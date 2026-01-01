1 . Tag Vientiane Ankunft am internationalen Flughafen von Vientiane und Transfer zu Ihrem Hotel. Der restliche Tag steht Ihnen für erste Erkundungen oder zum Entspannen zur freien Verfügung.

2 . Tag Vientiane - Vang Vieng (F, M) Sie starten mit einer kurzweiligen Stadtrundfahrt und entdecken die laotische Hauptstadt auf unterhaltsame und authentische Weise per Tuk Tuk. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Bummel über einen lokalen Markt, der Besuch des ehrwürdigen Wat Sisaket, ein Stopp am Patuxay, dem laotischen Triumphbogen, sowie ein bewegender Einblick in die jüngere Geschichte im COPE Visitor Centre. Unterwegs besichtigen Sie auch die berühmte, heilige That Luang Stupa, die einer Bananenblüte nachempfunden ist und vollständig mit Gold überzogen wurde. Anschliessend verlassen Sie die Stadt und fahren auf der neuen Autobahn in knapp zwei Stunden weiter nach Vang Vieng. Das einst verschlafene Städtchen hat sich zu einem beliebten Ziel für Outdooraktivitäten entwickelt - umgeben von spektakulären Karstfelsen, üppigem Dschungel und stillen Flussläufen. Ihre Unterkunft für die nächsten zwei Nächte liegt direkt am Ufer des Nam Song Flusses.

3 . Tag Vang Vieng (F, M) Sie starten den Tag mit einer Bootsfahrt auf dem Nam Song Fluss durch die eindrucksvolle Karstlandschaft. Unterwegs besuchen Sie zwei Höhlen - eine mit grosszügigen Kammern und eindrucksvollen Felsformationen, die andere liegt verborgen am Ufer und begeistert mit ihrer mystischen Atmosphäre. Anschliessend setzen Sie Ihre Fahrt flussabwärts fort und unternehmen einen gemütlichen Spaziergang durch Reisfelder und entlang eines kleinen Kanals - ein Einblick ins ländliche Leben und ein Genuss für alle, die gern fotografieren. Picknick Mittagessen unterwegs. Am Nachmittag Rückkehr nach Vang Vieng und Zeit zur freien Verfügung.

4 . Tag Vang Vieng - Luang Prabang - Nong Khiaw (F, M) Am Morgen nehmen Sie den modernen Laos-China Hochgeschwindigkeitszug und erreichen Luang Prabang in weniger als einer Stunde. Von dort geht es mit dem Auto weiter nach Nong Khiaw, eine landschaftlich reizvolle Fahrt von rund vier Stunden. Unterwegs besuchen Sie ein Dorf der ethnischen Gruppe der Tai Lue, die im 18. Jahrhundert aus der chinesischen Provinz Yunnan eingewandert ist. Bis heute wird hier die traditionelle Baumwollweberei gepflegt, ein kunstvolles Handwerk, das seit beinahe 300 Jahren von Generation zu Generation weitergegeben wird. Am Nachmittag erreichen Sie Nong Khiaw, ein malerisch gelegenes Dorf am Nam Ou, umgeben von eindrucksvollen Karstbergen.

5 . Tag Nong Khiaw (F, M) Der Tag beginnt mit einer gemütlichen Bootsfahrt flussaufwärts auf dem Nam Ou Fluss. Unterwegs halten Sie in einem kleinen Dorf, das Ihnen authentische Einblicke in das Leben der Dorfgemeinschaft am Fluss gewährt. Weiter geht es zu einem Khmu-Dorf, das Sie per Boot erreichen, von wo aus Sie eine idyllische Wanderung durch Reisfelder und schattigen Wald beginnen. Ihr Ziel ist ein malerischer Wasserfall, an dem Sie ein Picknick inmitten der Natur geniessen können (der Wasserstand ist von Januar bis Juni geringer). Die einfache Wanderung dauert etwa drei bis vier Stunden. Am Nachmittag kehren Sie zurück zu Ihrem Hotel in Nong Khiaw.

