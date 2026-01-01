Das Morukuru Ocean House mit seinen 4 Schlafzimmern kann nur exklusiv gebucht werden und bietet Platz für maximal 8 Erwachsene und 4 Kinder. Die Einrichtung der Villa wurde inspiriert durch die Fynbos Vegetation und Dünenlandschaft der Kap Region und ist im modernen Stil mit vielen Naturtönen in höchster Qualität gestaltet. Entspannen Sie sich am privaten Pool und geniessen Sie die Meeresbrise bei einem kühlen Getränk.

Zu den Annehmlichkeiten des Hauses gehören zudem eine Bibliothek, ein Arbeitszimmer, eine Terrasse, ein Loungebereich mit Kamin, eine Bar sowie ein eigener Weinkeller. Abgerundet wird das Angebot durch einen privaten Butler, Koch sowie einen Guide. Die angebotenen Aktivitäten werden individuell nach Ihren Wünschen geplant und durchgeführt.