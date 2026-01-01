1 . Tag Manila - Banaue (M, A) Am frühen Morgen werden Sie in Ihrem Stadthotel in Manila abgeholt und machen sich auf den Weg ins 360 km entfernte Banaue. Reisfelder, Plantagen und Dörfer prägen die abwechslungsreiche Szenerie während Ihrer Fahrt durch die fruchtbaren Ebenen von Luzon. Unterwegs machen Sie Halt in einem lokalen Restaurant und geniessen ein Mittagessen mit philippinischen Spezialitäten. Anschliessend beginnt der Aufstieg über kurvenreiche Strassen ins 1’300 m ü. M. gelegene Banaue, wo Sie am späten Nachmittag ankommen und in Ihrem Hotel einchecken (gesamte Fahrzeit ca. 7 Stunden).

2 . Tag Banaue (F, M, A) Heute erkunden Sie in einem lokalen «Jeepney» die beeindruckende Landschaft und traditionelle Kultur von Banaue. Sie besuchen den «Barangay Viewpoint», um die atemberaubenden, über 2'000 Jahre alten Reisterrassen zu bewundern, die als Unesco Weltkulturerbe anerkannt sind. Stellen Sie sich vor, sämtliche Reisterrassen von Banaue aneinander ge­reiht würden den halben Globus umspannen! Bringen Sie dazu gutes Schuh­werk mit. Nach einer kurzen Wanderung zu den Banga-an-Reisterrassen treffen Sie die Dorfbewohner und können den traditionellen Reisanbau hautnah miterleben. Mit dem Besuch eines Marktes beenden Sie diesen erlebnisreichen Tag. Ver­suchen Sie mit der Lokalbevölkerung in Kontakt zu treten, bewundern Sie deren traditionelles Kunsthandwerk und stöbern Sie nach Souvenirs.

3 . Tag Banaue – Bontoc – Sagada (F, M, A) Über Berg- und Naturstrassen, vorbei an fantastischen Reis­terrassen und ursprünglichen Dörfchen, gelangen Sie nach Bontoc, wo Sie das ethnologische Museum besuchen. Ihr heutiges Ziel ist Sagada. Der Ort ist vor allem durch die «Hängenden Särge», einer ganz besonderen und heute noch praktizierten Tradition der Totenbestattung, bekannt.

4 . Tag Sagada - Baguio (F, M, A) Bevor Sie Sagada verlassen, besuchen Sie das «Sagada Weaving House», wo die Frauen des Dorfes handgewebte Produkte herstellen, sowie eine Töpferei, wo Töpferwaren von lokalen Künstlern erschaffen werden. Sie können einer kurzen Vorführung zusehen oder gar selbst ein Stück töpfern. Anschliessend fahren Sie durch herrliche Landschaften nach Baguio, der «Sommerhauptstadt» der Philippinen. Sie lernen die Stadt mit ihrer schönen Lage und dem angenehmen Klima kennen und sehen dabei unter anderem die Kathedrale, den Burn­ham Park und das Mansion Haus, die Sommerresidenz des Präsi­denten. Zum Abschluss statten Sie dem geschäftigen und farbenfrohen Markt einen Besuch ab.

5 . Tag Baguio - Manila (F, M) Die letzte Etappe Ihrer Reise führt Sie durch die Zen­tral­ebene von Luzon zurück ins Tiefland. In Bacolor sehen Sie die San Guillermo Kirche, welche seit 1991 nach dem Ausbruch des Mt. Pinatubo zur Hälfte mit Lahar bedeckt ist. Am frühen Abend treffen Sie wieder in Manila ein.