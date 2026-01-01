Java-Bali für Geniesser ab Yogyakarta oder Semarang
Java-Bali für Geniesser ab Yogyakarta oder Semarang
ab CHF 3520.– / pro Person
ab Yogyakarta oder Semarang bis Bali
Highlights:
- Traumhafte Losari Kaffeeplantage
- Grandioser Borobudur Tempel
- Quirliges Yogyakarta entdecken
- Spannende Einblicke in Batikproduktion
- Imposanter Hindutempel Prambanan
- Gemütliche Zugfahrten durch Ostjava
- Interessante Stadttour in Malang
- Spektakuläre Vulkanlandschaften
- Wanderung zum Kraterrand des Mt. Ijen
- Romantischer Ulun Danu Tempel
- Kultur & Geschichte in Ubud
- Elefantenhöhlen Goa Gajah
11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Yogyakarta/Semarang - Losari Kaffeeplantage (A)
Nach Ihrer Ankunft in Yogyakarta oder Semarang folgt eine rund dreistündige Fahrt ins Hochland Zentraljavas. In diese traumhafte Umgebung eingebettet liegt die 1922 gegründete Losari Kaffeeplantage, Ihr Zuhause für die nächsten zwei Nächte. Sie haben Zeit um sich von Ihrer Anreise zu erholen und das schön gelegene Resort zu geniessen.
2. Tag Losari Kaffeeplantage (F)
Während eines rund einstündigen Rundgangs lernen Sie die Kaffeeplantage, deren Geschichte und das Nachbardorf kennen. Am Nachmittag haben Sie Zeit zu Ihrer freien Verfügung. Sie dürfen am Aktivitätenprogramm des Resorts teilnehmen und können die herrliche Umgebung geniessen.
3. Tag Losari Kaffeeplantage - Yogyakarta (F, A)
Borobudur, das grandiose, von Palmen umgebene buddhistische Bauwerk, wird Sie ins Staunen versetzen. Das weltbekannte Meisterwerk ist ein Unesco Weltkulturerbe und zieht mit seinen Ausmassen, den detaillierten Strukturen und Skulpturen sowie seiner speziellen Atmosphäre jeden Besucher in seinen Bann. Das kolossale Bauwerk liegt rund 40 Kilometer ausserhalb Yogyakartas, sein Bau geht auf das 8. Jahrhundert zurück. Im Laufe des Nachmittags treffen Sie in Yogyakarta ein und erleben die Stadt anschliessend auf einer stimmungsvollen Abendtour.
Sie besuchen die lebhafte Malioboro Street und erkunden die Gegend mit einer Rikscha (Becak). Unterwegs probieren Sie typische Spezialitäten und tauchen ein in das abendliche Treiben auf den Strassen.
4. Tag Yogyakarta (F, M)
Sie lernen während einer Stadtrundfahrt das quirlige Yogyakarta kennen. Dabei besuchen Sie den 1790 erbauten Sultanspalast sowie das Sonobudoyo Museum (beide sind montags geschlossen). Yogyakarta ist ein Zentrum der Batikherstellung und Sie erhalten während dem Besuch in einem Produktionsbetrieb Einblicke in diese alte Kunst. In Kota Gede, dem Zentrum von Yogyakartas Silberindustrie, lernen Sie auch dieses alte Handwerk näher kennen. Nach dem Mittagessen verbleibt ausreichend Zeit, um den aus dem 9. Jahrhundert stammenden Hindu Tempelkomplex Prambanan (montags geschlossen) mit seinen detaillierten Reliefs zu besichtigen. Prambanan ist die grösste hinduistische Tempelanlage Indonesiens - ein imposantes Bauwerk!
5. Tag Yogyakarta - Mojokerto - Malang (F, M)
Im Zug durchqueren Sie auf einer rund 3½-stündigen Fahrt nach Mojokerto in Ostjava schöne Landschaften mit Reisfeldern, Plantagen, Dörfern und Kleinstädten. Mittagessen unterwegs im Zug als Lunchpaket. Ab dem Bahnhof Mojokerto geht es anschliessend in rund 2½ Stunden mit dem Auto weiter nach Malang, wo Sie gegen Abend eintreffen.
