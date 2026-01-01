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The Haad Tien Beach Resort

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Ko Tao

Ein hübsches Inselresort an einem Traumstrand gelegen, der von mächtigen, glatt gewaschenen Granitfelsen und vom Dschungel begrenzt wird. Die schöne Bucht und das vorgelagerte Korallenriff versprechen bezaubernde Schnorchelausflüge. Ansprüche an Service und Restaurant sollten zweitrangig bleiben.

Beschreibung

Einleitung
In der Nähe des Strandes befindet sich ein hübscher Swimmingpool mit Liegen und Sonnen­schirmen. Massagen am Strand, im Garten oder im Spa (gegen Voranmeldung). Tauch-, Schnorchel- und Bootsausflüge können über das Hotel organisiert werden.
Lage
Im Südosten der Insel, in einer Palmenbucht am 400 m langen Haad Tien Strand gelegen. Der Strand ist auch als «Shark Bay» bekannt und gehört zu den schönsten der Insel. Die Bucht wird mit dem nebenan am Hang ge­legenen The Beach Club by Haadtien, welches 74 Zimmer umfasst, geteilt. Das nächste Dorf mit einigen Geschäften und Restaurants liegt circa einen Kilometer entfernt. Transferzeit zum Sairee Pier ca. 15 Minuten auf teils unbefestigter Strasse. Trans­ferzeit vom Flughafen Ko Samui inklusive Linien­boot (gros­ser Kata­maran), ca. 2½ Stunden.
Angebot
Das Open Air Restaurant offeriert thai­län­dische und internationale Küche in ungezwungener Atmo­sphäre. Italienisches Restaurant und Beach Bar mit Erfrisch­ungen und Snacks.
Zimmer
Insgesamt 70 Villen sind in der w­­eitläufigen Gartenanlage an leichter Hanglage verteilt. Man hat beim Errichten der Villen auf die natürlichen Begeben­heiten Rücksicht genommen und diese im Einklang mit der Natur und unter Verwendung einheimischer Materialien erbaut. Die Villen sind luftig und hell eingerichtet und ausgestattet mit Klima­anlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Dusche.
Hideaway Villa (23): 40 m² grosse, freistehende Villa mit teilweiser Meersicht und Terrasse mit Gartenmöbel.
Getaway Villa (18): 40 m² grosse, runde Villa, nahe am Strand gelegen mit Pavillon mit grossem Tagesbett.
Castaway Beach Villa (14): 40 m² grosse Villa, nur wenige Meter vom Meer entfernt, mit Terrasse mit Tagesbett, eigenen Liegestühlen und Sonnenschirm am Strand.
Castaway Beach Family Villa (3): gleich wie Castaway Beach Villa, jedoch 60 m² gross mit einem Wohnbereich mit grossem Sofa, welches auch als Bett genutzt werden kann.
Haadtien Pool Villa (6): Diese Villen verfügen über 82 m² Wohn­fläche (inkl. Aussenfläche) mit grosser Terrasse und eigenem, kleinen Pool.
ab CHF 96.– / pro Person

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