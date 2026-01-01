Morgens Fahrt nach Chiang Rai. Sie besichtigen den modernen, schneeweissen Märchen­tempel Rong Khun, welcher mit viel Liebe zum Detail aus Gips und Spiegel­kacheln erbaut wurde. Kurze Bootsfahrt auf dem Kok Fluss. Nach­mittags besuchen Sie «Baan Dam», auch schwarzer Büffel-Tempel genannt. Es handelt sich jedoch nicht um einen Tempel, sondern um eine Ansammlung von 40 Häu­sern, in schwarzer Farbe gehalten, welche die teilweise skurrile Samm­lung von Bildern, Skulpturen und anderem des Künstlers Thawan Duchanee beherbergen.

Mae Chan - Goldenes Dreieck - Mae Chan (F, M)

Über eine Bergstrasse erreichen Sie das Doi Tung Entwicklungsprojekt sowie die bezaubernden Gartenanlagen von Suan Mae Fa Luang, wo die verstorbene Grossmutter des jetzigen Königs sich ein Chalet bauen liess. Über eine enge Strasse der Grenze zu Myanmar entlang gelangen Sie nach Mae Sai, der nördlichsten Stadt Thailands. Nach dem Mittagessen erreichen Sie das Goldenen Dreieck. Vom Aussichtspunkt aus haben Sie einen herrlichen Blick auf das Dreiländereck, wo sich die Grenzen von Thailand, Myan­mar und Laos treffen.

Kurze Fahrt nach Chiang Saen mit Thailands grösstem Hafen am Mekong. Chiang Saen hat aber, als erste Hauptstadt des Lanna Reiches, auch eine wichtige Vergangenheit. Noch heute findet man hier einige Tempel, wie zum Beispiel den Wat Chedi Luang, sowie die Überreste der Schutzmauer, welche der damalige König errichtet hatte.