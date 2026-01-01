Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

Song Saa Private Island

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Koh Rong

Fernab von der Hektik des Alltags verlieren Sie hier jegliches Zeitgefühl und geniessen die unbeschreiblich schöne Natur. Das nachhaltig geführte Song Saa ist ein exklusives Inselparadies mit authentischem «Barfuss‑Luxus», einem hervorragenden Spa‑ und Wellnessangebot sowie einer perfekten Mischung aus Ruhe, Erholung und tropischer Natur – ideal für Gäste, die Entspannung und Genuss mehr schätzen als einen klassischen Traumstrand.

Beschreibung

Einleitung

Mit den «Saraan Sanctuaries» schlägt Song Saa Private Island ein neues Kapitel des Wellbeing auf. Das naturverbundene Konzept verbindet buddhistisch inspirierte Achtsamkeit mit luxuriösem Komfort und stellt bewusste Entschleunigung in den Mittelpunkt. Gäste können dabei aus kuratierten Wellnesspaketen wie Fitness Flow, Couples Connection, Beating Burnout, Digital Detox, Spiritual Awakening oder Sacred Sleep auswählen. Ein Infinity-Pool mit Meerblick, tägliche Yoga- und Meditationseinheiten sowie das ganzheitliche Spa mit lokal inspirierten Behandlungen ergänzen das Angebot.

Für aktive Entdeckungen stehen Stand Up Paddles, Kajaks und Schnorchelausrüstung bereit. Individuelle Ausflüge können über das Guest Experiences Team organisiert werden. Auch Umwelt‑ und Schutzprojekte der «Song Saa Foundation» gehören zum Erlebnisangebot.

Lage
Das Resort liegt auf den beiden Inseln Koh Ouen und Koh Bong, die bei den Einheimischen liebevoll «Song Saa» genannt werden und durch eine Fussgängerbrücke verbunden sind. Diese zwei traumhaften Privatinseln liegen im Koh Rong Archipel. Ein sehr kleiner, feinsandiger Strand befindet sich direkt neben dem Pier der Insel. Mit dem hauseigenen luxuriösen Schnell­boot er­reichen Sie Sihanoukville in ca. 45 Minuten. Von dort sind es cirka 30 Minuten zum Flughafen Sihanoukville oder etwa drei Stunden bis nach Phnom Penh.
Angebot
Die Küche des Hotels lebt von frischen, überwiegend lokal bezogenen Zutaten, die traditionelle Khmer Aromen mit internationalen Akzenten verbinden. Im «Vista Bar & Restaurant», auf Stelzen über dem Wasser gelegen, erwarten Sie saisonale Kreationen mit Blick auf das glitzernde Meer. Auf einem Sanddeck am Meer lädt das «Driftwood» zu leichten Speisen wie Pizzen, Salaten, Sushi sowie erfrischenden Cocktails ein. Für unvergessliche Momente sorgt zudem das Destination Dining: Ob am Strand, am Pool oder an anderen exklusiven Orten der Insel: private Abendessen mit sorgfältig ausgewählten Weinen und kreativen Gerichten machen jeden Abend zu einem besonderen Erlebnis.
Zimmer

Die 24 Villen sind mit viel Liebe zum Detail mit ­typischen Khmer Elementen dekoriert und verfügen über ­alle Annehmlichkeiten. Sie bieten viel Frei­raum und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Musikanlage, Mini­bar, Safe und Föhn. Vom Schlaf­zimmer, das über einen Wohn­bereich mit gemütlicher Sitz­ecke verfügt, hat man direkten Zugang zum eigenen 26 m² grossen Pool auf der Terrasse. Das luxuriöse Badezimmer mit einer eingelassenen Bade­wanne und separater Dusche, sowie einer weiteren Dusche im Freien lässt keine Wünsche offen.
Jungle 1-BR Villa (7): Die 135 m² grossen Villen liegen etwas erhöht und sind umgeben von tropischer Natur.

Diese Villen bieten teilweise Meersicht.
Ocean View 1-BR Villa (6): Direkt am Meer gelegen mit 200 m² Wohnfläche und einem Deck mit Sandstrand und Liegen. Von hier können Sie den Sonnen­auf­gang bewundern.
Overwater 1-BR Villa (6): Diese Wasserbungalows liegen auf der Sonnenuntergangsseite und haben von der Terrasse aus direkten Zugang zum Meer.

ab CHF 509.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen