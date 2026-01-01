River Kwai Soft Adventure ab Bangkok
River Kwai Soft Adventure ab Bangkok
ab CHF 980.– / pro Person
ab/bis Bangkok
Highlights:
- Railway Centre Museum
- Bekannte Brücke am Kwai
- Fahrt im «Death Railway Train»
- Hellfire Pass Gedenkstätte
- Besuch eines Bergstammdorfes
- Idyllisches Camp auf dem Fluss
- Kochen bei lokaler Familie
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Bangkok - Kanchanaburi - Hintok River Camp (M, A)
Frühmorgens Fahrt nach Kanchanaburi und Besichtigung des eindrücklichen Railway Centre Museums, des Soldatenfriedhofs und der bekannten Brücke am Kwai. Gegen Mittag fahren Sie mit dem historischen «Death Railway Train» der Originalstrecke entlang nach Tham Krasae. Nach Ankunft im Hintok River Camp Möglichkeit mit dem Velo ein Dorf zu besuchen oder im warmen Fluss zu baden.
2. Tag Hintok River Camp - The FloatHouse River Kwai (F, M, A)
Frühstück im Hotel. Danach besuchen Sie die Hellfire Pass Gedenkstätte, wo Sie dem ehemaligen Bahntrassee folgen (ca. 1 Stunde). Zurück im Camp geht es per Longtailboot weiter zu Ihrem schwimmenden Hotel. Unterwegs Mittagessen in einem ebenfalls schwimmenden Restaurant, umgeben von üppigem Grün und Dschungel. Von hier aus spazieren Sie zu einem nahegelegenen Bergstammdorf der Mon. Schliesslich Weiterfahrt ins The FloatHouse River Kwai.
3. Tag The FloatHouse River Kwai - Bangkok (F, M)
Auf der heutigen Rückfahrt nach Bangkok stoppen Sie zuerst beim Bergtempel Wat Tham Sua mit der 18 m hohen, goldenen Buddhastatue und geniessen die fantastische Aussicht. In Ratchaburi besuchen Sie eine Töpferei, die für ihre Drachen-Designs bekannt ist. In einem kleinen, typischen Dorf mitten in den fruchtbaren Feldern gelegen werden Sie das Mittagessen bei einer freundlichen Gastfamilie einnehmen. Sie erhalten Einblicke in das Leben der lokalen Bevölkerung und wenn Sie mögen, dürfen Sie bei der Zubereitung des Mittagessens auch gerne mithelfen. Autofahrt zurück nach Bangkok mit Ankunft am frühen Abend.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittel- & Erstklasshotels
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Bangkok
- Mahlzeiten wie beschrieben
- VIP Zugticket
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 980.– / pro Person