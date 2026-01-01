Beschreibung

Lage Die kleine Guest Lodge befindet sich nur wenige Fahrminuten vom Zentrum entfernt, mit atemberaubender Sicht auf den Ozean. Die Wale können in der Ferne vom eigenen Balkon aus beobachtet werden.

Angebot Die Lodge liegt direkt an der bekannten Uferpromenade, welche ins Zentrum führt. Um sich verwöhnen zu lassen, steht ein Spa mit Sauna zur Verfügung.



Das Haupthaus verfügt über eine Terrasse mit kleinem Pool.