Aonang Villa Resort
Krabi
Beschreibung
Einleitung
Zwei grosse Swimmingpools im gepflegten Garten, Kinderpool, Kinderspielplatz, Tischtennis, Souvenirladen, Fitnessraum, Bibliothek und Spa.
Lage
Nur durch eine kleine Uferstrasse (Fahrverbot) vom Aonang Strand getrennt. Zahlreiche Restaurants, Bars und Geschäfte sind in unmittelbarer Nähe zum Resort.
Angebot
Lokale und internationale Gerichte werden im «Kiang Le» Openair-Restaurant serviert, Fischspezialitäten und Meeresfrüchte gibt es in Strandnähe im Restaurant «Lan Le» und das «White Elephant» entzückt mit traditioneller Deko und authentischer Thai Küche. Beach Bar und Poolbar mit Getränken und Snacks.
Zimmer
156 Zimmer mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Bad/Dusche.
Superior (60): 37 m², mit Balkon im älteren Hotelflügel gelegen, nahe am Strand mit Garten- oder Meersicht.
Grand Superior (74): 44 m² grosse Zimmer in den oberen Etagen des neueren, ruhigeren Hotelflügels gelegen. Balkon mit Sicht auf die Poolanlage und den tropischen Garten und teilweise auch Meersicht.
Deluxe Garden (6): 48 m² grosse Parterre Zimmer im neueren Flügel mit Terrasse und Zugang in den wunderschönen Garten.
Deluxe Pool View (11): Gleiche wie Deluxe Garden, jedoch beim Pool gelegen.
Superior (60): 37 m², mit Balkon im älteren Hotelflügel gelegen, nahe am Strand mit Garten- oder Meersicht.
Grand Superior (74): 44 m² grosse Zimmer in den oberen Etagen des neueren, ruhigeren Hotelflügels gelegen. Balkon mit Sicht auf die Poolanlage und den tropischen Garten und teilweise auch Meersicht.
Deluxe Garden (6): 48 m² grosse Parterre Zimmer im neueren Flügel mit Terrasse und Zugang in den wunderschönen Garten.
Deluxe Pool View (11): Gleiche wie Deluxe Garden, jedoch beim Pool gelegen.
ab CHF 60.– / pro Person
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