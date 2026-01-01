Die 72 grosszügigen Zimmer und ­Vil­len sind im weitläufigen tropischen Garten oder direkt am Strand gelegen. Sie erhielten einen neuen Look und versprühen ein frisches, der Natur angepasstes Ambiente.

Superior Studio (28): 54 m² grosse Zimmer mit halboffenem Badezimmer mit Openair-Dusche oder Bad/Dusche, Sitzecke, Klimaanlage, Ventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und grossem Balkon oder Terrasse mit Wohnbereich im Freien.

Zwei oder vier Zimmer pro Gebäude.

Seaview Plunge Pool Deluxe Studio (16): Gleiche Ein­rich­tung wie Superior Stu­dio jedoch etwas grösser und zusätzlich mit Ja­cuzzi auf der Terrasse mit herrlicher Meersicht.

Seaview Pool Villa (6): Freistehende Villen (91 m²), direkt am Strand ge­le­gen mit Meerblick und eigenem Pool (11 m²). Wegen der Strandlage ist die Privatsphäre eingeschränkt.