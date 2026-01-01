Abalone Guest Lodge
Hermanus
Beschreibung
Lage
Die kleine Guest Lodge befindet sich nur wenige Fahrminuten vom Zentrum entfernt, mit atemberaubender Sicht auf den Ozean. Die Wale können in der Ferne vom eigenen Balkon aus beobachtet werden.
Angebot
Die Lodge liegt direkt an der bekannten Uferpromenade, welche ins Zentrum führt. Um sich verwöhnen zu lassen, steht ein Spa mit Sauna zur Verfügung.
Das Haupthaus verfügt über eine Terrasse mit kleinem Pool.
Das Haupthaus verfügt über eine Terrasse mit kleinem Pool.
Zimmer
Die 12 grosszügigen Zimmer mit Balkon oder Terrasse bieten Sicht auf die Berge oder den Innenhof. Die Luxury Seafacing haben einen uneingeschränkten Blick auf den Ozean. Alle Zimmer sind liebevoll und individuell im mediterranen Stil eingerichtet und dekoriert.
Preis auf Anfrage
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