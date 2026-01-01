Beschreibung

Einleitung Zwischen dem schimmernden Ozean, der silbernen Lagune und den Bergen im Hintergrund liegt die umweltfreundliche Lodge in einer wunderschönen Natur.

Lage Das private Reservat befindet sich ca. 2 Fahrstunden von Kapstadt entfernt, umgeben von herrlichen Landschaften, direkt an einer Lagune am Rande eines Naturschutzgebietes. Die Walker Bay, wo sich von Juli bis Oktober zahlreiche Wale aufhalten, ist nur wenige Kilometer entfernt.

Angebot Die Lodge bietet einen Pool, eine Terrasse mit herrlicher Aussicht sowie einen Minimarkt. Das Mosaic Rain Milkwood Spa bietet zahlreiche Behandlungen an. Das 1892 gebaute Spookhuis beheimatet das Mosaic Lagoon Café und gleicht einem Spukschloss. Hier werden im Schatten von riesigen Milkwood Bäumen herrliche Picknicke ausgerichtet und köstliche Speisen serviert. Im Weinkeller des Spookhuis Country Café finden Gäste den passenden Tropfen dazu.



Den Gästen der Lagoon Lodge werden Aktivitäten wie Strandausflüge, Bootstouren, Quad Biken, Kayaking und Wanderungen angeboten. Gegen Gebühr kommen die Gäste in den Genuss von Whale Watching Bootstouren (saisonal).