Beschreibung

Einleitung Das einzigartige Naturreservat am Western Cape in einer unvergleichbaren Gegend und mit unzähligen Aktivitätsmöglichkeiten hinterlässt bei jedem Gast eine bleibende Erinnerung.

Lage Das 36 000 Hektar grosse De Hoop Naturreservat liegt nur gerade 3 Fahrstunden von Kapstadt entfernt und ist Heimat für viele vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten.

Angebot Im Reservat können gegen Gebühr diverse Aktivitäten unternommen werden wie Mountain Biking, Wandern, Eco Bootstouren und geführte Naturfahrten. Jährlich zwischen Juli und Oktober können vom Land aus die Glattwale beobachtet werden, welche in die Bucht kommen um Ihre Jungen zu gebären.



Gönnen Sie sich an heissen Tagen eine willkommene Abkühlung im Pool. Das nahe gelegene Restaurant «Fig Tree» ist täglich für alle Mahlzeiten und kleine Snacks geöffnet. Das De Hoop Naturreservat ist bekannt für seine Vielzahl an Vogelarten und Säugetieren wie der seltene Buntbock und das Kap Bergzebra, welche hier heimisch sind.

Zimmer Es stehen diverse Unterkunftsarten zur Verfügung, welche alle perfekt in die Natur integriert sind. Die Vlei Cottages haben teilweise eine herrliche Sicht auf die Sumpflandschaft und verfügen über eine Küche, ein Wohn- und Esszimmer mit Kamin sowie einen Aussenbereich mit Grillstelle.



Im Opstal Manor House stehen den Gästen 3 Doppelzimmer mit allen Annehmlichkeiten zur Verfügung.



Die 12 Opstal Suiten sind gemütlich eingerichtet mit einer hübschen Terrasse mit Sicht in die wunderschöne Natur.

Tipp vom Spezialisten De Hoop Trail: Der "De Hoop Trail Vlei to Whales" verspricht ein unvergessliches Wandererlbenis mit bis zu 38,5 km in 4 Tagen. Erleben Sie das De Hoop Nature Reserve aus erster Hand. Übernachtung in einer komfortablen Unterkunft. Kinder ab 12 Jahren erlaubt.