1 . Tag Chiang Mai - Doi Mae Salong - Mae Chan (M) Auf dem Weg in Richtung Norden durchqueren Sie die fruchtbare Ebene von Fang, die vor allem für ihre Orangenplantagen bekannt ist. Weiter führt Sie Ihre Reise durch die bezaubernde Berglandschaft nach Thatorn, wo Sie den Tempel Wat Thatorn besichtigen. Geniessen Sie die wunderschöne Aussicht über das schluchtartige Tal des Kok Flusses. Nach dem Mittagessen in einem lokalen Restaurant geht die Fahrt weiter über den Fluss und die naheliegenden Berge hinauf zum Berg Doi Mae Salong, welcher berühmt ist für das chinesisch-stämmige, zuoberst auf dem Berg gelegene Dorf Santi Khiri. Von der goldenen Pagode aus geniessen Sie einen traumhaften Ausblick.

2 . Tag Mae Chan - Goldenes Dreieck - Chiang Khong (F, M) Nach dem Frühstück fahren Sie auf den Doi Tung, ehemals bekannt für Opiumanbau und heute ein Anbaugebiet für Gemüse, Kaffee und Blumen­­. Sie besuchen den herrlichen Blumengarten Mae Fah Luang, welcher Ihnen einen ausgezeichneten Einblick in die Pflanzenwelt Nordthailands gewährt. Weiterfahrt über eine steile Strasse, der Grenze zu Myanmar entlang, nach Mae Sai. Wenn Sie möchten, können Sie durch den örtlichen Markt schlendern, bevor Sie zu Ihrem Fahrzeug zurückkehren. Am Nach­mittag besuchen Sie das Goldene Dreieck, wo Myanmar, Laos und Thailand aneinander grenzen. Weiterfahrt nach Chiang Saen, der Stadt die als älteste königliche Hauptstadt Thailands betrachtet werden kann. Noch heute findet man hier einige Tempel, wie zum Beispiel den Wat Chedi Luang, sowie die Überreste der Schutzmauer, welche der damalige König errichtet hatte. Dem Mekong entlang reisend erreichen Sie Ihr heutiges Tagesziel Chiang Khong.

3 . Tag Chiang Khong - Houay Xai - Pakbeng (F, M, A) Am Morgen fahren Sie zur «Freundschaftsbrücke» und überqueren die Grenze zu Laos. Nach den Einreiseformalitäten bringt Sie ein Tuk Tuk zur Anlegestelle, wo Sie die «Le Grand Cruise» erwartet. Das typisch laotische Langboot wurde einst umgebaut und mit komfortablen Sitzplätzen sowie einem offenen Deck ausgestattet. Geniessen Sie die gemütliche Fahrt auf dem Mekong Fluss durch die wildromantische Landschaft nach Pakbeng. Unterwegs besuchen Sie eines der Dörfer der entlang des Flusses ansässigen Min­derheiten.

4 . Tag Pakbeng - Luang Prabang (F, M) Mit der «Le Grand Cruise» reisen Sie weiter in Richtung Luang Prabang. Unterwegs besuchen Sie ein weiteres Dorf entlang des Flusses sowie die Höhlen von Pak Ou, welche tausende von Buddha Statuen beherbergen. Am späten Nachmittag treffen Sie in Luang Prabang ein.

5 . Tag Luang Prabang (F, M) Luang Prabang gilt als kulturelles Herzstück des Landes - einstige Königsstadt, Unesco-Weltkulturerbe und geprägt von zahllosen Tempeln, Klöstern und kolonialem Erbe. Auf einer entspannten Stadtrundfahrt mit dem Tuk Tuk entdecken Sie die schönsten Seiten dieser einzigartigen Stadt. Sie besuchen unter anderem den quirligen Morgenmarkt, den prachtvollen Wat Xieng Thong, das bedeutendste Tempelheiligtum Luang Prabangs, sowie den ehemaligen Königspalast, der heute als Nationalmuseum spannende Einblicke in die Geschichte des laotischen Königreichs bietet. Am Nachmittag fahren Sie im Auto zu den Kuang Si Wasserfällen. Inmitten üppiger Tropenvegetation stürzt das Wasser über mehrere Kaskaden in türkisfarbene Naturpools - ein idyllischer Ort zum Baden, Spazieren und Verweilen.

6 . Tag Luang Prabang (F) Ihre Reise endet heute Morgen mit dem Transfer zum Flughafen oder Bahnhof von Luang Prabang.