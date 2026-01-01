1 . Tag Siem Reap (M) Nach Ihrer Ankunft am Flughafen werden Sie zu Ihrem Hotel begleitet. Nach dem Mittagessen in einem lokalen Restaurant erkunden Sie die eindrucksvolle Tempelstadt Angkor Thom – einst letzte Hauptstadt der Khmer. Sie sehen die Elefantenterrasse, die Terrasse des Lepra-Königs und den Bayon Tempel mit seinen rätselhaften steinernen Gesichtern. Den stimmungsvollen Tagesausklang bildet eine Bootsfahrt im traditionellen Khmer-Boot, bei der Sie bei Sonnenuntergang Cocktails und Canapés in der historischen Kulisse der Prasat Chrung geniessen.

2 . Tag Siem Reap (F, M) Noch in den frühen Morgenstunden, wenn weniger Besucher unterwegs sind, erkunden Sie den geheimnisvollen Ta Prohm Tempel. Von mächtigen Wurzeln und Ästen durchzogen, scheint er mit dem Dschungel zu verschmelzen. Durch das imposante North Gate, das verlassen mitten im Wald steht und eine fast magische Stimmung verströmt, verabschieden Sie sich von diesem mystischen Ort. Auf dem Weg nach Banteay Srei besuchen Sie den weitläufigen Tempelkomplex Preah Khan, der einst als Kloster von König Jayavarman VII gegründet wurde. Nach einer kurzen Fahrt erreichen Sie Banteay Srei – die «Zitadelle der Frauen». Der aus rotem Sandstein errichtete Tempel ist dem Gott Shiva geweiht und besticht durch seine filigranen Reliefs und seinen ausgeprägt indischen Charakter. Nach dem Mittagessen erwartet Sie ein weiteres architektonisches Meisterwerk: Angkor Wat. Der grösste Tempel der Welt wurde über drei Jahrzehnte hinweg errichtet und ist bis heute spirituelles Zentrum, das von buddhistischen Mönchen belebt wird. Am Abend erleben Sie im Phare Zirkus eine mitreissende Akrobatikshow. Das soziale Projekt bietet benachteiligten Kindern kreative Perspektiven und verbindet Kunst mit Engagement.

3 . Tag Siem Reap - Phnom Penh (F, M) Am Morgen unternehmen Sie einen Ausflug zu einem schwimmenden Dorf am Tonle Sap See. Gemächlich gleiten Sie mit einem traditionellen Boot über das Wasser, begegnen geschäftigen Fischern und erhalten einen authentischen Einblick in das Leben auf dem See. In der Trockenzeit besuchen Sie statt des Dorfes eine Seidenspinnerei und erfahren mehr über das traditionelle Handwerk. Nach dem Mittagessen brechen Sie zur etwa fünfstündigen Überlandfahrt nach Phnom Penh auf (ohne Reiseleitung). Unterwegs halten Sie in Skun, einem Ort, der in ganz Kambodscha für seinen «Spinnenmarkt» bekannt ist. Gegrillte Spinnen gelten hier als Delikatesse – wer möchte, darf sich an diese besondere Spezialität heranwagen.

4 . Tag Phnom Penh (F, M, A) Am Morgen besuchen Sie den Königspalast, der 1866 unter König Norodom erbaut wurde. Besonders eindrucksvoll ist die Silberpagode, deren Boden mit über 5’000 silbernen Fliesen ausgelegt ist. Ein weiteres Glanzstück ist der goldene Buddha, geschmückt mit 9’584 Diamanten und stolzen 90 Kilogramm schwer. Im Anschluss tauchen Sie im Nationalmuseum in die reiche Kunst- und Kulturgeschichte Kambodschas ein. Über 5’000 Exponate aus unterschiedlichen Epochen zeugen von der eindrucksvollen Vergangenheit des Landes. Der Nachmittag ist den dunkleren Kapiteln der Geschichte gewidmet: Im Tuol Sleng Genozid Museum, einer ehemaligen Schule, die später als Gefängnis diente, sowie an den Killing Fields wird der Opfer der Schreckensherrschaft der Khmer Rouge gedacht. Am Abend lassen Sie den Tag mit einer Bootsfahrt auf dem Mekong ausklingen – ein Abendessen an Bord rundet die eindrucksvollen Erlebnisse des Tages stimmungsvoll ab.

5 . Tag Phnom Penh – Tatai (F, M) Von Phnom Penh führt Sie Ihre Reise westwärts in die grüne Wildnis der Cardamom-Berge. In der Provinz Koh Kong erreichen Sie den kleinen Ort Tatai – das Tor zu einer spektakulären Flora und Fauna. Die Region beheimatet eine faszinierende Vielfalt an Pflanzen und Tieren, darunter seltene Orchideen und exotische Vogelarten. Von Tatai bringt Sie ein Boot zum idyllisch gelegenen Canvas & Orchids Retreat, Ihrem Rückzugsort für die kommenden zwei Nächte. Am Fusse des Cardamom-Gebirges, umgeben von dichtem Regenwald, übernachten Sie in stilvollen Zeltvillen mit eigener Veranda – entweder direkt am Flussufer oder sogar als schwimmende Villa auf dem Wasser. Hier sind Sie der Natur ganz nah und erleben tropische Ruhe in einmaliger Kulisse.

6 . Tag Tatai (F) Gestalten Sie den Tag ganz nach Ihren Wünschen: Entspannen Sie in Ihrer komfortablen Zeltvilla und lauschen Sie den Geräuschen des Regenwalds oder entdecken Sie die Umgebung aktiv – etwa bei einer Kajaktour auf dem Fluss oder bei spannenden Ausflügen in die Natur (teils gemeinsam mit anderen Gästen und gegen Gebühr).

7 . Tag Tatai – Sihanoukville oder Ko Chang/Thailand (F) Nach dem Frühstück verabschieden Sie sich von Ihrem Dschungelparadies und fahren mit dem Hotelboot zurück nach Tatai. Mit dem ca. vierstündigen Transfer zum Hafen oder Flughafen in Sihanoukville endet Ihre Rundreise. Sie haben auch die Möglichkeit von Tatai nach Ko Chang oder Ko Kood in Thailand weiterzureisen.