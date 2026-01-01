Dem Gast steht für entspannende Momente ein schöner Garten mit beheiztem Salzwasser-Pool zur Verfügung und im Beauty Spa können sich die Gäste mit diversen Massagen und Behandlungen verwöhnen lassen. Im Origins Restaurant herrscht eine legere und moderne Atmosphäre mit offener Küche. Die Spitzenköche verwöhnen die Gaumen der Gäste mit den Genüssen der kapholländischen Küche, mit viel frischem Fisch und ausgesuchten, exzellenten Weinen.

In der Sun Lounge Bar können Sie den Abend bei einem der diversen Drinks ausklingen lassen.



Zu den Hauptaktivitäten gehört die Walbeobachtung. Wale können in den Monaten von Juli bis Oktober sogar von der Hotelterrasse aus gesehen werden.



Bei einer Bootstour oder geführten Tour entlang der Küste erfahren Sie mehr über die spektakulären Meeressäugetiere.