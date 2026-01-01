1 . Tag Bangkok - Kanchanaburi - Hintok River Camp (M, A) Frühmorgens Fahrt nach Kanchanaburi und Besichtigung des eindrücklichen Railway Centre Museums, des Soldatenfried­hofs und der bekannten Brücke am Kwai. Gegen Mittag fahren Sie mit dem his­torischen «Death Railway Train» der Original­strecke entlang nach Tham Krasae. Nach An­kunft im Hintok River Camp Möglichkeit mit dem Velo ein Dorf zu besuchen oder im warmen Fluss zu baden.

2 . Tag Hintok River Camp - The FloatHouse River Kwai (F, M, A) Frühstück im Hotel. Danach besuchen Sie die Hellfire Pass Gedenk­stätte, wo Sie dem ehemaligen Bahntrassee folgen (ca. 1 Stunde). Zurück im Camp geht es per Longtailboot weiter zu Ihrem schwimmenden Hotel. Unterwegs Mittagessen in einem ebenfalls schwimmenden Restaurant, umgeben von üppigem Grün und Dschungel. Von hier aus spazieren Sie zu einem nahegelegenen Bergstammdorf der Mon. Schliesslich Weiterfahrt ins The FloatHouse River Kwai.

3 . Tag The FloatHouse River Kwai - Bangkok (F, M) Auf der heutigen Rückfahrt nach Bangkok stoppen Sie zuerst beim Bergtempel Wat Tham Sua mit der 18 m hohen, goldenen Buddhastatue und geniessen die fantastische Aussicht. In Ratchaburi besuchen Sie eine Töpferei, die für ihre Drachen-Designs bekannt ist. In einem kleinen, typischen Dorf mitten in den fruchtbaren Feldern gelegen werden Sie das Mittag­essen bei einer freundlichen Gastfamilie einnehmen. Sie erhalten Einblicke in das Leben der lokalen Bevöl­kerung und wenn Sie mögen, dürfen Sie bei der Zubereitung des Mittag­essens auch gerne mithelfen. Autofahrt zurück nach Bangkok mit Ankunft am frühen Abend.