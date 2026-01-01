Birkenhead House
Hermanus
Beschreibung
Einleitung
Hoch auf einer Klippe bietet das Birkenhead House einen atemberaubenden Blick auf das Meer.
Lage
Das exklusive Hotel befindet sich in der Nähe des berühmten Strandes Grotto Beach, knappe 5 Fahrminuten vom Zentrum von Hermanus.
Angebot
Das Birkenhead House wurde im Strandhausstil mit zeitgenössischen Kunstwerken und opulenten Möbeln eingerichtet. Ein Infinity-Pool bietet Abkühlung und einen spektakulären Ausblick über das Meer. Spazieren Sie zwischen Juni und Oktober entlang des Klippenweges und beobachten Sie die Wale von der Küste aus. Zur Entspannung werden im hauseigenen Spa vielseitige Massagen und Beauty Behandlungen angeboten. Im Restaurant werden frische, saisonale Köstlichkeiten aus dem Meer zubereitet. Das Birkenhead House ist der ideale Ausgangspunkt für zahlreiche Sport- und Freizeitaktivitäten, welche in der Umgebung angeboten werden.
Zimmer
Die 11 individuell eingerichteten Suiten verfügen über einen Ausblick auf das Meer oder die majestätischen Berge und bieten jeglichen Komfort wie Klimaanlage, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Fussbodenheizung und kostenloses WIFI.
Preis auf Anfrage
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