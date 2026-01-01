Die 24 Villen sind mit viel Liebe zum Detail mit ­typischen Khmer Elementen dekoriert und verfügen über ­alle Annehmlichkeiten. Sie bieten viel Frei­raum und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Musikanlage, Mini­bar, Safe und Föhn. Vom Schlaf­zimmer, das über einen Wohn­bereich mit gemütlicher Sitz­ecke verfügt, hat man direkten Zugang zum eigenen 26 m² grossen Pool auf der Terrasse. Das luxuriöse Badezimmer mit einer eingelassenen Bade­wanne und separater Dusche, sowie einer weiteren Dusche im Freien lässt keine Wünsche offen.

Jungle 1-BR Villa (7): Die 135 m² grossen Villen liegen etwas erhöht und sind umgeben von tropischer Natur.

Diese Villen bieten teilweise Meersicht.

Ocean View 1-BR Villa (6): Direkt am Meer gelegen mit 200 m² Wohnfläche und einem Deck mit Sandstrand und Liegen. Von hier können Sie den Sonnen­auf­gang bewundern.

Overwater 1-BR Villa (6): Diese Wasserbungalows liegen auf der Sonnenuntergangsseite und haben von der Terrasse aus direkten Zugang zum Meer.