Beschreibung

Einleitung Das exklusive Boutique Hotel liegt ausserhalb von Hermanus und bietet Ruhe und Entspannung mit einem fantastischen Ausblick.

Lage Das The Thatch House liegt direkt am Wasser und bietet einen wunderbaren Ausblick auf die Klein River Lagune und die Cape Fold Berge. Bis nach Hermanus mit seinen zahlreichen Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind es nur 10 Fahrminuten.

Angebot Direkt an der Lagune, inmitten eines weitläufigen Gartens vermittelt das Boutique Hotel das Gefühl von Ruhe und Entspannung. Das Haus wurde stilvoll und mit Liebe zum Detail eingerichtet. Eine grosszügige Lounge mit Kamin lädt zum Verweilen ein. Die köstlichen Speisen des Restaurants werden mit saisonalen Zutaten aus der Region zubereitet. Nebst zwei Pools steht ein Tennisplatz, ein Putting Green sowie Kayaks zur Verfügung.