Beschreibung

Einleitung Zwei grosse Swim­mingpools im gepflegten Garten, Kinderpool, Kinderspielplatz, Tischtennis, Souvenirladen, Fitnessraum, Bibliothek und Spa.

Lage Nur durch eine kleine Uferstrasse (Fahr­verbot) vom Aonang Strand getrennt. Zahlreiche Restaurants, Bars und Geschäfte sind in unmittelbarer Nähe zum Resort.

Angebot Lokale und internationale Gerichte werden im «Kiang Le» Openair-Re­stau­rant serviert, Fischspezialitäten und Meeresfrüchte gibt es in Strandnähe im Restaurant «Lan Le» und das «White Elephant» entzückt mit traditioneller Deko und authentischer Thai Küche. Beach Bar und Poolbar mit Getränken und Snacks.