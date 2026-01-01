Paradise Koh Yao
Ko Yao
Beschreibung
Einleitung
Grosser Swimmingpool mit integriertem Kinderpool und Jacuzzi direkt am Strand. Für das Resort ist «Yoga & Wellbeing» (sich gesund fühlen) ein wichtiges Thema. Ausgebildete Yoga-Lehrer halten täglich Meditations- und Yoga Lektionen. Schönes Spa mit Kräuter-Dampfbad. Mountainbike-Verleih. Thai-Kochkurs, Inselausflüge, Dschungeltrekkings, Kajak Touren und Tauchexkursionen werden angeboten. Täglich gibt es einen gratis Bootstransfer zu einem schönen Sandstrand. Die Verpflegungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten beschränken sich auf das Resort.
Lage
An einer schönen Bucht auf der Nordostseite von Ko Yao Noi gelegen, an 400 m langem Privatstrand. Überland gelangen Sie vom Flughafen Krabi oder Phuket zum Hafen; von hier aus bringt Sie das hoteleigene Boot in etwa einer Stunde (Phuket) oder 35 Minuten (Krabi) zum Resort. Die Transferzeit beträgt insgesamt (Auto- & Bootsfahrt) 1½ bis 2 Stunden, zu beiden Flughäfen.
Angebot
Im «Seafood Terrace» Restaurant direkt am Strand werden Fisch und Seafood nach Ihrem Gusto frisch auf dem Grill zubereitet. Italienische Köstlichkeiten gibt es im «Al Fresco», auch direkt am Strand. An der Bar trifft man sich am Ende des Tages, um sich einen Schlummertrunk zu genehmigen. Poolbar.
Zimmer
Die 72 grosszügigen Zimmer und Villen sind im weitläufigen tropischen Garten oder direkt am Strand gelegen. Sie erhielten einen neuen Look und versprühen ein frisches, der Natur angepasstes Ambiente.
Zwei oder vier Zimmer pro Gebäude.
Die 72 grosszügigen Zimmer und Villen sind im weitläufigen tropischen Garten oder direkt am Strand gelegen. Sie erhielten einen neuen Look und versprühen ein frisches, der Natur angepasstes Ambiente.
Superior Studio (28): 54 m² grosse Zimmer mit halboffenem Badezimmer mit Openair-Dusche oder Bad/Dusche, Sitzecke, Klimaanlage, Ventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und grossem Balkon oder Terrasse mit Wohnbereich im Freien.
Zwei oder vier Zimmer pro Gebäude.
Seaview Plunge Pool Deluxe Studio (16): Gleiche Einrichtung wie Superior Studio jedoch etwas grösser und zusätzlich mit Jacuzzi auf der Terrasse mit herrlicher Meersicht.
Seaview Pool Villa (6): Freistehende Villen (91 m²), direkt am Strand gelegen mit Meerblick und eigenem Pool (11 m²). Wegen der Strandlage ist die Privatsphäre eingeschränkt.
ab CHF 53.– / pro Person
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