lektionen. Schönes Spa mit Kräuter-Dampfbad. Moun­tain­bike-Verleih. Thai-Kochkurs, Insel­­aus­­flüge, Dschungeltrek­kings, Kajak Touren und Tauch­exkur­sio­nen werden angeboten. Täglich gibt es einen gratis Boot­­s­­transfer zu einem schönen Sand­strand. Die Verpfleg­ungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten beschränken sich auf das Resort.
Lage
An einer schönen Bucht auf der Nordostseite von Ko Yao Noi gelegen, an 400 m langem Privatstrand. Überland gelangen Sie vom Flug­hafen Krabi oder Phuket zum Hafen; von hier aus bringt Sie das hoteleigene Boot in etwa einer Stunde (Phuket) oder 35 Minuten (Krabi) zum Resort. Die Transferzeit beträgt insgesamt (Auto- & Bootsfahrt) 1½ bis 2 Stunden, zu beiden Flug­häfen.
Angebot
Im «Seafood Terrace» Restaurant direkt am Strand werden Fisch und Seafood nach Ihrem Gusto frisch auf dem Grill zubereitet. Italienische Köstlichkeiten gibt es im «Al Fresco», auch direkt am Strand. An der Bar trifft man sich am Ende des Tages, um sich einen Schlummertrunk zu genehmigen. Poolbar.
Zimmer

Die 72 grosszügigen Zimmer und ­Vil­len sind im weitläufigen tropischen Garten oder direkt am Strand gelegen. Sie erhielten einen neuen Look und versprühen ein frisches, der Natur angepasstes Ambiente.
Superior Studio (28): 54 m² grosse Zimmer mit halboffenem Badezimmer mit Openair-Dusche oder Bad/Dusche, Sitzecke, Klimaanlage, Ventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und grossem Balkon oder Terrasse mit Wohnbereich im Freien.

Zwei oder vier Zimmer pro Gebäude.
Seaview Plunge Pool Deluxe Studio (16): Gleiche Ein­rich­tung wie Superior Stu­dio jedoch etwas grösser und zusätzlich mit Ja­cuzzi auf der Terrasse mit herrlicher Meersicht.
Seaview Pool Villa (6): Freistehende Villen (91 m²), direkt am Strand ge­le­gen mit Meerblick und eigenem Pool (11 m²). Wegen der Strandlage ist die Privatsphäre eingeschränkt.

ab CHF 53.– / pro Person

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