6 . Tag Nong Khiaw - Muang Khua - Oudomxay (F, M) Heute ist der Weg das Ziel: Am Morgen brechen Sie auf und starten Ihre Bootsfahrt flussaufwärts auf dem Nam Ou, einem der wichtigsten Flüsse in Laos. Der erste Halt führt Sie in ein Dorf, das für seine jahrhundertealte Webkunst bekannt ist. Die imposanten Kalksteinberge, die sich majestätisch über das Dorf erheben, bieten eine eindrucksvolle Kulisse. Die Fahrt geht weiter durch eine der malerischsten Flusslandschaften Asiens: Sanfte Bögen des Nam Ou, gesäumt von bizarren Kalksteinfelsen und üppigen grünen Hängen, bieten atemberaubende Ausblicke. Da entlang des Flusses ein Wasserkraftwerk gebaut wurde, ist die Strecke nicht durchgehend befahrbar. Ein Tuk Tuk bringt Sie zur anderen Seite des Dammes, wo Sie in ein weiteres Boot umsteigen und die Reise fortsetzen. Der zweite rund dreistündige Abschnitt führt durch eine hügelige Landschaft mit abgelegenen Dörfern, die nur per Boot erreichbar sind. Schliesslich erreichen Sie Muang Khua, von wo aus Sie mit dem Auto die letzten drei Stunden zu Ihrem idyllischen Öko-Resort am Nam Kat Fluss fahren, das in einem geschützten Waldgebiet liegt.

7 . Tag Oudomxay (F, M) Nach dem Frühstück erfolgt ein kurzer Transfer zum Ausgangspunkt Ihrer Dschunglewanderung zum Nam Kat Wasserfall. Unterwegs entdecken Sie die faszinierende Flora und Fauna des geschützten Regenwaldes. Ein Höhepunkt ist der Canopy Walk, bei dem Sie über netzgesicherte Hängebrücken durch üppige Vegetation und über Flüsse schreiten. Wer nicht schwindelfrei ist, kann auch die Pfade am Boden nutzen. Nach der Wanderung kehren Sie ins Resort zum Mittagessen zurück. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung: Entspannen Sie am Swimmingpool, gönnen Sie sich eine Massage im Spa oder erkunden Sie die Umgebung mit dem Velo.

8 . Tag Oudomxay - Luang Prabang (F, M) Heute reisen Sie Überland zu den eindrucksvollen Pak Ou Höhlen. Die Fahrt führt durch ländliche Gegenden, wo Sie bei kurzen Stopps Einblicke in das tägliche Leben der Dorfbewohner erhalten. Nach rund drei Stunden erreichen Sie eine der bedeutendsten spirituellen Stätten Nordlaos. In einer steilen Kalksteinwand über dem Mekong gelegen, beherbergen die Pak Ou Höhlen tausende Buddha Statuen in verschiedensten Grössen und Formen – ein Ort stiller Andacht und tiefer Symbolik. Von hier aus geht es gemütlich per Boot den Mekong flussabwärts. Während die Uferlandschaft an Ihnen vorüberzieht, nähern Sie sich Luang Prabang – der charmanten Unesco Stadt am Zusammenfluss von Mekong und Nam Khan.

9 . Tag Luang Prabang (F, M) Luang Prabang gilt als kulturelles Herzstück des Landes – einstige Königsstadt, Unesco-Weltkulturerbe und geprägt von zahllosen Tempeln, Klöstern und kolonialem Erbe. Auf einer entspannten Stadtrundfahrt mit dem Velo entdecken Sie die schönsten Seiten dieser einzigartigen Stadt. Sie besuchen unter anderem den prachtvollen Wat Xieng Thong, das bedeutendste Tempelheiligtum Luang Prabangs, sowie den ehemaligen Königspalast, der heute als Nationalmuseum spannende Einblicke in die Geschichte des laotischen Königreichs bietet. Am Nachmittag fahren Sie im Auto zu den Kuang Si Wasserfällen. Inmitten üppiger Tropenvegetation stürzt das Wasser über mehrere Kaskaden in türkisfarbene Naturpools – ein idyllischer Ort zum Baden, Spazieren und Verweilen.

10 . Tag Luang Prabang (F) Am Morgen endet Ihre Rundreise mit dem Transfer zum Flughafen.