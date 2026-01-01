Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa
Ko Yao
Beschreibung
Einleitung
Grosszügiger Swimmingpool mit Wasserfall am Strand gelegen. Der zweite Infinity-Pool befindet sich im oberen Teil der Anlage am Hang und bietet einen spektakulären Blick über das Meer. Muay Thai (Thai Boxing), Yoga, Kajak und Fitnesscenter. Das Ayurvana Spa bietet erstklassige Massagen an. Kids Club. Ausflugsangebot vom Hotel. Täglich wechselndes Animationsprogramm. Die Verpflegungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten beschränken sich grösstenteils auf das Resort.
Lage
In einer traumhaften ca. 1 km langen Bucht gelegen auf Ko Yao Yai. Überland gelangen Sie in einer halben Stunde vom Flughafen Phuket zum Hafen; von hier aus bringt Sie das hoteleigene Speedboot in ca. 20 Minuten direkt zum privaten Pier beim Resort.
Angebot
Das «Chantara» Restaurant verwöhnt den Gast mit erlesenen traditionellen Thai-Gerichten und westlichen Spezialitäten. Die Bar «By the Sea» befindet sich beim Pool und dem Meer und ist der ideale Platz um einen romantischen Sonnenuntergang bei einem Aperitif zu geniessen. Im «The Titan Grill» werden japanische Köstlichkeiten serviert. Das «Saaitara Restaurant» an erhöhter Lage mit schönem Rundblick und das «Jetinn Teppan at Pier» runden das Angebot ab. Es werden regelmässig Themenabende organisiert.
Zimmer
Die 226 Zimmer und Villen integrierten sich in den üppig bewachsenen Hügel. Die Supreme Deluxe Zimmer sind in einem zweistöckigen Gebäude an erhöhter Lage untergebracht. Alle Zimmereinheiten sind mit Teak Holz und anderen natürlichen Materialien gestaltet worden und bieten typisch thailändisches Ambiente. Die Zimmer und Villen sind luxuriös und geräumig. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Das Wasser ist reich an Mineralien, Kalzium, Jod, Kalium und Magnesium; eine Wohltat für den Körper und die Gesundheit.
Die 226 Zimmer und Villen integrierten sich in den üppig bewachsenen Hügel. Die Supreme Deluxe Zimmer sind in einem zweistöckigen Gebäude an erhöhter Lage untergebracht. Alle Zimmereinheiten sind mit Teak Holz und anderen natürlichen Materialien gestaltet worden und bieten typisch thailändisches Ambiente. Die Zimmer und Villen sind luxuriös und geräumig. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Supreme Deluxe Bay View (25): 60 m² grosse Zimmer mit Bad und separater Dusche, an erhöhter Hanglage gelegen mit grossem Balkon und Blick auf die Bucht.
Supreme Deluxe Sea View (108): Gleiche Grösse und Ausstattung, jedoch mit malerischer Aussicht auf das offene Meer.
Ocean View Pool Villa (24): Ein Traum von einer Poolvilla! 150 m² gross, an leicht erhöhter Lage mit freier Sicht auf den Ozean, Terrasse mit Liegebetten und einem privaten Pool, der mit 30–55 m² sehr gross ist. Die komfortablen Suiten verfügen neben dem Schlafzimmer über ein separates Wohnzimmer und grosses Badezimmer mit Aussen- und Innendusche sowie Badewanne im Freien.
Seawater Pool Villa (7): Gleich wie die Ocean View Pool Villen jedoch mit einem Pool mit 100% gereinigtem Salzwasser aus dem Meer.
Das Wasser ist reich an Mineralien, Kalzium, Jod, Kalium und Magnesium; eine Wohltat für den Körper und die Gesundheit.
2-Bedroom Seawater Pool Villa (10): Zweistöckige Villa mit 265 m² Fläche. Die Terrasse mit Salzwasserpool und Jacuzzi bietet herrliche Aussicht auf das Meer. Die beiden Schlafzimmer mit je einem Badezimmer haben separate Eingänge – ideal für zwei befreundete Paare oder eine Familie mit grösseren Kindern.
ab CHF 71.– / pro Person
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