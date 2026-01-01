Grootbos Private Nature Reserve
Gansbaai
Beschreibung
Einleitung
Das vielfach ausgezeichnete Grootbos Private Nature Reserve bietet seinen Gästen ein einzigartiges Erlebnis. Geniessen Sie die Idylle und Ruhe im über 17 km² grossen «Fynbos-Garten» und bestaunen Sie den atemberaubenden Blick über die Walker Bay. Hier finden Sie Video Impressionen vom Hotel - Lassen Sie sich inspirieren!
Lage
Grootbos ist 2 Autostunden von Kapstadt und nur 1 Stunde von der südlichsten Spitze Afrikas, dem «Cape Agulhas», entfernt. Grootbos liegt in einem der artenreichsten Pflanzengebiete der Welt.
Angebot
Das vielfach ausgezeichnete Grootbos Nature Reserve ist ein Paradies für Naturliebhaber und Ruhe suchende Reisende, welche die Abgeschiedenheit geniessen, ohne sich zu weit von den Highlights der Kapregion zu entfernen. Die beiden Lodges des Grootbos Private Nature Reserve, die Garden Lodge und die Forest Lodge, liegen eingebettet in einer von Fynbos überzogenen Ebene mit Blick auf die Walker Bay und operieren unabhängig voneinander.
Auf Wanderungen mit ausgebildeten Naturführern, Fahrten im offenen Geländewagen oder auf dem Rücken der Pferde lernen die Gäste die Geheimnisse der Kap Flora kennen. In den Monaten Juli bis Oktober stellt die Beobachtung der südlichen Glattwale einen absoluten Höhepunkt dar. Die Ozeanriesen wie auch die restlichen Marine Big 5 (Wale, Weisse Haie, Pinguine, Robben und Delfine) kann man bei Bootsausflügen aus nächster Nähe sehen.
Grootbos engagiert sich stark für die Menschen der Region. Als Gast haben Sie die Möglichkeit während einer Tour die diversen Projekte zu besuchen und erfahren wie die Anstellung bei Grootbos das Leben der Menschen verändert. Beide Lodges verfügen über eine ausgezeichnete Küche. An den gemütlichen Bars lädt eine grosse Auswahl zum Aperitif ein. Der bestens sortierte Weinkeller wartet zudem mit erlesenen Spezialitäten südafrikanischer Weine auf Sie.
Zimmer
Die insgesamt 27 grosszügigen Luxussuiten, die mit Wohn-, Schlaf- und Badezimmer, Kamin und weitläufiger Terrasse ausgestattet sind, wurden perfekt in die Vegetation integriert und geben einen atemberaubenden Blick auf die gewaltige Walker Bay frei. Die stilvoll eingerichteten Suiten sind mit allem Komfort ausgestattet. Von Fussbodenheizung bis zum Bademantel definiert sich der moderne Anspruch der gesamten Anlage.
Grootbos Florilegium
Gemeinsam mit der Grootbos Foundation erforscht und entwickelt das Grootbos Private Nature Reserve ständig neue Wege, um den natürlichen Reichtum der Region zu erhalten und zu fördern. Das Grootbos Florilegium ist eine einzigartige Sammlung botanischer Illustrationen, die in Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Künstlern entstanden sind. Die Sammlung zeigt die seltenen und gefährdeten Pflanzen, die im Naturreservat Grootbos und den umliegenden Regionen zu finden sind. Die einzigartigen Kunstwerke beziehen Insekten, Bestäuber und andere Lebewesen, die mit den jeweiligen Pflanzen in Verbindung stehen mit ein. Die Erlöse aus dem Verkauf der Kunstwerke wird zur Finanzierung von Bildungsinitiativen zum Thema Naturschutz verwendet.
Preis auf Anfrage
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