6. Tag Malang - Mount Bromo (F, M)
Am Vormittag entdecken Sie Malang mit seiner kolonialen Architektur, historischen Gebäuden und Kirchen und probieren aus der grossen Auswahl lokaler Snacks. Unterwegs zum Mount Bromo mit seinen spektakulären Landschaften besuchen Sie die grösste Teeplantage und -fabrik im Osten Javas.
7. Tag Mount Bromo (F, M)
Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Schönheit vulkanischer Landschaften. Im Jeep geht es durch die Sandebene bis zum Fusse des Mount Bromo; über Treppen steigen Sie zum Kraterrand hinauf und geniessen eindrucksvolle Ausblicke in den Krater sowie auf die anderen umliegenden Vulkane. Danach erkunden Sie per Jeep die Savannen- und vulkanischen Wüstenlandschaften des Bromo-Tengger-Semeru-Nationalparks. Gemeinsam mit Ihrer Reiseleitung besuchen Sie ein traditionelles Dorf des Tengger-Volkes, wo Sie Einblicke in deren Alltag und Bräuche erhalten und zu einer Tasse Kaffee bei einer Familie eingeladen werden.
8. Tag Mount Bromo - Ijen (F, M)
Nach rund zweistündiger Autofahrt erreichen Sie den Bahnhof von Probolinggo und starten zu einer vierstündigen Zugfahrt durch eine abwechslungsreiche Landschaft aus Reisfeldern, kleinen Wäldern und Hügeln. Für das Mittagessen unterwegs im Zug erhalten Sie ein Lunchpaket. In Banyuwangi angekommen, erkunden Sie den lokalen Markt, das chinesische Viertel und kleine Manufakturen, in denen Maniok-Cracker und traditionelle Süssigkeiten entstehen. Am frühen Abend treffen Sie in Ihrem Hotel in der Region des Mount Ijen ein.
9. Tag Ijen - Ubud (F, M)
Zu früher Stunde machen Sie sich auf für eine rund zweistündige Wanderung zum Kraterrand des Mount Ijen. Geniessen Sie dabei die Schönheit dieses Naturwunders, die kräftig blaue Farbe des Kratersees und die eindrückliche Weitsicht auf 2'386 m Höhe. Anschliessend erfolgt die letzte, rund sechsstündige Überlandreise. Sie verlassen Java und setzen mittels Fähre von Ketapang nach Gilimanuk auf die Götterinsel Bali über.
Während des Mittagessens beim West Bali Nationalpark geniessen Sie die schöne Aussicht auf das Meer. Ihre Reise führt Balis beschaulicher Nordküste mit den schwarzsandigen Stränden entlang und danach ins Innere dieser wunderschönen Insel. Unterwegs besuchen Sie den romantisch an einem See gelegenen Ulun Danu Tempel und erreichen gegen Abend den Ort Ubud.
10. Tag Ubud (F, A)
Die Künstlerstadt Ubud liegt eingebettet in eine Landschaft mit Flusstälern, Reisterrassen und Wäldern. Galerien, Holzschnitzer, Maler und Steinhauer prägen das Bild dieses interessanten Ortes. Ihre Reiseleitung zeigt Ihnen die Umgebung Ubuds mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, dabei auch die aus dem 11. Jahrhundert stammenden Elefantenhöhlen Goa Gajah und die Gunung Kawi Schreine mit ihrer aussergewöhnlichen Lage in einem malerischen Tal. In einem schönen Restaurant wird Ihnen als Abschiedsessen ein abwechslungsreiches indonesisches Menü serviert.
11. Tag Ubud - Südbali/Flughafen (F)
Auf der letzten Reiseetappe werden Sie in Ihr gebuchtes Strandhotel in Balis Süden oder zum Flughafen für Ihre Weiterreise begleitet.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in den aufgeführten Hotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Flughafen Yogyakarta oder Semarang bis Hotel in Südbali oder Flughafen
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Premium Extras wie beschrieben
- Zugfahrten auf Java und Fähre von Java nach Bali
- Sämtliche Eintrittsgelder
- Abschieds-Abendessen in Ubud
- VIP Service bei der Einreise am Flughafen Yogyakarta
- Zutritt zur Flughafen Lounge beim Abflug
Preise
11 Tage / 10 Nächte ab CHF 3520.– / pro Person