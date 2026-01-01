The Marine Hermanus
Hermanus
Beschreibung
Einleitung
Ein Luxushotel mit ganz besonderem Flair, eine Mischung aus traditionellem und modernem Design. Das The Marine verzaubert die Gäste mit einer atemberaubenden Lage und Top Service.
Lage
Das Erstklasshotel liegt nur 2 Fahrstunden von Kapstadt und wenige Schritte vom Zentrum entfernt. The Marine liegt etwas erhöht über der Walker Bay, der wohl besten Möglichkeit um vom Land aus Wale beobachten zu können.
Angebot
In der Sun Lounge Bar können Sie den Abend bei einem der diversen Drinks ausklingen lassen.
Dem Gast steht für entspannende Momente ein schöner Garten mit beheiztem Salzwasser-Pool zur Verfügung und im Beauty Spa können sich die Gäste mit diversen Massagen und Behandlungen verwöhnen lassen. Im Origins Restaurant herrscht eine legere und moderne Atmosphäre mit offener Küche. Die Spitzenköche verwöhnen die Gaumen der Gäste mit den Genüssen der kapholländischen Küche, mit viel frischem Fisch und ausgesuchten, exzellenten Weinen.
In der Sun Lounge Bar können Sie den Abend bei einem der diversen Drinks ausklingen lassen.
Zu den Hauptaktivitäten gehört die Walbeobachtung. Wale können in den Monaten von Juli bis Oktober sogar von der Hotelterrasse aus gesehen werden.
Bei einer Bootstour oder geführten Tour entlang der Küste erfahren Sie mehr über die spektakulären Meeressäugetiere.
Zimmer
Die 40 individuell eingerichteten Zimmer sind klimatisiert, haben Fussbodenheizung sowie ein en-suite Badezimmer. Die Luxury Seaview Zimmer haben eine kleine Sitzecke und verfügen zusätzlich über Meersicht, sodass die Gäste bereits vom Zimmer aus Wale beobachten können. Kostenloses WIFI ist in allen Zimmer verfügbar.
Tipp vom Spezialisten
Besuchen Sie ein Luxury Seaview Zimmer und geniessen Sie eine wunderschöne Aussicht auf den Ozean. In der Walsaison können Sie mit etwas Glück diese Meeresriesen von Ihrem Zimmer aus beobachten.
Preis auf Anfrage
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