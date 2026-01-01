1 . Tag Yogyakarta/Semarang - Losari Kaffeeplantage (A) Nach Ihrer Ankunft in Yogyakarta oder Semarang folgt eine rund dreistündige Fahrt ins Hochland Zentraljavas. In diese traumhafte Umgebung eingebettet liegt die 1922 gegründete Losari Kaffeeplantage, Ihr Zuhause für die nächsten zwei Nächte. Sie haben Zeit um sich von Ihrer Anreise zu erholen und das schön gelegene Resort zu geniessen.

2 . Tag Losari Kaffeeplantage (F) Während eines rund einstündigen Rundgangs lernen Sie die Kaffeeplantage, deren Geschichte und das Nachbardorf kennen. Am Nachmittag haben Sie Zeit zu Ihrer freien Verfügung. Sie dürfen am Aktivitätenprogramm des Resorts teilnehmen und können die herrliche Umgebung geniessen.

3 . Tag Losari Kaffeeplantage - Yogyakarta (F, A) Borobudur, das grandiose, von Palmen umgebene bud­dhis­tische Bauwerk, wird Sie ins Staunen versetzen. Das weltbekannte Meisterwerk ist ein Unesco Welt­kul­turerbe und zieht mit seinen Ausmassen, den detaillierten Strukturen und Skulp­turen sowie seiner speziellen Atmos­phäre jeden Be­sucher in seinen Bann. Das kolossale Bauwerk liegt rund 40 Kilo­meter ausserhalb Yog­ya­kartas, sein Bau geht auf das 8. Jahrhundert zurück. Im Laufe des Nachmittags treffen Sie in Yogya­karta ein und erleben die Stadt anschliessend auf einer stimmungsvollen Abendtour. Sie besuchen die lebhafte Malioboro Street und erkunden die Gegend mit einer Rikscha (Becak). Unterwegs probieren Sie typische Spezialitäten und tauchen ein in das abendliche Treiben auf den Strassen.

4 . Tag Yogyakarta (F, M) Sie lernen während einer Stadtrundfahrt das quirlige Yogya­karta kennen. Dabei besuchen Sie den 1790 erbauten Sultans­palast sowie das Sonobudoyo Museum (beide sind montags geschlossen). Yogyakarta ist ein Zentrum der Ba­tik­her­stellung und Sie erhalten während dem Besuch in einem Produktionsbetrieb Einblicke in diese alte Kunst. In Kota Gede, dem Zentrum von Yogyakartas Silberindustrie, lernen Sie auch dieses alte Hand­werk näher kennen. Nach dem Mit­tag­essen verbleibt ausreichend Zeit, um den aus dem 9. Jahr­hundert stammenden Hindu Tempelkomplex Pram­banan (montags geschlossen) mit seinen detail­lierten Reliefs zu besichtigen. Prambanan ist die grösste hinduistische Tempel­anlage Indonesiens - ein imposantes Bauwerk!

5 . Tag Yogyakarta - Mojokerto - Malang (F, M) Im Zug durchqueren Sie auf einer rund 3½-stündigen Fahrt nach Mojokerto in Ostjava schöne Land­schaften mit Reisfeldern, Plantagen, Dörfern und Klein­städten. Mittagessen unterwegs im Zug als Lunchpaket. Ab dem Bahnhof Mojokerto geht es anschliessend in rund 2½ Stunden mit dem Auto weiter nach Malang, wo Sie gegen Abend eintreffen.

6 . Tag Malang - Mount Bromo (F, M) Am Vormittag entdecken Sie Malang mit seiner kolonialen Architektur, historischen Gebäuden und Kirchen und probieren aus der grossen Auswahl lokaler Snacks. Unterwegs zum Mount Bromo mit seinen spektakulären Landschaften besuchen Sie die grösste Tee­plantage und -fabrik im Osten Javas.

7 . Tag Mount Bromo (F, M) Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Schönheit vulkanischer Landschaften. Im Jeep geht es durch die Sandebene bis zum Fusse des Mount Bromo; über Treppen steigen Sie zum Kraterrand hinauf und geniessen eindrucksvolle Ausblicke in den Krater sowie auf die anderen umliegenden Vulkane. Danach erkunden Sie per Jeep die Savannen- und vulkanischen Wüstenlandschaften des Bromo-Tengger-Semeru-Nationalparks. Gemeinsam mit Ihrer Reiseleitung besuchen Sie ein traditionelles Dorf des Tengger-Volkes, wo Sie Einblicke in deren Alltag und Bräuche erhalten und zu einer Tasse Kaffee bei einer Familie eingeladen werden.

8 . Tag Mount Bromo - Ijen (F, M) Nach rund zweistündiger Autofahrt erreichen Sie den Bahnhof von Probolinggo und starten zu einer vierstündigen Zugfahrt durch eine abwechslungsreiche Landschaft aus Reisfeldern, kleinen Wäldern und Hügeln. Für das Mittagessen unterwegs im Zug erhalten Sie ein Lunchpaket. In Banyuwangi angekommen, erkunden Sie den lokalen Markt, das chinesische Viertel und kleine Manufakturen, in denen Maniok-Cracker und traditionelle Süssigkeiten entstehen. Am frühen Abend treffen Sie in Ihrem Hotel in der Region des Mount Ijen ein.

9 . Tag Ijen - Ubud (F, M) Zu früher Stunde machen Sie sich auf für eine rund zweistündige Wanderung zum Kraterrand des Mount Ijen. Geniessen Sie dabei die Schönheit dieses Naturwunders, die kräftig blaue Farbe des Kratersees und die eindrückliche Weitsicht auf 2'386 m Höhe. Anschliessend erfolgt die letzte, rund sechsstündige Überlandreise. Sie verlassen Java und setzen mittels Fähre von Ketapang nach Gilimanuk auf die Götter­insel Bali über. Während des Mittagessens beim West Bali Nationalpark geniessen Sie die schöne Aussicht auf das Meer. Ihre Reise führt Balis beschaulicher Nordküste mit den schwarzsandigen Strän­den entlang und danach ins Innere dieser wunderschönen Insel. Unterwegs besuchen Sie den romantisch an einem See gelegenen Ulun Danu Tempel und erreichen gegen Abend den Ort Ubud.

10 . Tag Ubud (F, A) Die Künstlerstadt Ubud liegt eingebettet in eine Landschaft mit Flusstälern, Reisterrassen und Wäldern. Galerien, Holzschnitzer, Maler und Steinhauer prägen das Bild dieses interessanten Ortes. Ihre Reiseleitung zeigt Ihnen die Umgebung Ubuds mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, dabei auch die aus dem 11. Jahrhundert stammenden Elefantenhöhlen Goa Gajah und die Gunung Kawi Schreine mit ihrer aussergewöhnlichen Lage in einem malerischen Tal. In einem schönen Restaurant wird Ihnen als Ab­schieds­essen ein abwechslungs­reiches indonesisches Menü serviert.

11 . Tag Ubud - Südbali/Flughafen (F) Auf der letzten Reiseetappe werden Sie in Ihr gebuchtes Strandhotel in Balis Süden oder zum Flughafen für Ihre Weiter­reise begleitet.