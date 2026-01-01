1 . Tag Kota Kinabalu – Sandakan – Sepilok (A) Vormittags Transfer von Ihrem Stadthotel zum Flughafen und kurzer Flug nach Sandakan. Knapp 30-minüter Transfer zu Ihrer Unterkunft My Nature Resort. Kurz bevor die Nacht einbricht, können Sie von der hoteleigenen Plattform die nachtaktiven Flughunde beobachten. Nach dem Abendessen nehmen Sie an einer geführten Nachtwanderung teil.

2 . Tag Sepilok - Abai (F, M, A) Morgens kurzer Transfer zum «Sepilok Orang Utan Rehabilitation Center», wo Sie die tägliche Fütterung der «Waldmenschen» beobachten dürfen – eine seltene Gelegenheit, diese Tiere in der Freiheit aus nächster Nähe betrachten zu können. Gleich daneben besuchen Sie das neue «Sun Bear Conservation Center», wo die stark bedrohten malaiischen Bären (Sonnenbär) gepflegt und auf eine spätere Auswilderung vorbereitet werden.



Anschliessend fahren Sie nach Sandakan zum Bootssteg. Es folgt eine Bootsfahrt entlang des Sulu Meeres in den breiten Kinabatangan Fluss, an Mangrovenwäldern vorbei zum Dorf Abai. Halten Sie während der Bootsfahrt Ausschau nach den einzigartigen Nasenaffen, Vögeln und anderen wilden Tieren. Gegen Abend unternehmen Sie eine weitere Bootsfahrt für Tierbeobachtungen und erleben nach Sonnenuntergang das Glimmern von tausenden von Leuchtkäfern aus den Mangrovenwäldern. Nach dem Abendessen können Sie an einer Nachtpirsch teilnehmen. Übernachtung in der hübschen Abai Jungle Lodge.

3 . Tag Abai - Pitas Lake - Sukau (F, M, A) Am frühen Morgen werden Sie zu den Rufen von Gibbons und Vögel erwachen und zu einer Bootsfahrt zum «Pitas Lake» aufbrechen, um die wilden Tiere zu beobachten. Nach dem Frühstück Weiterfahrt im Boot zur einfachen Kinabantangan Riverside Lodge, wo Sie am Swimmingpool entspannen können. Abends unternehmen Sie eine Bootsfahrt auf dem schmalen Menanggul Fluss für weitere Tierbeobachtungen.

4 . Tag Sukau – Lahad Datu – Wildlife Reserve (F, M, A) Nach dem Frühstück cirka zweistündige Autofahrt nach Lahad Datu und von hier cirka 1 ½ stündige Weiterfahrt über Schotterstrassen zum Tabin Wildlife Resort. Nach Ihrer Ankunft haben Sie Gelegenheit, sich in Ihrem einfachen, rustikalen Bungalow auszuruhen, oder einen ersten Blick auf die Umgebung zu werfen. Mittagessen wird in der Lodge serviert. Am Nachmittag besuchen Sie den Lipad Schlammvulkan nahe der Lodge. Nach einem etwa 20-minütigen Fussmarsch erreichen Sie das erhöhte, freiliegende Gelände des Schlammvulkans, welches auch für die Besuche von Rotwild, Wildschweinen, Elefanten und Vögeln bekannt ist. Sehen Sie sich nach typischen Fussspuren dieser Tierarten um. Abendessen wird in der Lodge serviert, gefolgt von einer nächtlichen Aktivität auf der Suche nach nachtaktiven Tieren.

5 . Tag Tabin Wildlife Reserve (F, M, A) Das Tabin Wildlife Reservat ist ein guter Ort für Vogelbeobachtungen, da der Dschungel nicht so üppig ist und dieser an eine Palmölplantage grenzt. Sie unternehmen eine Wanderung zum Lipad Wasserfall, wo Sie Gelegenheit haben, sich im kühlen Wasser zu erfrischen. Während der Abenddämmerung sollten Sie die Zeit nutzen, um innerhalb des Reservats nach seltenen Vogelarten Ausschau zu halten. Nach dem Abendessen in der Lodge nehmen Sie ein weiteres Mal an Nachtaktivitäten teil, um nachtaktive Tiere zu entdecken.

6 . Tag Tabin Wildlife Reserve – Lahad Datu – Kota Kinabalu (F, M) Frühmorgens haben Sie die Möglichkeit an einer weiteren Wanderung teilzunehmen (gegen Gebühr) oder geniessen Sie Ihre Zeit in der Natur. Nach dem Mittagessen Transfer zum Flughafen von Lahad Datu. Am späten Nachmittags kurzer Flug zurück nach Kota Kinabalu, wo Ihre Rundreise endet.