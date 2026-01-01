Das Birkenhead House wurde im Strandhausstil mit zeitgenössischen Kunstwerken und opulenten Möbeln eingerichtet. Ein Infinity-Pool bietet Abkühlung und einen spektakulären Ausblick über das Meer. Spazieren Sie zwischen Juni und Oktober entlang des Klippenweges und beobachten Sie die Wale von der Küste aus. Zur Entspannung werden im hauseigenen Spa vielseitige Massagen und Beauty Behandlungen angeboten. Im Restaurant werden frische, saisonale Köstlichkeiten aus dem Meer zubereitet. Das Birkenhead House ist der ideale Ausgangspunkt für zahlreiche Sport- und Freizeitaktivitäten, welche in der Umgebung angeboten werden.