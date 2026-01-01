Das Goldene Dreieck ab Chiang Mai
Das Goldene Dreieck ab Chiang Mai
ab CHF 890.– / pro Person
ab/bis Chiang Mai
Highlights:
- Schneeweisser Rong Khun Tempel
- Skurile Kunst in den Bergen
- Interessantes Goldenes Dreieck
- Besuch eines grossen Marktes
- Fantastische Aussichten unterwegs
- Idyllische Kaffee- und Teeplantage
- Bekannter Nachtmarkt Chiang Mais
- Rikschafahrt durch die Altstadt
- Faszinierender Doi Suthep Tempel
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Chiang Mai - Mae Chan (M)
Morgens Fahrt nach Chiang Rai. Sie besichtigen den modernen, schneeweissen Märchentempel Rong Khun, welcher mit viel Liebe zum Detail aus Gips und Spiegelkacheln erbaut wurde. Kurze Bootsfahrt auf dem Kok Fluss. Nachmittags besuchen Sie «Baan Dam», auch schwarzer Büffel-Tempel genannt. Es handelt sich jedoch nicht um einen Tempel, sondern um eine Ansammlung von 40 Häusern, in schwarzer Farbe gehalten, welche die teilweise skurrile Sammlung von Bildern, Skulpturen und anderem des Künstlers Thawan Duchanee beherbergen.
2. Tag Mae Chan - Goldenes Dreieck - Mae Chan (F, M)
Über eine Bergstrasse erreichen Sie das Doi Tung Entwicklungsprojekt sowie die bezaubernden Gartenanlagen von Suan Mae Fa Luang, wo die verstorbene Grossmutter des jetzigen Königs sich ein Chalet bauen liess. Über eine enge Strasse der Grenze zu Myanmar entlang gelangen Sie nach Mae Sai, der nördlichsten Stadt Thailands. Nach dem Mittagessen erreichen Sie das Goldenen Dreieck. Vom Aussichtspunkt aus haben Sie einen herrlichen Blick auf das Dreiländereck, wo sich die Grenzen von Thailand, Myanmar und Laos treffen.
Kurze Fahrt nach Chiang Saen mit Thailands grösstem Hafen am Mekong. Chiang Saen hat aber, als erste Hauptstadt des Lanna Reiches, auch eine wichtige Vergangenheit. Noch heute findet man hier einige Tempel, wie zum Beispiel den Wat Chedi Luang, sowie die Überreste der Schutzmauer, welche der damalige König errichtet hatte.
3. Tag Mae Chan - Doi Mae Salong - Chiang Mai (F, M)
Auf kurvenreicher Strasse geht es hoch in die Berge Nordthailands. Diese Gegend war bis 1985 unzugänglich und diente Khun Sa, dem Befehlshaber der gefürchteten Muang Thai Armee als Fluchtort vor der burmesischen Armee. Die Region war auch für Opiumanbau und -handel bekannt. Sie besuchen das abgelegene und kaum besuchte, aber informative Khun Sa Museum. Hoch oben, auf dem Berg Doi Mae Salong liegt Santi Khiri, ein von Kuomintang Chinesen gegründetes Dorf. Sie besuchen Kaffee- und Teeplantagen. Gegen Abend treffen Sie in Chiang Mai ein. Wir empfehlen Ihnen den bekannten Night Market zu besuchen.
4. Tag Chiang Mai (F, M)
Während einer gemütlichen Rikschafahrt entdecken Sie die hübsche Altstadt Chiang Mais mit ihren schönen Tempel- und Gartenanlagen. Mit dem Fahrzeug geht es zum hoch über der Stadt gelegenen Tempel Doi Suthep mit seinen goldenen Chedis.
5. Tag Chiang Mai (F)
Mit dem Transfer zum Flughafen endet Ihre Rundreise.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Stadthotel Chiang Mai bis Flughafen oder Hotel Chiang Mai
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 890.– / pro Person