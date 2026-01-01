Beschreibung

Einleitung In der Nähe des Strandes befindet sich ein hübscher Swimmingpool mit Liegen und Sonnen­schirmen. Massagen am Strand, im Garten oder im Spa (gegen Voranmeldung). Tauch-, Schnorchel- und Bootsausflüge können über das Hotel organisiert werden.

Lage Im Südosten der Insel, in einer Palmenbucht am 400 m langen Haad Tien Strand gelegen. Der Strand ist auch als «Shark Bay» bekannt und gehört zu den schönsten der Insel. Die Bucht wird mit dem nebenan am Hang ge­legenen The Beach Club by Haadtien, welches 74 Zimmer umfasst, geteilt. Das nächste Dorf mit einigen Geschäften und Restaurants liegt circa einen Kilometer entfernt. Transferzeit zum Sairee Pier ca. 15 Minuten auf teils unbefestigter Strasse. Trans­ferzeit vom Flughafen Ko Samui inklusive Linien­boot (gros­ser Kata­maran), ca. 2½ Stunden.

Angebot Das Open Air Restaurant offeriert thai­län­dische und internationale Küche in ungezwungener Atmo­sphäre. Italienisches Restaurant und Beach Bar mit Erfrisch­ungen und Snacks.