1 . Tag Kuching Nach Ankunft in Kuching Transfer vom Flughafen zu Ihrer Unterkunft. Je nach Ankunft haben Sie Zeit die hübsche Stadt auf eigene Faust zu erkunden.

2 . Tag Satang Nationalpark/Wetland National Park - Malay Kampung (F, M, A) Programm von April bis September

Heute unternehmen Sie einen Ausflug in den Satang Natio­nalpark, wo Sie mit etwas Glück die scheuen Irrawaddy-Delfine sichten können. Auf der Satang Turtle Island kommen nachts die Schildkröten um ihre Eier zu legen. Umgeben von einem weissen Sand­strand bietet sich Ihnen die Möglichkeit zu Schnorcheln und die Unter­wasserwelt Borneos zu erkunden. Am Nachmittag Rück­fahrt nach Kuching.



Am Abend unternehmen Sie mit Ihrer Reiseleitung einen Spaziergang entlang der Uferpromenade, während die Stadt langsam zur Ruhe kommt. Über die geschwungene Darul-Hana-Brücke gelangen Sie in ein traditionelles malaiisches Kampung, wo Sie an den bekannten Hawker-Ständen lokale Spezialitäten zum Abendessen geniessen. Anschliessend fahren Sie mit einem Sampan über den Fluss zurück ins Zentrum und kehren zu Fuss zu Ihrem Hotel zurück.



Programm ganzjährig bzw. Oktober bis März (ohne Mittagessen)

Heute unternehmen Sie eine Bootsfahrt zur Mündung des Santubong-Flusses und weiter zu einem lokalen Dorf, das Sie zu Fuss besuchen. In den nahegelegenen Mangroven, erfahren Sie spannendes über das komplexe Ökosystem. Mit etwas Glück treffen Sie auf die scheuen Irrawaddy-Delfine, welche besonders bei schönem Wetter und ruhiger See zu sehen sind. Bei Ebbe stehen die Chancen gut auf Krokodile zu stossen. Nach diesem aufregenden Ausflug kehren Sie gegen Mittag nach Kuching zurück. Das Mittagessen erfolgt individuell und ist nicht inbegriffen.



Am Abend unternehmen Sie mit Ihrer Reiseleitung einen Spaziergang entlang der Uferpromenade, während die Stadt langsam zur Ruhe kommt. Über die geschwungene Darul-Hana-Brücke gelangen Sie in ein traditionelles malaiisches Kampung, wo Sie an den bekannten Hawker-Ständen lokale Spezialitäten zum Abendessen geniessen. Anschliessend fahren Sie mit einem Sampan über den Fluss zurück ins Zentrum und kehren zu Fuss zu Ihrem Hotel zurück.



3 . Tag Kuching – Semenggok – Kuching (F, M) Am Morgen werden Sie das Semenggok Orang Utan Reha­bili­tationszentrum besuchen, wo ehemals gefangene oder ver­letzte «Waldmenschen» auf das Leben in freier Wild­bahn vorbereitet werden. Auf einem Gelände von 700 Hek­­taren können sich die Tiere frei im Wald bewegen. Be­wun­dern Sie diese mächtigen Tiere, wie sie sich mit be­­wun­dernswerter Ge­mäch­lich­keit von Baum zum Baum han­geln. Von der Füt­terungs­plattform werden Sie die Prim­aten aus nächster Nähe beobachten (Chance der Sichtung sehr gross, jedoch nie garantiert). Auf der Weiterreise besuchen Sie einen Markt bevor Sie in einem traditionellen Dorf herzlich empfangen werden und die lokalen Bewohner und ihre Tra­di­tio­nen kennen lernen. Gemeinsam mit einer Gastfamilie bereiten Sie ein lokales Gericht zu. Nach dem Mittag­­­essen spazieren Sie durch die umliegenden Nachbars­dörfer und erfahren mehr über den Anbau von pflanzlichen Arzneimitteln.

4 . Tag Bako Nationalpark (F, M) Auf dem heutigen Tagesausflug besuchen Sie Sarawaks ersten Nationalpark, der bereits 1957 gegründet wurde. Sie gelangen per Fahrzeug und Schnellboot in den Na­tio­nal­park. Auf einer ausgedehnten Wanderung haben Sie die Chance Nasenaffen, Makaken, Languren, Warane und viele Vogelarten zu sehen. Entlang der Wege finden sich verschiedene exotische Pflanzen, darunter auch die berühmten fleischfressenden Pflanzen und wilde Or­chi­deen. Nach einem einfachen Mittagessen können Sie eine weitere Rund­wanderung machen oder auf eigene Faust nach wilden Tieren Ausschau halten.

5 . Tag Kuching - Mulu (F, M, A) Im Laufe des Vormittags Transfer zum Flughafen und Flug nach Mulu. Dort werden Sie zu Ihrem luxuriösen Resort inmitten des Dschun­gels gebracht, welches direkt an den Mulu-Nationalpark mit seinen weltberühmten Mulu-Höhlen grenzt. Nach dem Check-in gehen Sie zu Fuss auf einem 3 km langen Plankenweg zur «Lang’s Cave» und weiter zur beeindruckenden «Deer Cave». Beim Eindunkeln werden Sie von einem Beobach­tungs­punkt aus Millionen von Fle­der­mäusen beim Verlassen der Höhle beobachten - ein beeindruckendes Erlebnis.

6 . Tag Mulu Nationalpark (F, M, A) Mit dem Langboot fahren Sie fluss­aufwärts zur «Wind Cave». Diese spektakuläre Höhle ist berühmt für ihre grossen, schlan­ken Stalaktiten und Stalagmiten. Die «Clear­water Cave» ver­fügt über das längste unterirdische Wasser­system (106 km) Südostasiens. Diese geheimnisvollen Höhlen mitten im Dschun­gel sind ein Leckerbissen für Höhlen­­forscher - und alle die es werden wollen.

7 . Tag Mulu Nationalpark - Kota Kinabalu (F, A) Gegen Mittag Transfer zum Flughafen und Flug nach Kota Kinabalu (teilweise mit Zwischenlandung in Miri). Am Abend werden Sie bei einer Stadtrundfahrt das nächtliche Kota Kinabalu kennen lernen und den Nachtbazaar besuchen. In einem lokalen Restaurant geniessen Sie landestypische Speisen.

8 . Tag Kinabalu Nationalpark (F, M) Stolze 4'101 Meter hoch ist der sagenumwobene Mount Kinabalu. An seinen Hängen können verschiedene Vegeta­tionszonen bestaunt werden. Nach zwei Stunden Fahrt durch die malerische Landschaft erreichen Sie den auf 1'540 m ü. M. gelegene Eingang des Nationalparks. Im botanischen Garten sehen Sie Orchideen, Rhododendron­büsche und weitere Farn- und Kannenpflanzenarten. Während einer Wanderung im Regenwald erfahren Sie mehr über die Vegetationsarten dieser Gegend. Nach dem Mittagessen im Park kehren Sie in Ihr Hotel zurück.

9 . Tag Kota Kinabalu (F) Mit dem Transfer zum Flughafen endet Ihre Rundreise.