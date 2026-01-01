Song Saa Private Island
Koh Rong
Beschreibung
Einleitung
Mit den «Saraan Sanctuaries» schlägt Song Saa Private Island ein neues Kapitel des Wellbeing auf. Das naturverbundene Konzept verbindet buddhistisch inspirierte Achtsamkeit mit luxuriösem Komfort und stellt bewusste Entschleunigung in den Mittelpunkt. Gäste können dabei aus kuratierten Wellnesspaketen wie Fitness Flow, Couples Connection, Beating Burnout, Digital Detox, Spiritual Awakening oder Sacred Sleep auswählen. Ein Infinity-Pool mit Meerblick, tägliche Yoga- und Meditationseinheiten sowie das ganzheitliche Spa mit lokal inspirierten Behandlungen ergänzen das Angebot.
Für aktive Entdeckungen stehen Stand Up Paddles, Kajaks und Schnorchelausrüstung bereit. Individuelle Ausflüge können über das Guest Experiences Team organisiert werden. Auch Umwelt‑ und Schutzprojekte der «Song Saa Foundation» gehören zum Erlebnisangebot.
Lage
Das Resort liegt auf den beiden Inseln Koh Ouen und Koh Bong, die bei den Einheimischen liebevoll «Song Saa» genannt werden und durch eine Fussgängerbrücke verbunden sind. Diese zwei traumhaften Privatinseln liegen im Koh Rong Archipel. Ein sehr kleiner, feinsandiger Strand befindet sich direkt neben dem Pier der Insel. Mit dem hauseigenen luxuriösen Schnellboot erreichen Sie Sihanoukville in ca. 45 Minuten. Von dort sind es cirka 30 Minuten zum Flughafen Sihanoukville oder etwa drei Stunden bis nach Phnom Penh.
Angebot
Die Küche des Hotels lebt von frischen, überwiegend lokal bezogenen Zutaten, die traditionelle Khmer Aromen mit internationalen Akzenten verbinden. Im «Vista Bar & Restaurant», auf Stelzen über dem Wasser gelegen, erwarten Sie saisonale Kreationen mit Blick auf das glitzernde Meer. Auf einem Sanddeck am Meer lädt das «Driftwood» zu leichten Speisen wie Pizzen, Salaten, Sushi sowie erfrischenden Cocktails ein. Für unvergessliche Momente sorgt zudem das Destination Dining: Ob am Strand, am Pool oder an anderen exklusiven Orten der Insel: private Abendessen mit sorgfältig ausgewählten Weinen und kreativen Gerichten machen jeden Abend zu einem besonderen Erlebnis.
Zimmer
Die 24 Villen sind mit viel Liebe zum Detail mit typischen Khmer Elementen dekoriert und verfügen über alle Annehmlichkeiten. Sie bieten viel Freiraum und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Musikanlage, Minibar, Safe und Föhn. Vom Schlafzimmer, das über einen Wohnbereich mit gemütlicher Sitzecke verfügt, hat man direkten Zugang zum eigenen 26 m² grossen Pool auf der Terrasse. Das luxuriöse Badezimmer mit einer eingelassenen Badewanne und separater Dusche, sowie einer weiteren Dusche im Freien lässt keine Wünsche offen.
Diese Villen bieten teilweise Meersicht.
Die 24 Villen sind mit viel Liebe zum Detail mit typischen Khmer Elementen dekoriert und verfügen über alle Annehmlichkeiten. Sie bieten viel Freiraum und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Musikanlage, Minibar, Safe und Föhn. Vom Schlafzimmer, das über einen Wohnbereich mit gemütlicher Sitzecke verfügt, hat man direkten Zugang zum eigenen 26 m² grossen Pool auf der Terrasse. Das luxuriöse Badezimmer mit einer eingelassenen Badewanne und separater Dusche, sowie einer weiteren Dusche im Freien lässt keine Wünsche offen.
Jungle 1-BR Villa (7): Die 135 m² grossen Villen liegen etwas erhöht und sind umgeben von tropischer Natur.
Diese Villen bieten teilweise Meersicht.
Ocean View 1-BR Villa (6): Direkt am Meer gelegen mit 200 m² Wohnfläche und einem Deck mit Sandstrand und Liegen. Von hier können Sie den Sonnenaufgang bewundern.
Overwater 1-BR Villa (6): Diese Wasserbungalows liegen auf der Sonnenuntergangsseite und haben von der Terrasse aus direkten Zugang zum Meer.
ab CHF 509.– / pro Person
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