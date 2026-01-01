Beschreibung

Einleitung Umgeben von Luxus und abseits der üblichen Touristenpfade bietet Morukuru eine Auszeit von der Hektik des Alltags. Lassen Sie die Seele baumeln und erholen Sie sich in einer aussergewöhnlichen Umgebung mit atemberaubender Landschaft.

Lage Das exklusive Morukuru Ocean House sowie die Morukuru Beach Lodge liegen im 36 000 Hektar grossen De Hoop Nature Reserve, nur 3 Fahrstunden von Kapstadt entfernt. Hier findet man 51 km lange, unberührte Sandstrände und Dünenlandschaften, welche bis zum Indischen Ozean reichen. Die Landschaft ist durch Fynbos Vegetation geprägt und bietet Lebensraum für über 260 verschiedene Vogelarten.

Angebot Unternehmen Sie geführte Spaziergänge entlang der Küste oder durch die Fynbos Vegetation und lernen Sie dabei mehr über die Natur und die Tiere, welche hier heimisch sind. Von Juni bis Oktober kann man zahlreiche Glattwalen entlang der Küste beobachten. Erkunden Sie die Landschaft auf einer geführten Bike-Tour oder mit dem 4x4 Fahrzeug. Erleben Sie einen Sundowner Drink auf den Dünen und geniessen Sie die einzigartige Ruhe. Weitere Aktivitäten sind Sand Boarding, Schnorcheln in den natürlichen Fels-Pools oder Picknick am Strand. Optionale Aktivitäten wie Walbeobachtung per Helikopter oder Ausflüge ans Cape Agulhas sind gegen Gebühr möglich.