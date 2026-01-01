1 . Tag Ende - Moni (M, A) Sie werden am Flughafen von Ende durch Ihre Reiseleitung empfangen. Es folgt die dreistündige Autofahrt in das kleine Dorf Moni, welches am Fusse des Kelimutu Vulkans liegt. Das Mittagessen wird in einem lokalen Restaurant serviert. Nachmittags bleibt Zeit zur freien Verfügung.

2 . Tag Moni - Mount Kelimutu - Bajawa (F, M, A) Nach früher Tagwache fahren Sie um ca. 4.30 Uhr los zum 1’639 m hohen Kelimutu Vulkan mit seinen drei verschiedenfarbigen Kraterseen. Die letzte Etappe gehen Sie zu Fuss (ca. 30 Minuten) und erreichen dann zum Sonnenaufgang einen Platz, welcher wohl zu den mystischsten und spektakulärsten Indonesiens gehört. Die drei wunderschönen Kraterseen leuchten in intensiven Farben, welche im Abstand von Jahren wechseln. Ihre Reise führt Sie danach in rund fünf Stunden Fahrt, mit einigen Stopps unterwegs, weiter nach Bajawa.

3 . Tag Bajawa und Umgebung (F, M, A) Rund um Bajawa liegen traditionelle Dörfer, in denen alte Kulturen und überliefertes Brauchtum bis heute lebendig sind. Ein erster Halt ist Bena, ein megalithisches Dorf mit sehenswerten konischen Strohdachhäusern sowie Ngadhu- und Bhaga-Schreinen, welche die männlichen und weiblichen Ahnen repräsentieren. Anschliessend führt eine rund zweistündige Wanderung, vorbei an Feldern und bäuerlichen Siedlungen, zum idyllisch am Hang des Vulkans Inerie gelegenen Dorf Tololela. Die Reise setzt sich fort zum Dorf Guru Sina und weiter zu den heissen Quellen von Malanage. Zum Abschluss eröffnen sich weite Ausblicke auf die Landschaft rund um den Inerie Vulkan, besonders stimmungsvoll in den frühen Abendstunden.

4 . Tag Bajawa - Ruteng (F, M, A) Die Weiterreise nach Ruteng führt durch eindrückliche Landschaften mit Reisterrassen und Blick auf den aktiven Vulkan Inerie. Unterwegs werden mehrere Stopps eingelegt. Sie besuchen ein traditionelles Dorf, wohnen in einer Arak-Brennerei in Aimere der Herstellung von Palmschnaps bei und geniessen den Ausblick auf den malerischen, von Wäldern umgebenen Ranamese See. Die heutige Fahrzeit beträgt rund sechs bis sieben Stunden.

5 . Tag Ruteng - Labuan Bajo (F, M, A) Morgens schlendern Sie durch das traditionelle Runddorf Ruteng Pu'u mit seiner einzigartigen Bauweise der Häuser. Danach fahren Sie auf einer wunderschönen Strecke durch urwüchsige, vulkanische Landschaften und vorbei an ­kleinen Dörfern nach Labuan Bajo. Eine besondere Augenweide sind die in Spinnennetz Mustern angelegten Reis­felder. Am Nachmittag erreichen Sie die Hafenstadt Labuan Bajo ganz im Westen der Insel.

6 . Tag Labuan Bajo (F) Diese Reise endet mit dem Transfer an den Flughafen von Labuan Bajo oder der Weiterreise auf eine Nachbarinsel.