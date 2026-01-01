1 . Tag Pakse Ankunft am Flughafen von Pakse und Transfer zu Ihrem Hotel. Nachmittags steigen Sie auf einen charmanten Roller mit Beiwagen und gehen auf eine unterhaltsame Entdeckungstour durch Pakse. Die Fahrt vermittelt Ihnen einen ersten Eindruck dieser kleinen Stadt und führt vorbei an alten Kolonialhäusern und dem geschäftigen Markt. Die kleine Tour dauert rund eine Stunde und endet stilvoll in der schönsten Rooftop Bar der Stadt.

2 . Tag Pakse - Bolaven Plateau - Done Khone (F, M) Heute Morgen brechen Sie auf zum Bolaven Plateau, einer fruchtbaren Hochebene auf 1’200 Metern über Meer. Die Region ist Heimat verschiedener Volksstämme, allen voran der Laven, die der Landschaft ihren Namen gaben. Fruchtbare Vulkanböden und ein angenehm kühles Klima machen das Plateau zu einem wichtigen Agrargebiet: Hier gedeihen Kaffee, Tee, Pfeffer und Kardamom. Beim Besuch einer Kaffeekooperative erhalten Sie spannende Einblicke in die Verarbeitung von Kaffee, von der Bohne bis zur Röstung. Ein kleiner Workshop zur Verkostung von Spezialitätenkaffee rundet das Erlebnis ab. Unterwegs passieren Sie eindrucksvolle Wasserfälle, darunter den 120 Meter hohen Tad Fane Wasserfall, den höchsten des Landes. Nachmittags Rückfahrt nach Pakse und Weiterreise nach Done Khone. Von dort bringt Sie ein Longtailboot in etwa 1 ½ Stunden über die Inselwelt der «4'000 Inseln» bis nach Done Khone.

3 . Tag Done Khone - 4'000 Inseln - Champasak (F, M) Heute erkunden Sie die faszinierende Inselwelt der «4'000 Inseln» rund um Done Khone. An dieser Stelle erreicht der Mekong seine grösste Breite, zur Regenzeit bis zu zwölf Kilometer. In der Trockenzeit tauchen zahllose kleine Inseln aus dem Wasser auf und formen eine einzigartige Flusslandschaft. Zunächst besuchen Sie den eindrucksvollen Liphi Wasserfall. Über ein Netz von fünf Hängebrücken eröffnen sich immer wieder neue Perspektiven auf das tosende Wasser. Wer mag, wagt sich auf die Zipline über die Fälle, ein luftiges Erlebnis mit Tiefblick. Nach dem Mittagessen entdecken Sie die Überreste der französischen Eisenbahn mit alter Lokomotive und Brücke, die einst erbaut wurden, um die Stromschnellen zu umgehen. Am Nachmittag bringt Sie ein Longtailboot zurück ans Festland. Von dort geht es weiter zu den gewaltigen Khone Phapheng Fällen, den wasserreichsten Wasserfällen Asiens und einem Naturspektakel von beeindruckender Kraft. Anschliessend fahren Sie nordwärts nach Champasak, einem Ort, in dem der koloniale Einfluss der Franzosen bis heute spürbar ist.

4 . Tag Champasak (F, M) Der Tag steht ganz im Zeichen der Entdeckung dieser faszinierenden Region. Sie besuchen den vorangkorianischen Tempelkomplex Vat Phou dessen weitläufige Anlage sich terrassenförmig vom Mekongufer hinauf zu einer Anhöhe mit weitem Blick über das Flusstal erstreckt. Neben dem Haupttempel besuchen Sie auch Hong Nang Sida. Die beiden Tempel verbinden Sie auf einem etwa drei Kilometer langen Spaziergang entlang der alten Khmer-Strasse vorbei an malerischen Reisfeldern. Nach dem Mittagessen erwartet Sie ein kurzer Stadtspaziergang. Anschliessend besuchen Sie ein Dorf am Fluss, wo Sie Bambus-Kunsthandwerkern begegnen und den Wat Muang Kang Tempel bewundern, dessen Architektur Einflüsse aus Laos, Frankreich, Kambodscha und Myanmar vereint.

5 . Tag Champasak (F) Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie die Annehmlichkeiten Ihres Hotels oder erkunden Sie die nähere Umgebung auf eigene Faust.

6 . Tag Champasak - Pakse (F) Im Laufe des Tages Transfer zurück nach Pakse, wo Ihre Reise endet.