Die 226 Zim­mer und Villen inte­grier­ten sich in den üppig bewachsenen Hügel. Die Supreme Deluxe Zimmer sind in einem zweistöckigen Gebäude an erhöhter Lage untergebracht. Alle Zimmereinheiten sind mit Teak Holz und anderen natürlichen Materialien gestaltet worden und ­bieten typisch thailändisches Ambiente. Die Zim­mer und Villen sind luxuriös und geräumig. Sie sind ausgestattet mit Kli­ma­anlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Supreme Deluxe Bay View (25): 60 m² grosse Zimmer mit Bad und separater Dusche, an erhöhter Hanglage gelegen mit grossem Balkon und Blick auf die Bucht.

Supreme Deluxe Sea View (108): Gleiche Grösse und Ausstattung, jedoch mit malerischer Aussicht auf das offene Meer.



Ocean View Pool Villa (24): Ein Traum von einer Poolvilla! 150 m² gross, an leicht erhöhter Lage mit freier Sicht auf den Ozean, Terrasse mit Liegebetten und einem privaten Pool, der mit 30–55 m² sehr gross ist. Die komfortablen Suiten verfügen neben dem Schlafzimmer über ein separates Wohnzimmer und grosses Badezimmer mit Aussen- und Innendusche so­wie Badewanne im Freien.

Seawater Pool Villa (7): Gleich wie die Ocean View Pool Villen jedoch mit einem Pool mit 100% gereinigtem Salzwasser aus dem Meer.

Das Wasser ist reich an Mineralien, Kalzium, Jod, Kalium und Magnesium; eine Wohltat für den Körper und die Gesundheit.

2-Bedroom Seawater Pool Villa (10): Zweistöckige Villa mit 265 m² Fläche. Die Terrasse mit Salzwasserpool und Jacuzzi bietet herrliche Aussicht auf das Meer. Die beiden Schlaf­zimmer mit je einem Badezimmer haben separate Eingänge – ideal für zwei befreundete Paare oder eine Familie mit grösseren Kindern.